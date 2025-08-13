Toamna, la fel ca vara. Urmează temperaturi de august și în septembrie. R. Bojariu, climatolog, avertizează: „Să fim atenți la fenomenele extreme”

În toamnă se vor înregistra temperaturi ridicate, de vară, ceea ce confirmă un fenomen des întâlnit în ultimii ani, respectiv prelungirea sezonului cald. Climatologul Roxana Bojariu a declarat, pentru Gândul, că în prima parte din luna septembrie, temperaturile vor fi peste normalul perioadei.

În același timp, în contextul încălzirii globale, vom avea parte de fenomene extreme și în toamnă.

„Pe finalul lunii august mergem pe aceeași linie cu temperaturi mai ridicate, ceea ce totuși nu exclude și episoade cu instabilitate, dar aceste episoade sunt mai puțin probabile. Climatic vorbind, luna august este luna cu cele mai multe zile însorite și cu cele mai puține zile cu furtuni. E cea mai liniștită lună din an, statistic vorbind. Evident că statistica înseamnă o sinteză a unor intervale mai mari de timp, așa că întotdeauna e bine să verificăm și prognozele pe termene mai scurte, cu anticipație mai mică.

Nota rămâne de temperaturi ușor mai ridicate și evident că, la fel ca și în anii precedenți, această tendință de a se prelungi vara înspre toamnă. După cum arată informațiile acum, prima parte din luna septembrie pare a fi iarăși cu caracteristici de vară, deci cu temperaturi mai ridicate decât în mod normal pentru o lună de toamnă, chiar dacă este prima lună de toamnă.

Evident că aceste estimări cu anticipație mai mare trebuie actualizate cu informații pe termene mai scurte, atunci când detaliile pot fi surprinse mult mai bine și precizia prognozelor este mult mai bună.

Toamna și primăvara sunt anotimpul de tranziție și variabilitatea naturală este mult mai puternică. De aceea și semnalele predictive sunt relativ mai slabe. Ceea ce se poate spune în context climatic și în contextul încălzirii globale e că vom avea, din păcate, fenomene extreme și în toamnă, așa cum am avut până acum în toate anotimpurile și vom avea în continuare acele fenomene care sunt, ca tipologie, normale pentru timpul din an în care se desfășoară și pentru locul unde se dezvoltă, însă cu intensitate mult mai mare, o intensitate care este alimentată de acest fond al încălzirii globale”, a explicat Roxana Bojariu.

„Valurile de căldură intense durează mai mult”

Deși, potrivit statisticilor, vara anului 2024 a fost cea mai caldă, vara anului 2025 va fi printre cele mai călduroase, spune climatologul.

Roxana Bojariu precizează că luna iunie, în România, a fost a doua cea mai călduroasă vară. În Europa, în schimb, începutul de vară a fost cel mai cald din înregistrări pentru acea regiune.

„2024 a fost cea mai caldă vară din înregistrări în România, dar și la nivel global. 2025 va fi printre cele mai călduroase. Încă nu s-a terminat și e vorba de o estimare, chiar dacă poate nu există probabilitate mare să întreacă vara 2024 ca abatere pozitivă. Totuși, clar se va situa printre cele mai calde veri, pentru că deja luna iunie 2025 a fost a doua cea mai călduroasă vară din înregistrări pentru România, iar luna iulie a fost a cincea cea mai călduroasă. Vom vedea și în funcție de luna august unde se va situa în ierarhie, dar în orice caz pe primele locuri, nu neapărat pe primul loc. Dacă vorbim de Europa, acolo am avut un început de vară care a fost, se pare, cel mai cald din înregistrări pentru acea regiune și continuă cu valuri de căldură foarte intense.

Chiar acum, când vorbim, noi am fost la periferia acestui val de căldură, cel mai recent, care în vestul Europei a început cam acum câteva zile, cam de vineri. În schimb, acolo, lucrurile vor persista întreaga săptămână. S-ar putea ca pentru Europa să fie iarăși un an record din punct de vedere al temperaturii de vară. Dar încă o dată vorbim și de aceste fenomene extreme, care nu lipsesc nici din România. Valurile de căldură mai intense durează mai mult. Ați văzut și în România lucrul acesta și, din păcate, aceste valuri de căldură favorizează și incendiile de vegetație. În Franța, incendiul de vegetație recent stăpânit, dar care, din păcate, are șanse să se reaprindă, se pare că a fost cel mai sever din 1947 încoace.

Ați văzut incendii de vegetație și în alte zone, în Portugalia, în Turcia, în Grecia, din păcate, și la noi și chiar dacă ele nu sunt inițiate neapărat climatic ci de multe ori din neglijența oamenilor, condițiile climatice de acum fac aceste incendii mai extinse, durează mai mult”, a precizat climatologul.

„Ceea ce vedem acum e o prefață care ne îndeamnă să luăm aminte la fenomenele extreme”

În anii următori, în anotimpul cald vom avea din ce în ce mai multe valuri de căldură cu intensitate mare, pe o perioadă mai lungă de timp. Potrivit climatologului Roxana Bojariu, vor exista și fenomene extreme precum furtuni cu manifestări severe.

„Ceea ce vedem acum e un fel de prefață care ne îndeamnă să luăm aminte la fenomenele extreme. Vom avea în anotimpul cald din ce în ce mai multe valuri de căldură cu intensitate mare, cu durată mare, întrerupte de episoade cu instabilitate care, iarăși, instabilitatea este foarte puternică, cu manifestări foarte severe, cu aceste furtuni pe care, din păcate și noi le-am simțit, cu cantități mari de precipitații care cad în timp foarte scurt și favorizează inundații rapide, cu intensificări foarte puternice de vânt, cu episoade de grindină severă și nu neapărat excluse chiar și tornade. În afară de aceste fenomene extreme, avem de-a face și cu, de exemplu, modificări în distribuția stratului de zăpadă, statul de zăpadă va fi mai puțin extins și va fi din ce în ce mai puțin extins în anotimul rece și evident, vom avea de-a face și cu alte fenomene caracteristice, cum vă spuneam, anotimpurilor respective, dar care se vor manifesta toate mult mai sever pe fondul încălzirii globale”, preconizează Roxana Bojariu.

În contextul încălzirii globale, iernile vor fi mai blânde. Chiar și așa, nu se exclud episoade cu condiții severe, dar pe durată limitată.

