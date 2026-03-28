Ciclonul Deborah se dezlănțuie. Cod galben de precipitații și viscol la munte în peste jumătate de țară

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor a emis un cod galben de inundații care vizează 16 județe. De asemenea, ANM a anunțat că un ciclon mediteranean traversează România în acest weekend și va cauza precipitații abundente.

Cod galben de precipitații și viscol la munte, în peste jumătate de țară

Până luni, 30 martie, la ora 10.00, este în vigoareo alertă cod galben de precipitații însemnate cantitativ și viscol la munte, în peste jumătate de țară.

Avertizare de inundații până duminică dimineața

Cele mai mari cantități de precipitații sunt așteptate în zona subcarpatică din Moldova, unde pot depăși 50 l/mp până luni dimineața.

Prima avertizare este în vigoare de sâmbătă până duminică dimineață, la ora 09.00, pentru regiunile prin care trec următoarele râuri:

Arieş – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu și inferior (judeţele: Alba şi Cluj), Timiş – bazin amonte Stația Hidrologică (S.H.) Sadova, Nera – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţul Caraş Severin), Cerna – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu și inferior (judeţele: Gorj și Caraş Severin), Jiu – afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Sadu – amonte S.H. Rovinari (judeţul Gorj), Motru – bazin amonte S.H. Târmigani şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Târmigani (judeţele: Gorj şi Mehedinţi), Olt – afluenţii de dreapta aferenţi sectorului aval confluenţă cu râul Lotru – amonte Ac. Ionești (judeţul Vâlcea), Olteţ – bazin superior (judeţele: Gorj şi Vâlcea).

Avertizare meteo până luni în mai multe județe din țară

O altă avertizare de inundații este valabilă până luni, la ora 12.00, pentru următoarele bazine hidrografice:

Ialomiţa – bazin amonte S.H. Moroeni și afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Moroeni – amonte S.H. Siliștea Snagovului (judeţele: Dâmboviţa, Prahova și Ilfov), Prahova – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu și inferior (judeţele: Prahova și Ialomiţa), Buzău – afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Nehoiu – amonte S.H. Baniţa (judeţele: Buzău şi Prahova), Râmnicu Sărat – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu și inferior (judeţele: Buzău și Vrancea), Putna – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu și inferior (judeţul Vrancea), Trotuș – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu și inferior (judeţele: Harghita, Bacău, Neamţ, Covasna şi Vrancea), Bistriţa – afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Frumosu (judeţele: Neamţ, Harghita şi Bacău).

Ciclonul Deborah traversează România

Ciclonul mediteranean, Deborah, traversează țara în acest weekend și aduce ploi abundente în sud și est, precum și ninsori consistente la munte, unde stratul de zăpadă poate ajunge chiar și la 40 – 50 cm în următoarele zile, a anunțat sâmbătă dimineață meteorologul ANM Robert Manta, la Antena3.

