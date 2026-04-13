Petrecere cu manele în mașina de Poliție: „Să sară permisele!”. Anchetă la IPJ Brăilă

Doi agenți rutieri din Brăila s-au filmat la volanul mașinii de poliție în timp ce fredonau manele. IPJ Brăila a demarat o anchetă.

În clipul, devenit viral pe internet, polițiștii par să ignore regulile de circulație și se filmează chiar în timp ce unul dintre ei conduce autospeciala, pe timp de noapte.

Agenții rutieri ascultă manele cu volumul la maxim și se comportă ca și cum ar fi mai degrabă în toiul unei petreceri. În filmare se poate auzi cum unul dintre aceștia spune distrat: „Să sară permisele!”

Poliția din cadrul IPJ Brăila s-a sesizat în cazul celor doi agenți, după apariția imaginilor, și a demarat o anchetă disciplinară.

Reacția IPJ Brăila, după publicarea imaginilor cu cei doi agenți

În urma apariției clipului video, conducerea Inspectoratul de Poliție Județean Brăila a dispus declanșarea unor verificări prin structura de control intern, pentru a stabili dacă polițiștii au încălcat regulamentele privind conduita în serviciu și utilizarea autospecialelor.

„Având în vedere imaginile apărute în spațiul public, pe o rețea de socializare privind modul de desfășurare a serviciului a doi polițiști în timp ce se aflau în autospeciala de serviciu, Inspectoratul de Poliție Județean Brăila transmite următoarele: conducerea Inspectoratului de Poliție Județean Brăila a dispus efectuarea de verificări, față de cei doi polițiști din cadrul Poliției Municipiului Brăila, prin intermediul structurii specializate”, a transmis IPJ Brăila.

FOTO/VIDEO: Facebook

