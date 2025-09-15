Prima pagină » Actualitate » Ion Cristoiu: Cum a atentat la siguranța națională făcătura cu drona

15 sept. 2025, 10:16, Actualitate
În ultimul episod din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu lansează o teză cât se poate de interesantă. Reputatul om de presă explică în ce mod a atentat la siguranța națională făcătura cu drona.

Cristoiu a comentat incidentul legat de o dronă care a intrat pentru câteva zeci de minute în spațiul aerian al României, episod ce a stârnit un val de glume și ironii în spațiul public.

„O vrăbiuță militară ridică patru avioane de luptă”

„Pe rețelele de socializare e un festival de glume, ironii, poante, secvențe comice, provocate de o dronă rusească intrată, care s-a fâțâit, s-a plimbat vreo 50 de minute prin spațiu nostru aerian și apoi și-a văzut de treabă, că s-a întors înapoi în Ucraina. Ea avea treabă în Ucraina, nu în România.

Puține au fost momentele în acest an în care încrederea românilor în capacitatea armatei române, armatei noastre, de a ne apăra de dușmani, de ce vreți, de ruși, de marțieni, de Marea Neagră, de pescăruși, au fost…

Afacerea cu drona, făcătura cu drona era inevitabil să provoace aceste glume, multe dintre ele amare. Deci, imaginați-vă o situație pe care, cum să zic, Gogol, trebuie să-l citesc, îl citesc pe Gogol ucraineanul, atenție cei de la CNA, nu-l citez pe Gogol care a scris în limba rusă; deși Gogol e ucrainean, n-a scris în limbă ucraineană, dar nu contează. Deci, Gogol nu putea să inventeze o asemenea chestie comică”, a spus jurnalistul.

Cristoiu subliniază că legislația actuală prevede ca orice obiect zburător fără pilot care pătrunde neautorizat în spațiul aerian să fie doborât automat: „Potrivit unei legi care a fost aprobată cu multe trâmbițe, sunete, tobe, flori, o dronă, un obiect zburător fără pilot, care pătrunde în spațiul aerian al României, este doborât, automat. Că e farfurie zburătoare, că e dronă, dacă este avion cu pilot, este somat să… Dacă este fără pilot, dronă, stol de păsări, monștri… îi doboară, potrivit legii. La noi, deși este această lege, în momentul în care a apărut drona, care nu este avion de vânătoare, e o mașină, până la urmă, o jucărie, sigur, cu expozibil, care are o țintă… Deci, drona nu trage, nu are tun la bord, nu are mitralieră, nu are rachete. Ea nu era acționată. Această jucărie, că până la urmă e o jucărie, nu e periculoasă.

Pentru ea s-au ridicat patru avioane, două F-uri 16, o oră de zbor costă la fiecare 60.000 de euro, și după asta au venit și două Eurofighter nemțești, pentru care Oana Țoiu a mulțumit.

Deci, vă imaginați, pentru o cioară, o vrăbiuță din punct de vedere militar care, repet, nu trage”.

Dincolo de partea comică, Cristoiu consideră că adevărata problemă este erodarea încrederii populației în instituțiile statului.

