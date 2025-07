Firma cedată de Olăroiu Jr. fostei iubite, obligată să plătească 1,6 milioane € către SPIRMINA, societatea implicată în scandalul EximBank

Firma FIRST MAMAIA RESIDENCE SRL a fost înființată în anul 2012, iar Antonio Daniel Olăroiu, fiul antrenorului Cosmin Olăroiu și iubita sa, Roxana Tănase, și-au împărțit 50 – 50% acționariatul. De-a lungul timpului, „flerul” de afacerist de succes al lui Olăroiu Jr. a fost pus sub un mare semn de întrebare, chiar dacă firma se ocupă cu vânzarea unor apartamente de lux care au prețuri cuprinse între 400.000 euro și 2 milioane de euro.

Cum situația financiară a firmei FIRST MAMAIA RESIDENCE SRL – societatea în baza căreia funcționează fostul hotel Mamaia din stațiunea cu același nume – a continuat să se deterioreze de la an la an, Olăroiu Jr. s-a retras din firmă, în luna octombrie a anului 2024, lăsând-o integral pe mâna fostei sale iubite, Roxana Tănase, de care s-a despărțit în luna septembrie a aceluiași an.

Potrivit informațiilor obținute de Gândul, firma FIRST MAMAIA RESIDENCE SRL se află în plin „război” și are calitatea de „pârât”, în instanță, cu o altă firmă – SPIRMINA CORPORATION SRL, chiar cea care a închiriat de la RA – APPS palatul Kiseleff și este implicată acum într-un scandal uriaș (mai multe detalii AICI) -, iar magistrații i-au administrat, în primă instanță, o lovitură financiară dură.

Între FIRST MAMAIA RESIDENCE SRL și SPIRMINA CORPORATION SRL a fost încheiată o promisiune bilaterală de vânzare-cumpărare referitoare la un apartament aflat în faza de construcție, respectiv un antecontract prin care ambele părți se obligă să încheie un contract de vânzare-cumpărare în viitor, la îndeplinirea anumitor condiții.

Practic, firma lui Olăroiu Jr. nu a respectat termenii promisiunii de vânzare-cumpărare, judecătorii de la Tribunalul București au decis o pedeapsă financiară drastică, iar Gândul prezintă informații în exclusivitate!

Procesul intentat de SPIRMINA CORPORATION SRL a fost deschis în data de 20 iunie 2024, la Tribunalul București, cu doar câteva luni înainte ca Olăroiu Jr. să se retragă din firma FIRST MAMAIA RESIDENCE SRL, obiectul dosarului fiind „rezoluţiune contract DOSAR ELECTRONIC”.

2024, un an ceva mai bun pentru FIRST MAMAIA RESIDENCE SRL

În anul 2024, FIRST MAMAIA RESIDENCE SRL a obținut de la Primăria Constanța un act de urbanism pentru a efectua unele modificări (parter și mezanin) la Complexul Hotelier Mamaia, din stațiunea cu același nume.

FIRST MAMAIA RESIDENCE SRL a fost înființată în anul 2012, potrivit termene.ro, și are sediul social pe Șoseaua Kiseleff P. Dimitrievici din București.

Obiectul de activitate al firmei este „dezvoltare (promovare) imobiliară”. Punctul de lucru al firmei se află în Complexul Hotelier Mamaia, din stațiunea Mamaia.

În anul 2024, FIRST MAMAIA RESIDENCE SRL – 5 angajați – a avut o cifră de afaceri de 32,092,905 RON și profit de 5,665,770 RON.

În anul 2022, spre exemplu, FIRST MAMAIA RESIDENCE SRL – 4 salariați – a avut o cifră de afaceri de zero lei și o pierdere de 6.822.772 lei.

În 2023, vânzările au fost de peste 500.000 de lei, numai că datoriile ajungeau la aproape 125 de milioane de lei.

După retragerea lui Olăroiu Jr., asociat unic este Roxana Tănase, aceasta fiind și administratorul firmei.

În ceea ce privește asociații, potrivit termene.ro, la firma FIRST MAMAIA RESIDENCE SRL este asociat și STEDA RESIDENCE SRL.

Roxana Tănase, asociat la STEDA RESIDENCE SRL

STEDA RESIDENCE SRL – 26 de angajați – a fost înființată în anul 2009.

În anul 2024, firma a avut o cifră de afaceri de 13,366,248 RON și o pierdere de 4,299,785 RON. Are ca obiect de activitate tot „dezvoltare (promovare) imobiliară”, iar sediul este tot pe Șoseaua Pavel Dimitrievici Kiseleff, în București, la aceeași adresă cu FIRST MAMAIA RESIDENCE SRL.

Roxana Tănase este asociat la STEDA RESIDENCE SRL, administrator fiind Petre Gabriela.

În ceea ce privește acționarii/persoanele autorizate, Roxana Tănase apare din nou, ca Persoană Fizică Autorizată (PFA) și ca asociat unic și administrator la FIRST MAMAIA RESIDENCE SRL, firma din care Olăroiu Jr. s-a retras în anul 2024.

FIRST MAMAIA RESIDENCE SRL, obligată să achite 1,6 milioane euro!

Inițial, relația vânzător-cumpărător dintre FIRST MAMAIA RESIDENCE SRL, deținută de Roxana Tănase și SPIRMINA CORPORATION SRL a fost una de business și nimic nu anunța continuarea tensionată a scenariului.

Numai că, în anul 2024, luna iunie, evenimentele s-au precipitat, FIRST MAMAIA RESIDENCE SRL a devenit „pârât” în instanță, iar Gândul prezintă informații în exclusivitate din acest dosar.

Totul a debutat la sfârșitul lunii aprilie a anului 2023. SPIRMINA CORPORATION SRL și FIRST MAMAIA RESIDENCE SRL au semnat o promisiune bilaterală, modificată și completată – în luna ianuarie 2024 – printr-un act adițional.

FIRST MAMAIA RESIDENCE SRL, firma administrată de Roxana Tănase, se obliga – prin promisiunea bilaterală – să vândă (până la data de 31 decembrie 2023) către SPIRMINA CORPORATION SRL un apartament – aflat în faza de construcție – situat într-un complex din stațiunea Mamaia, situat chiar pe Bulevardul Mamaia.

Suprafața construită a apartamentului de 3 camere – 190, 7 metri pătrați, plus o terasă de 52,2 metri pătrați.

De comun acord, părțile au stabilit un preț vânzare-cumpărare de 1.300.000 euro pentru acest apartament.

În data de 27 aprilie 2023, SPIRMINA CORPORATION SRL a achitat către FIRST MAMAIA RESIDENCE SRL un avans 800.000 euro, restul de 500.000 euro urmând să fie achitat la data semnării contractului de vânzare-cumpărare în formă autentică, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2023.

Trebuie specificat și că în promisiunea bilaterală s-a specificat – de către FIRST MAMAIA RESIDENCE SRL – că SPIRMINA CORPORATION SRL beneficiază de „un drept de ipotecă legală asupra imobilului pentru plata sumelor datorate în temeiul prezentei promisiuni”.

Notificarea de rezoluțiune a promisiunii bilaterale

Nu întotdeauna ceea ce începe bine se termină tot așa, iar FIRST MAMAIA RESIDENCE SRL a fost acuzată de SPIRMINA CORPORATION SRL că nu și-a îndeplinit obligațiile contractuale.

Firma administrată de Roxana Tănase nu a transmis, până la data de 31.12.2023, către SPIRMINA CORPORATION SRL, „dreptul de proprietate, posesia și folosința apartamentului”, iar ulterior s-a solicitat o amânare a termenului final de încheiere a contractului de vânzare-cumpărare, „până cel mai târziu la data de 03.06.2024”.

Astfel s-a ajuns la semnarea actului adițional din data de 3 ianuarie 2024 și s-a acceptat noul termen. Numai că, potrivit informațiilor obținute în exclusivitate de Gândul, situația nu s-a rezolvat, iar SPIRMINA CORPORATION SRL nu primise – până în data de 28 mai 2024 – niciunul din documentele necesare „identificării respectivului apartament” și pentru verificarea conformității lucrărilor de construire, așa cum se menționa în promisiunea bilaterală semnată de cele două firme.

În data de 4 iunie 2024, SPIRMINA CORPORATION SRL a transmis notificarea de rezoluțiune a promisiunii bilaterale, a solicitat restituirea, în termen de 10 zile, avansului – 800.000 euro -, dar și 800.000 euro cu „titlu de penalitate”.

SPIRMINA CORPORATION SRL, acuzată de „rea-credință”

FIRST MAMAIA RESIDENCE SRL, în fața magistraților de la Tribunalul București, a acuzat firma SPIRMINA CORPORATION SRL că a fost de ”rea-credință” de la bun început și nu ar fi urmărit, de fapt, decât „cel mai simplu motiv pentru a se îmbogăți” și că ar fi urmărit obținerea unui „discount substanțial”.

În urma semnării actului adițional din luna ianuarie 2024, FIRST MAMAIA RESIDENCE SRL a precizat că s-a și făcut un discount de 300.000 de euro, având vedere prelungirea termenului de încheiere a contractului de vânzare-cumpărare.

Mai mult, firma administrată de Roxana Tănase, fost iubită a lui Olăroiu Jr. – a transmis în fața judecătorilor că SPIRMINA CORPORATION SRL nu ar fi avut niciodată intenția de a cumpăra apartamentul respectiv, ci ar f dorit doar să obțină cei 800.000 de euro – cu titlu de penalitate -, potrivit clauzei inserate.

Suplimentar, SPIRMINA CORPORATION SRL nu ar fi achitat nici 200.000 euro, restul de plată care trebuia plătit până la data de 3 iunie 2024.

FIRST MAMAIA RESIDENCE SRL a acuzat SPIRMINA CORPORATION SRL că nici măcar nu a așteptat împlinirea termenului scandent și ar fi pregătit deja probe din care să reiască că FIRST MAMAIA RESIDENCE SRL nu-și poate onora obligațiile contractuale.

„Admite cererea formulată de reclamanta SPIRMINA CORPORATION SRL”

În data de 13 mai 2025, magistrații de la Tribunalul București au decis că firma FIRST MAMAIA RESIDENCE SRL trebuie să achite firmei SPIRMINA CORPORATION SRL 800.000 euro – reclamantei suma primită cu titlu de avans – și 800.000 euro cu titlu de penalitate.

„Soluția pe scurt: Admite cererea formulată de reclamanta SPIRMINA CORPORATION SRL, în contradictoriu cu pârâta FIRST MAMAIA RESIDENCE S.R.L..

Constată rezoluţiunea promisiunii– bilaterale de vânzare – cumpărare (n.red. – o sancțiune contractuală care intervine atunci când una dintre părți nu își îndeplinește obligațiile asumate prin antecontractul de vânzare-cumpărare) a unui bun viitor autentificată sub nr. (…)/ 27.04.2023 de Societatea Profesională Notarială (…), astfel cum a fost modificată prin Actul Adiţional autentificat sub nr. (…) din data de 03.01.2024 de Societatea Profesională Notarială (…).

(n.red. – o sancțiune contractuală care intervine atunci când una dintre părți nu își îndeplinește obligațiile asumate prin antecontractul de vânzare-cumpărare) a unui bun viitor autentificată sub nr. (…)/ 27.04.2023 de Societatea Profesională Notarială (…), astfel cum a fost modificată prin Actul Adiţional autentificat sub nr. (…) din data de 03.01.2024 de Societatea Profesională Notarială (…). Obligă pârâta să restituie reclamantei suma primită cu titlu de avans, în cuantum de 800.000 euro , echivalent în lei, la cursul BNR din data de 27.04.2023.

, echivalent în lei, la cursul BNR din data de 27.04.2023. Obligă pârâta să achite reclamantei suma de 800.000 euro, echivalent în lei, la cursul BNR din ziua plăţii, cu titlu de penalitate.

Cu apel în termen de 30 de zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Tribunalul Bucureşti – Secţia a III-a. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei azi, 13.05.2025. Document: Hotarâre 677/2025 13.05.2025”, au decis magistrații.

Decizia magistraților de la Tribunalul București nu a fost una definitivă și, în data de 30 iunie 2025, FIRST MAMAIA RESIDENCE SRL a făcut apel.

La Curtea de Apel nu este încă fixat un termen pentru acest dosar.

Olăroiu Jr., Mercedes AMG Gt Coupe Black Series Limited Edition de 600.000 de euro!

În anul 2024, CANCAN l-a surprins pe Olăroiu Jr. în timp ce acesta își etala mașina de lux în zona de Nord a Bucureștiului. De altfel, fiul antrenorului Cosmin Olăroiu are o colecție impresionantă de mașini care valorează aproximativ 2 milioane de euro și se mândrește cu cu garajul său de lux.

Lui Olăroiu Jr. îi place viața, una chiar exclusiviată. Tânărul este observat deseori în cluburile din București, Mamaia, dar și cele din străinătate.

Noua achiziție cu care și-a făcut apariția fiul celebrului tehnician este un Mercedes AMG Gt Coupe Black Series Limited Edition care dezvoltă 730 de cai putere, iar prețul unei mașini care conține o serie impresionantă de dotări este de 600.000 de euro.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Industria jocurilor de noroc în genunchi, piața neagră EXPLODEAZĂ. „Distrugerea pieței legale și pierderi bugetare majore”

Un cunoscut colecționar de artă din Sibiu acuză că a fost agresat și șantajat! / „Un impostor, i s-a solicitat să achite CHIRIILE acumulate”

BRD România riscă DAUNE de milioane de lei pentru clienții păgubiți. Cazurile penale ale băncii cu directorii care s-au folosit de banii clienților

Cum a motivat Curtea de Apel Pitești anularea suspendării PUZ S2, care a generat prejudicii de mld. €: Nu demonstrează încălcarea vreunei norme legale

STENOGRAME DNA în dosarul „Corupție la Spitalul Militar”. Pensionări pe „motive medicale”, șpaga ajungea la șeful de la Neurochirurgie