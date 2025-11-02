Prima pagină » Actualitate » Se schimbă vremea în România. Meterologul ANM, EXCLUSIV pentru Gândul: Un front atmosferic rece ajunge în țara noastră și aduce ploi

Mara Răducanu
02 nov. 2025, 13:55, Actualitate
Se schimbă vremea în România. Meterologul ANM, EXCLUSIV pentru Gândul: Un front atmosferic rece ajunge în țara noastră și aduce ploi

Începem săptămâna tot cu vreme foarte caldă, însă de marți încolo temperaturile scad și se apropie cumva de cele normale pentru luna noiembrie, precizează Mihai Huștiu,  meteorolog de serviciu al ANM. Mai exact, ne explică specialistul, un front atmosferic rece va ajunge în România dinspre Europa Centrală, aducând în primul rând ploi și temperaturi mai scăzute. 

Potrivit informațiilor ANM, în această perioadă s-au înregistrat valori termice și cu 10 grade peste mediile anuale, însă lucrurile se vor schimba puțin de luni încolo, aducând ploi și ceață. Cu toate acestea, se anunță un noiembrie blând, cu temperaturi plăcute.

„De marți încolo, vorbim orbim despre un tablou mai de toamnă”

„Ne bucurăm de vreme foarte caldă pentru începutul de noiembrie. Sâmbătă au fost 25 de grade în mai multe localități din partea de Vest. Astăzi,  duminică, este, de asemenea, foarte cald cu 24- 25 de grade tot în regiunile vestice. Luni vorbim tot de o vreme caldă, cu toate că temperaturile vor marca o scădere ușoară în partea de Vest, dar a nivelul țării noastre temperaturile de luni se vor încadra între 15 și 23 de grade, deci tot foarte cald. În mod normal, pentru această perioadă din an ar trebui să avem temperaturi  între 9 și 14 grade.

Acum, vorbim despre valori termice și cu 10 grade mai mult peste mediile anuale, dar de luni încolo ne așteptăm – ca spre orele după- amiezii, spre orele serii – un front atmosferic rece să vină dinspre Europa Centrală și aducă cu el ceva ploi. Vom avea ploi în partea de vest, Nord- Vest, mâine după-amiază, mâine seară, iar apoi marți ploi slabe și pentru centrul, estul și sud-estul țării.

Ne așteptăm și la o schimbare termică

Practic, este un front atmosferic rece care traversează țara de la Vest către Est și aduce mai multă nebulozitate, ploi slabe cam în toate zonele țării. Temporar, sunt și ploi de scurtă durată, dar ne așteptăm și la o schimbare termică. Așdar, dacă ziua de luni va fi una tot foarte caldă, de marți temperaturile vor scădea simțitor în toată țara, fiind undeva între 11 și 18 grade.

În capitală, temperaturile de marți vor ajunge la 14-15 grade, deci o scădere semnificativă a temperaturii. Și tot marți așteptăm și puțină ploaie în Capitală. Vorbim despre un tablou mai de toamnă de marți încolo. Ceva ploi slabe vom avea și în zilele următoare – miercuri, joi prin partea de Sud –  dar va apărea și ceața în unele zone”, a conchis meteorologul de serviciu al ANM.

