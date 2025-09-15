Ediția de luni a emisiunii „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” l-a avut ca invitat pe scriitorul și publicistul Ion Cristoiu. Una din temele abordate se referă la alerta de securitate provocată de pătrunderea dronei rusești pe teritoriul României. Pe fondul unor reacții ambigue ale statului, invitatul a comentat și poziția aleasă de șeful statului în contextul crizei de comunicare.

Chestionat de moderator de ce Nicușor Dan nu dă un semnal de încredere concetățenilor săi, deși pare „singurul lucid din politică” în toată această criză de comunicare, cunoscutul gazetar a explicat că, în viziunea sa, șeful statului îi provoacă o acută senzație de neputință. Practic, acuză Ion Cristoiu, șeful statului nu a intervenit pentru a opri poziția useriștilor Oana Țoiu și a lui Ionuț Moșteanu, care au compromis armata. Așadar, sentimentul că ești apărat de instituțiile statului a fost compromis, subliniază invitatul jurnalistului Gândul.

Cristoiu despre Nicușor Dan: În cazul de față, intervine președintele și le dă un telefon

„Pentru că e nevolnic. Dumneavoastră nu înțelegeți că eu, cetățean român, n-am conștiința că la Palatul Cotroceni e cineva? În cazul de față, intervine președintele și le dă un telefon. Pentru că ei compromit (n.r. – useriștii), cum a zis și… bă, tace. Comunicatul prim a fost cel mai bun, a trecut o dronă, n-a fost niciun pericol, gata, am terminat. Încep și în fiecare zi spun prostii și devin și mai comici. Acestor trăncăneli li se pune capăt de către șeful statului. E șeful Statului Major, dar el nu știe, săracul, că se pregătește să se ducă la emisiuni”, a comentat Cristoiu.

Moscova respinge acuzațiile referitoare la drona Gheran

Moscova a respins acuzațiile care i se aduc de către România cu privire la drona Gheran, căzută sâmbătă pe teritoriul ţării noastre. Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a declarat luni că drona care a intrat în spațiul aerian al României, și pe care piloții români au urmărit-o 50 de minute, era de origine rusească.

Ministrul Apărării a mai precizat, referitor la incident, că, potrivit cadrului legal, persoana împuternicită să dea ordinul pentru doborârea dronei este comandantul militar al operațiunii.

