Început de an școlar atipic, atmosfera de sărbătoare din școli fiind înlocuită cu de cea de protest generalizat. Mii de profesori s-au strâns în fața sediului Guvernului din Piața Victoriei pentru a-și striga nemulțumirile. Acestora li se alătură spontan oameni simpli, cu diferite profesii, care critică la unison măsurile de austeritate ale Cabinetului Bolojan.

Mii de sindicaliști din învățământ iau parte, luni, de la 0ra 11, în semn de revoltă față de măsurile incluse în Pachetele de austeritate emise de Executiv. Mii de sindicaliști veniți din întreaga țară au ajuns cu mai multe autocare încă de la dimineață, deși protestul are ca dată de începere ora 10. Piața a devenit neîncăpătoare, profesorii continuând să vină în zona Pieței Victoriei. Atmosfera devine tot mai animată pe măsură ce oamenii continuă să se strângă în fața Palatului Victoria.

Elevii și studenții susțin revendicările cadrelor didactice

De menționat că protestul este organizat de Federația Sindicatelor Libere din Învățământ FSLI, Federația Spiru Haret și Federația Națională Alma Mater. În egală măsură, protestul este susținut de organizațiile elevilor și studenților, care au transmis că susțin fără rezerve revendicările profesorilor.

Așa cum au arătat și protestele organizate în timpul verii, sindicatele din învățământ critică vehement măsurile cuprinse în Pachetul de austeritate asumat de Guvernul Bolojan:

creșterea normei didactice

comasarea unor unități școlare

diminuarea burselor.

În opinia cadrelor didactice, măsurile de austeritate afectează direct condițiile de funcționare a școlilor și calitatea actului educațional pentru elevi.

Profesor din mediul rural: „Protestăm împotriva tuturor măsurilor aberante”

Un profesor din mediul rural (județul Iași) venit la București, apreciază că măsurile drastice luate de Bolojan, „pentru a economisi câțiva lei”, duc la o involuție evidentă învățământul înapoi. „Protestăm împotriva tuturor măsurilor aberante pe care le-a luat guvernul actual, conducerea actuală. Vreau atât doar, să se audă că noi nu cerem măriri salariale, de data aceasta. Sunt măsuri care afectează în primul și în primul rând elevii și bunul mers al școlilor în România. Și așa erau probleme destule. Aceste măsuri, pentru o economie minimă de câțiva lei, duc învățământul românesc cu foarte, foarte mulți ani în urmă”, a declarat Mihai Baltag, profesor de engleză în județul Iași, pentru Gândul.

Andrei, copywriter: „E important să ne solidarizăm cu lucrurile care nu ne afectează în mod direct”

Potrivit reporterilor Gândul, nu doar profesorii au ocupat Piața Victoriei, luni dimineață, ci și simpli cetățeni, care se declară solidari cu sindicaliștii din educație. Printre aceștia se numără Andrei, de profesie copywriter.

„Nu sunt nici profesor, nici părinte, nici copil. Sunt aici pentru că e important să ne solidarizăm cu lucrurile care nu ne afectează în mod direct. Nu în mod direct instant, dar o să ne afecteze peste 5 ani, 10 ani. O să ne afecteze ca societate. Suntem aici pentru că e important să ne solidarizăm cu mișcările cu care nu avem treabă”.

, spune Andrei.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI

Toamna PROTESTELOR. Bolojan a reușit. A unit, în sfârșit, TOATĂ România… împotriva lui. Vezi calendarul acțiunilor de stradă

Nicușor Dan și-a dus copilul la școală, în prima zi. Profesorii, în stradă. Președintele îi cheamă la Cotroceni, după o vară de proteste