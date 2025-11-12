Victor Ponta, fostul premier al României, a vorbit la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache” despre decizia președintelui Nicușor Dan a de implica Serviciile Secrete Române în actul de justiție. În opinia lui Ponta, prin această mișcare, Nicușor Dan va aduce din nou serviciile secrete, în special SRI, în anchetele penale.

„Ce spune domnul Nicușor Dan este că readuce serviciile de informații în cercetarea penală, că n-au la ce să fie la altceva, deși cu Eduard Helvig, șef al SRI, s-a mers pe ideea corectă domnule, noi SRI-ul noi ne ocupăm de apărarea națională, adică de spioni, de dușmani, nu ne ocupăm de faptul că șeful de gară de la Filiași primește un curcan… aveți procurori, polițiști și așa mai departe.

Deci se întoarce foarte bine, să se întoarcă. De fapt asta e ideea, să revină Serviciile”, a declarat Victor Ponta.

Decizia lui Nicușor Dan de a implica, din nou, Serviciile Secrete Române în actul de justiție, aduce aminte de epoca lui Nicolae Ceaușescu, când, în 1972, departamentul Securității Statului a fost împărțit în șase divizii. Printre acestea exista și divizia a șasea, care se ocupa de cercetări penale.

În perioada mandatului președintelui Traian Băsescu, practic a fost reînviată secția urmărire penală a serviciilor, prin „binomului SRI-DNA”, la cârma căruia ar fi fost Florian Coldea și Laura Codruța Kovesi.

În cadrul conferinței de presă, desfășurată miercuri 12 noiembrie, la Palatul Cotroceni, președintele Nicușor Dan, a prezentat Strategia Națională de Apărare, în care Serviciile Române de Informații vor ocupa un rol important. Referitor la acest subiect, Ponta a subliniat, însă, că scopul final al lui Nicușor Dan a fost, de fapt, „implicarea Serviciilor în cercetarea penală”.

Recomandarea autorului: