Președintele USR, Dominic Fritz, a scăpat porumbelul și a făcut un anunț care a stârnit hohote de râs în discursul de la lansarea candidaturii lui Cătălin Drulă la Primăria Capitalei. Fritz a anunțat că Președintele Nicușor Dan se însoară, deci nimeni altcineva nu are motiv să nu se implice în campanie pentru Cătălin Drulă.

Preşedintele USR a întrebat în discursul la lansarea lui Cătălin Drulă în cursa pentru Primăria Bucureşti, dacă în afară de preşedintele Nicuşor Dan se mai căsătoreşte cineva. În caz contrar nimeni nu are vreun motiv să nu se implie în următoarele 5 săptămâni în campania electorală pentru Primăria Capitalei. Fritz a făcut aluzie la o declarație recentă a lui Nicușor Dan în care a spus că 100% se va căsători în viitorul apropiat.

„Vreau să vă rog, dragi prieteni, dragi colegi, în următoarele săptămâni, orice aţi avea, bine, se căsătoreşte cineva în afară de domnul preşedinte?! NU?! Dacă nu aveţi o nuntă planificată, nu aveţi niciun motiv ca în următoarele 5 săptămâni să nu faceţi campanie pentru Bucureşti, pentru Cătălin Drulă”, a spus Dominic Fritz.

