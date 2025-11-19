Într-o ediție transmisă live din studioul Gândul a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, jurnalistul Doru Bușcu a criticat modul lipsit de viziune și perspectivă în care liderii statului elaborează Strategia de apărare a României. În viziunea acestuia, documentul este în realitate o strategie de ascundere a realității, perpetuată de toți liderii politici și militari de dată recentă ai României.

Invitatul lui Ionuț Cristache a observat că strategia de apărare a țării prezentată de președintele Nicușor Dan are același defect ca și în mandatele altor lideri politici și militari ai României de dată recentă.

Bușcu: Noi nu avem timp să ținem în fruntea statului conducători care nu fac nimic

„Sunt foarte furios, pare că nimeni nu poate să înțeleagă relația precară a României cu timpul. Noi nu avem timp să facem compuneri, nu avem timp să ținem în fruntea statului conducători politici și militari care stau cu mâinile în sân. Indiferent dacă va fi sau nu război, România trebuie să transmită atât Rusiei cât și aliaților, dar mai ales poporului care o locuiește că suntem în stare să apărăm teritoriul național. E o situație de conflict militar aproape iminentă, suntem datori să o considerăm așa pentru că ard vapoare, cad drone. Pe măsură ce lucrurile se îngroașă, o să fie tot mai greu de explicat de ce cad turlele bisericii în Moldova. Oamenii ăștia fac niște compuneri”, a transmis jurnalistul.

Chat GPT sau Gemini făceau strategii mai bune

Situația e cu atât mai gravă cu cât documentul omite amenințările vitale la adresa securității naționale, în primul Federația Rusă, mutând accentul pe un vag război hibrid, mai punctează Doru Bușcu.

„Există în presă, pe lângă ceea ce am scris eu cu disperare, idei și argumente serioase pentru a da consistență unei strategii naționale de apărare. Puteau să-l angajeze pe Chat GPS sau pe Google Gemini, sunt atâți consultanți care puteau să facă strategii mai bune decât compunerea pe care au făcut-o ei. Trebuie să fii nebun să nu pui într-o strategie națională de apărare, cu un război la graniță, faptul că principala amenințare militară este a Rusiei. Ei au dat-o pe război hibrid”, a completat Bușcu.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI

Victor Ponta atrage atenția asupra PERICOLULUI din noua Strategie de Apărare prezentată de Nicușor Dan: „Readuce serviciile secrete în cercetarea penală”

Dan Dungaciu: „Avem o lipsă acută de strategie la nivel NAȚIONAL”