Prima pagină » Video » Laurențiu Păștinaru, vicepreședinte ANMAP, la Gândul Recycle Now: „Educația tinerilor este cheia pentru creșterea reciclării în România”

Laurențiu Păștinaru, vicepreședinte ANMAP, la Gândul Recycle Now: „Educația tinerilor este cheia pentru creșterea reciclării în România”

Bogdan PavelOana Zvobodă

Creșterea gradului de reciclare și reutilizare depinde tot mai mult de educație și implicarea comunităților locale, a declarat Laurențiu Păștinaru, vicepreședinte al Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și Ariilor Protejate, la conferința „Gândul Recycle Now United – Stronger united, greener tomorrow”.

Laurențiu Păștinaru a subliniat rolul instituției pe care o reprezintă în dezvoltarea unor măsuri concrete pentru îmbunătățirea performanței în reciclare.

„Ni s-a cerut să vedem cu ce măsuri venim noi, agenția, pentru a ajunge la un grad de reciclare mult mai bun și la reutilizare. Permanent avem politici cu care ieșim în piață și avem discuții cu primăriile, cu unitățile de învățământ la nivel național, de la grădinițe până la licee”, a precizat Laurențiu Păștinaru.

Educația, pilon central pentru schimbare

Oficialul ANMAP a insistat asupra importanței educației în formarea unor comportamente sustenabile încă de la vârste fragede.

„Este esențial să lucrăm cu tânăra generație, pentru că acolo se formează obiceiurile care vor conta pe termen lung”, a afirmat Păștinaru. În acest sens, Agenția Națională pentru Protecția Mediului și Ariilor Protejate dezvoltă programe dedicate conștientizării:

„Ne concentrăm pe creșterea gradului de conștientizare privind reutilizarea și refolosirea obiectelor”, după cum a afirmat vicepreședintele instituției.

Conferința Gândul Recycle Now United, editia a VII-a – „Stronger united, greener tomorrow”
„Microbuzul-pădure”, un proiect pentru elevi din toată țara

Unul dintre proiectele anunțate este „microbuzul-pădure”, destinat educației ecologice în școli și implicării tinerei generații.

„Urmează să avem un program – microbuzul-pădure – prin care vom merge la nivelul școlilor din toată țara. Vrem să scoatem în evidență modul în care publicul tânăr trebuie să fie conștientizat cu privire la reutilizare și la o mai bună refolosire a obiectelor”, a completat Laurențiu Păștinaru.

O strategie bazată pe colaborare

Mesajul transmis de vicepreședintele agenției a fost unul clar: fără colaborare între instituții, școli și comunități locale, progresele vor fi limitate:

„Doar prin implicarea tuturor actorilor – de la autorități la sistemul educațional – putem ajunge la rezultate mai bune în reciclare și protecția mediului”, a declarat acesta.

Partenerii Conferinței Gândul „Recycle Now United, editia a VII-a – Stronger united, greener tomorrow” au fost: Greenpoint, Erbașu, Redpoint, Returo, Bilbor.

