Prima pagină » Video » Doru Bușcu, revoltat de Strategia de apărare a lui Nicușor Dan. „Sunt foarte furios/Pare că niciun conducător al României nu înțelege relația cu timpul/Fac niște compuneri”

Doru Bușcu, revoltat de Strategia de apărare a lui Nicușor Dan. „Sunt foarte furios/Pare că niciun conducător al României nu înțelege relația cu timpul/Fac niște compuneri”

19 nov. 2025, 16:37, Video

Într-o ediție transmisă live din studioul Gândul a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, jurnalistul Doru Bușcu a criticat modul lipsit de viziune și perspectivă în care liderii statului elaborează Strategia de apărare a României. În viziunea acestuia, documentul este în realitate o strategie de ascundere a realității, perpetuată de toți liderii politici și militari de dată recentă ai României

Invitatul lui Ionuț Cristache a observat că strategia de apărare a țării prezentată de președintele Nicușor Dan are același defect ca și în mandatele altor lideri politici și militari ai României de dată recentă.

Bușcu: Noi nu avem timp să ținem în fruntea statului conducători care nu fac nimic

Sunt foarte furios, pare că nimeni nu poate să înțeleagă relația precară a României cu timpul. Noi nu avem timp să facem compuneri, nu avem timp să ținem în fruntea statului conducători politici și militari care stau cu mâinile în sân. Indiferent dacă va fi sau nu război, România trebuie să transmită atât Rusiei cât și aliaților, dar mai ales poporului care o locuiește că suntem în stare să apărăm teritoriul național. E o situație de conflict militar aproape iminentă, suntem datori să o considerăm așa pentru că ard vapoare, cad drone. Pe măsură ce lucrurile se îngroașă, o să fie tot mai greu de explicat de ce cad turlele bisericii  în Moldova. Oamenii ăștia fac niște compuneri, a transmis jurnalistul.

Chat GPT sau Gemini făceau strategii mai bune

Situația e cu atât mai gravă cu cât documentul omite amenințările vitale la adresa securității naționale, în primul Federația Rusă, mutând accentul pe un vag război hibrid, mai punctează Doru Bușcu.

„Există în presă, pe lângă ceea ce am scris eu cu disperare, idei și argumente serioase pentru a da consistență unei strategii naționale de apărare. Puteau să-l angajeze pe Chat GPS sau pe Google Gemini, sunt atâți consultanți care puteau să facă strategii mai bune decât compunerea pe care au făcut-o ei. Trebuie să fii nebun să nu pui într-o strategie națională de apărare, cu un război la graniță, faptul că principala amenințare militară este a Rusiei. Ei au dat-o pe război hibrid”, a completat Bușcu.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI

Victor Ponta atrage atenția asupra PERICOLULUI din noua Strategie de Apărare prezentată de Nicușor Dan: „Readuce serviciile secrete în cercetarea penală”

Dan Dungaciu: „Avem o lipsă acută de strategie la nivel NAȚIONAL”

Citește și

FLASH NEWS Nicușor Dan „fură” startul în cazul avizului de la CSM pe reforma pensiilor din justiție. Le mulțumește magistraților, deși precizările CSM îl contrazic pe președinte
13:47
Nicușor Dan „fură” startul în cazul avizului de la CSM pe reforma pensiilor din justiție. Le mulțumește magistraților, deși precizările CSM îl contrazic pe președinte
FLASH NEWS Nicușor Dan face apologia subvențiilor pentru partide: „A scăzut numărul de sacoșe cu bani”. Se detașează de „războiul victimizării” iscat de Drulă
13:42
Nicușor Dan face apologia subvențiilor pentru partide: „A scăzut numărul de sacoșe cu bani”. Se detașează de „războiul victimizării” iscat de Drulă
FLASH NEWS Nicușor Dan evită să spună dacă România susține planul de pace al lui Trump. El susține Ucraina: „Orice plan de pace trebuie să fie aprobat de țara în chestiune. Suntem dispuși să continuăm să apărăm Ucraina”
13:14
Nicușor Dan evită să spună dacă România susține planul de pace al lui Trump. El susține Ucraina: „Orice plan de pace trebuie să fie aprobat de țara în chestiune. Suntem dispuși să continuăm să apărăm Ucraina”
FLASH NEWS Nicușor Dan explică motivul din spatele revocării lui Ludovic Orban: „Uneori se mai întâmplă telenovele. Ne-am despărțit”
13:00
Nicușor Dan explică motivul din spatele revocării lui Ludovic Orban: „Uneori se mai întâmplă telenovele. Ne-am despărțit”
VIDEO Cum a răspuns Nicușor Dan la întrebarea Gândul cu privire la aprobarea primită de viitorul său cumnat pentru a dezvolta un cartier rezidențial
12:43
Cum a răspuns Nicușor Dan la întrebarea Gândul cu privire la aprobarea primită de viitorul său cumnat pentru a dezvolta un cartier rezidențial
FLASH NEWS Accident rutier la Curtea de Apel, unde a fost adus Horațiu Potra. Un tânăr beat a intrat cu bolidul în două mașini
12:24
Accident rutier la Curtea de Apel, unde a fost adus Horațiu Potra. Un tânăr beat a intrat cu bolidul în două mașini
Mediafax
Zelenski, pregătit să lucreze la planul susținut de SUA: „Suntem gata să colaborăm”
Digi24
Planul de pace Trump-Putin înseamnă capitularea Ucrainei. Analiza experților privind consecințele condițiilor impuse de ruși
Cancan.ro
Prognoză meteo Revelion 2026 | Orașele din România în care ninge, potrivit meteorologilor Accuweather
Prosport.ro
Imagini hot. Sabalenka s-a pozat în bikini alături de iubitul musculos
Adevarul
Trei greșeli într-o propoziție: Ministerul Educației, prins cu tema nefăcută. Reacția lui Cristian David: „Incredibil!”
Mediafax
Copiii care numără pe degete sunt mai buni la matematică, potrivit unui studiu
Click
Ce serveau dacii la cină? Erau de-a dreptul îndrăgostiți de 2 alimente pe care noi le considerăm banale
Digi24
Nou sondaj pentru alegerile din București: Cursă strânsă între primii patru candidați. Cum arată clasamentul
Cancan.ro
Ce boală a avut Sara înainte să meargă la dentist. Medicamentul dat de părinți i-a mărit ficatul. Ce substanțe avea în corp
Ce se întâmplă doctore
O mai recunoști pe Simona Mihăescu, fosta prezentatoare a emisiunii „Rețeta de acasă”? Cu ce se ocupă după ce a părăsit televiziunea. E total schimbată
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Porsche a lansat Cayenne Electric. Cât costă în România?
Descopera.ro
Ceva CIUDAT se întâmplă în câmpul magnetic al Pământului!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă se confesează: - Am o relație cu soția ta!
Descopera.ro
Cel mai mare muzeu al stomatologiei din lume: 40.000 de artefacte, scaune dentare din secolul XIX, radiografii timpurii și povești uimitoare
EXTERNE Primul procuror general al Spaniei, suspendat din funcție, după ce a fost găsit vinovat de scurgere de informații
14:20
Primul procuror general al Spaniei, suspendat din funcție, după ce a fost găsit vinovat de scurgere de informații
BREAKING NEWS Senatoarea POT agresată într-o parcare din București a venit cu prima reacție: „Am fost lovită fără motiv”
14:17
Senatoarea POT agresată într-o parcare din București a venit cu prima reacție: „Am fost lovită fără motiv”
EXTERNE Japonia repornește cea mai mare centrală nucleară din lume. Autoritățile nipone revin la energia atomică, la 14 ani după dezastrul Fukushima
14:07
Japonia repornește cea mai mare centrală nucleară din lume. Autoritățile nipone revin la energia atomică, la 14 ani după dezastrul Fukushima
POLITICĂ Nicușor Dan, despre Călin Georgescu și mercenarul său, Horațiu Potra: ”Am informări despre tot ce s-a întâmplat din seara anulării alegerilor”
14:02
Nicușor Dan, despre Călin Georgescu și mercenarul său, Horațiu Potra: ”Am informări despre tot ce s-a întâmplat din seara anulării alegerilor”
HOROSCOP Universul s-a întors împotriva acestei Zodii. Adevăruri incomode și situații aparent fără ieșire
13:55
Universul s-a întors împotriva acestei Zodii. Adevăruri incomode și situații aparent fără ieșire