După 35 de ani, hainele din garderoba familiei Ceaușescu au ajuns obiecte de muzeu. De la cămășile albe preferate ale dictatorului, până la colecția de blănuri a Elenei Ceaușescu. Gândul a deschis dulapurile de la Palatul Primăverii și vă dezvăluie poveștile, obiceiurile și trucurile vestimentare ale soților Ceaușescu.

Hainele familiei Ceaușescu erau realizate, de cele mai multe ori, pe comandă. Se spune că Nicolae Ceaușescu își făcea costumele într-o croitorie numita „La Demetriade”, unde se lucrau haine si pentru alti „fruntași” ai partidului si statului.

Ceaușescu ar fi avut doi croitori: Voicu si Culae. Aceștia mergeau la domiciliu și prezentau modelele din reviste străine. Apoi, modelul ales se transforma în costum. Apropiații familiei spuneau că Nicolae Ceaușescu nu îmbrăca același costum două zile la rând. În schimb, în cazul în care îi plăcea un obiect vestimentar foarte mult, îl purta, din nou, la diferență de o săptămână.

Nicolae Ceaușescu purta doar cămăși albe, din mătase naturală, pe care le păstra în cutii speciale. Toate erau făcute la Fabrica de textile din Timișoara. La fiecare costum, avea și câte o cravată asortată.

Elena Ceaușescu avea, și ea, două croitorese: Dida si Flori. Înaintea celor două, de îmbrăcămintea tovarășii, se ocupa o croitoreasă de origine germană, fostă angajata a Casei Regale. Se spune că aceasta avea pentru fiecare taior cate o bluza care să se asorteze perfect. Mai mult decât atât, nu le schimba împerecherea niciodată.

Se spunea că nu mergea cu aceiași rochie în două țări. Nici în delegațiile din țară nu purta aceleași rochii. Încălțămintea avea să fie comodă, nu neapărat să se asorteze. În plus, purta un toc de doar 4 centimetri ca să nu fie mai înaltă decât Nicolae Ceaușescu. Se mai spune și că în funcție de ce obiecte vestimentare alegea pentru o zi, își aranja și părul.

Totodată, când plecau în delegații în străinătate, soților Ceaușescu li se prezentau cataloage și reviste de modă.

Elena Ceaușescu avea și o pasiune pentru blănuri, având o colecție impresionantă, care se regăsește și acum în Palatul Primăverii.

La Casa Ceaușescu sunt păstrate majoritatea obiectelor vestimentare.

„Majoritatea obiectelor încă se află în reședință, contrar evenimentelor de la revoluție și a miturilor care au rezultat după sfârșitul acesteia. O simplă dezinformare din necunoștință de cauză. Așadar, populația a intrat în reședință, dar sub atenta supraveghere a autorităților. Nu s-au sustras elementele importante, ci doar elemente lipsite de importanță”, a explicat unul dintre ghizii Casei Ceaușescu.

Tot la Paltul Primăverii este păstrat și costumul cu iz socialist.

„În garderoba principală a reședinței găsim și o piesă simbolică modei preferate de Nicolae Ceaușescu: costumul cu iz socialist”, dezvăluie ghidul.

