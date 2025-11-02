Cum va fi vremea în București în săptămâna 3-9 noiembrie. Se vor înregistra maxime „normale”

Administrația Națională de Meteorologie anunță ploi în majoritatea regiunilor și ceață în zonele joase. La munte vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare la peste 1.700 de metri.

Vremea va fi rece în toate regiunile țării, inclusiv în București, de marți, iar temperaturile se vor situa în jurul celor specifice perioadei, cu maxime care nu vor depăși 17 grade Celsius.

Vremea pentru săptămâna 3-9 noiembrie

Astfel, în intervalul 3 noiembrie, ora 08:00 – 4 noiembrie, ora 08:00, vremea va fi mult mai caldă decât în mod obișnuit la această dată, deși valorile termice din timpul nopții vor fi ușor mai scăzute față de ziua precedentă în vestul teritoriului. Pe parcursul zilei, cerul va fi variabil, dar în Banat, Crișana și Maramureș nebulozitatea se va accentua treptat și temporar va ploua slab. Spre seară și noaptea, cerul se va înnora în cea mai mare parte a țării, iar ploile se vor semnala în Maramureș, local în Transilvania și Moldova și pe arii restrânse în celelalte regiuni.

În intervalul 4 noiembrie, ora 08:00 – 5 noiembrie, ora 08:00, în țară, vremea se va răci în toate regiunile, iar valorile termice se vor situa în jurul celor specifice datei. Cerul va deveni variabil în vestul și nord-vestul teritoriului, iar în rest va fi mai mult noros. Temporar va ploua în Muntenia și Dobrogea, local în Oltenia, iar pe parcursul zilei, pe arii restrânse, și în Transilvania și Moldova. La munte, la altitudini în general de peste 1.700 m, trecător vor fi și precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare.

Pentru perioada 5 noiembrie, ora 08:00 – 6 noiembrie, ora 08:00, valorile termice se vor situa în jurul mediilor climatologice specifice datei. Cerul va fi variabil, cu înnorări și izolat ploi slabe ziua în sudul și sud-estul țării, iar noaptea în est. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări pe litoral. Temperaturile maxime se vor încadra între 10 și 17 grade, iar cele minime între -1 și 8 grade, mai scăzute în estul Transilvaniei, până spre -3 grade. Izolat dimineața și local noaptea se va semnala ceață.

Intervalul 6 noiembrie, ora 08:00 – 7 noiembrie, ora 08:00, va fi caracterizat de o vreme în general închisă în sudul și estul țării, unde va fi nebulozitate joasă în cea mai mare parte a intervalului și pe alocuri va ploua. Izolat, cu precădere la începutul și spre sfârșitul intervalului, se va forma ceață. În Carpații Meridionali, la altitudini mari, pe parcursul nopții vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. În celelalte regiuni va fi vreme frumoasă, cu cer variabil spre senin și ceață izolat, cu precădere dimineața.

Meteorologii prognozează pentru intervalul 7 noiembrie, ora 08:00 – 10 noiembrie, ora 08:00, o vreme normală din punct de vedere termic. Local în sud și est și izolat în rest va ploua slab. Pe alocuri, în zonele joase de relief, dimineața și noaptea, vor fi nori joși și sau ceață.