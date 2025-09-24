Prima pagină » Video » Mărturii TERIFIANTE după incendiul devastator din Capitală/”Toată lumea spune că a fost mână criminală”

Mărturii TERIFIANTE după incendiul devastator din Capitală/"Toată lumea spune că a fost mână criminală"

Oana Zvobodă
24 sept. 2025, 17:38
Mărturii TERIFIANTE după incendiul devastator din Capitală/
După mai bine de 20 de ore, depozitul Antrefrig din Pantelimon continua să ardă. Cei care locuiesc în zonă au fost îngroziți de cele întâmplate, mai ales după ce fumul negru și toxic s-a împrăștiat în tot orașul. Mulți dintre ei povestesc cu groază ce au văzut la fața locului. „A fost mână criminală”, spune un martor.

Peste 150 de pompieri au intervenit pentru a stinge incendiul puternic. Alerta a fost la nivel maxim și pentru că în apropirea depozitului se află și o stație de alimentare cu carburant. Focul a izbucnit marți, 23 septembrie, în jurul orei 20:00, iar a doua zi, pompierii încă se luptau să lichideze incendiul.

Locuitorii sectoarelor 2, 3, 4 și 5 au primit alerte pentru a evita deplasările și li s-a recomandat să închidă ferestrele. Martorii povestesc că nu mai puteai vedea de fumul dens. Mulți dintre ei s-au speriat gândindu-se că focul s-ar putea extinde și că ar putea avea loc o explozie.

„Dacă ajungea la azot, ăia eram”

„Dintr-o dată era fum de nu se mai vedea. Am niște prieteni care locuiesc în blocul din față și ei mi-au spus că a luat foc. Toate depozitele care erau aici erau în flăcări. Am închis bine geamurile. A fost foarte greu. Deja intrase fum în casă până când am închis geamurile.

Dimineață, când ne-am trezit, tot era fum. Nu dispăruse nici după atâtea ore. Pe la ora 10 a dispărut, dar văd că și acum mai iese fum. De unde, nu știu. Cât au stins săracii pompieri … Bine că nu a ajuns mai departe. În interior, în partea cealaltă, este un peco de benzină, de motorină și la vreo 50 de metri, să spun așa, sunt…nu știu cum să le numesc, cu azot pentru frigidere, cred. Dacă ajungea acolo, ăia eram. Nu știu ce se întâmpla”, povestește un bărbat care locuiește în zonă.

„Vor să construiască un cartier rezidențial”

Bărbatul este de părere că focul ar fi putut să fie pus intenționat pentru că, în locul depozitului, se vor construi blocuri.

„În depozite se aflau tot felul de alimente: mezeluri, brânzeturi, conserve, hârtie igienică, ulei, oțet, apă minerală. Sunt țăndări. Ce pagubă au suferit cei care aveau aici… Mai aveau contract până în 2027, mi se pare.

După aceea, lua nu știu cine, dar vă dați seama cam cine. Aici se spune că vor să facă blocuri rezidențiale. Cartier rezidențial. Și ce zic? – Hai să terminăm noi mai repede cu ei. N-a avut de la ce să ia foc. Eu așa bănuiesc. Nu știu de la ce a pornit focul. Cred că nici ei nu au depistat până acum de la ce a pornit focul ăsta„, a explicat el.

„Așa foc nu am văzut niciodată”

O femeie a povestit cum a privit îngrozită focul care se extindea.

„Auzeam în permanență salvări, poliția, dar nu știam ce se întâmplă. Noi aveam impresia că merg la spital. Când am ieșit era toată lumea afară, pe carosabil. Ardea. Așa ceva nu am văzut în viața mea. Fum. Am închis geamurile, ușile. Așa foc nu am văzut niciodată. Mi-a fost teamă pentru ei. Nouă nu avea ce să ni se întâmple. Din ce am înțeles erau materiale din plastic, dero, din ce am înțeles. E teroare dacă nici acum nu s-a localizat focul sau ce o mai fi pe acolo. V-am zis, nu am văzut niciodată așa ceva”, a povestit o femeie.

„Toată lumea spune că a fost mână criminală”

Oamenii din zonă, îngroziți de dezastrul produs, caută răspunsuri.

„Știam că aici era partea în care își țineau tot felul de materiale cu care reparau, unde își depozitau ei ceea ce reparau prin alte părți. Toată lumea spune că a fost mână criminală. Lumea interpretează în tot felul, iar acum că s-a început lotul acela de blocuri și s-a înțeles că vor fi multe… lumea gândește că a fost mână criminală aici, nicidecum că a lua foc peste noapte„, a spus o altă femeie.

