Elena Mateescu anunță că după frig vine căldura în România. Zonele vizate de temperaturi neobișnuite.

25 ian. 2026, 12:00, Vremea
Directorul ANM, Elena Mateescu, a anunțat că România va traversa o perioadă a extremelor meteorologice.

Începând de dumnică, temperaturile vor fi pe „plus” aproape peste tot, scrie bzi.ro. În intervalul 26 ianuarie-2 februarie 2026, șefa ANM estimează precipitații, ploi, cu cantități posibil excedentare, mai ales în sudul țării, iar după 9 februarie temperaturile ar putea scădea din nou, apărând ninsori.

Elena Mateescu, despre „epoca extremelor meteorologice”

Directorul ANM, Elena Mateescu, a vorbit la Digi24 despre „epoca extremelor meteorologice” prin care trece România.

Probabilitatea unor temperaturi ridicate este semnificativă. Sunt estimate 11-12 grade Celsius în Dealurile de Vest, în timp ce în București valorile vor fi de 2-3 grade Celsius.

Șefa ANM a mai subliniat că minimele vor rămâne negative, cu valori de până la -5 grade Celsius în nordul Moldovei sau în depresiuni din estul Transilvaniei și în jurul a 0 grade Celsius în București.

Pe măsură ce masa de aer cald va predomina, temperaturile vor urca progresiv spre 3-4 grade Celsius.

Mai mult, estimările pentru perioada 26 ianuarie – 23 februarie arată o săptămână mai caldă în intervalul 26 ianuarie – 2 februarie, cu abateri termice de 4-5 grade Celsius și ploi semnificative mai ales în sudul țării.

