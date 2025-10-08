De ce a fost activat codul roșu de vreme severă în București. Explicațiile șefei ANM, Elena Mateescu: „Prognoza nu este la punct fix”

Elena Mateescu, șefa ANM – Administrația Națională de Meteorologie, a explicat decizia de a emite cod roșu de ploi torențiale pentru București și alte regiuni din sud-estul țării. Ea a subliniat că nu este vorba de o decizie arbitrară sau exagerată, ci de o acțiune care are la bază prognoze meteo avansate.

Astfel, conform Elenei Mateescu, emiterea unei avertizări meteo de cod roșu, cea mai gravă dintre avertizările ANM, se face numai atunci când sunt întruniți anumiți parametri meteo, în ce privește aria de acoperire și valorile absolute ale fenomenelor prognozate.

„Când elaborăm o avertizare meteo de cod roșu, portocaliu sau galben, ținem cont de aria de extindere și valorile absolute ale parametrilor meteorologici. La Băneasa, de exemplu, modelele de prognoză indicau cantități de peste 90 de litri pe metru pătrat în 24 de ore”, a explicat șefa ANM, potrivit România TV.

Elena Mateescu a mai spus că prognoza s-a confirmat în județe ca Constanța, Giurgiu și Ilfov, unde cantitățile de precipitații au fost foarte mari, în unele cazuri depășind 100 l/mp în numai 24 de ore.

„În Constanța s-a confirmat codul roșu, la Giurgiu la fel. În Capitală s-au înregistrat 57 l/mp, o valoare care se apropie foarte mult de pragurile istorice înregistrate vreodată într-un interval de 24 de ore. Avem 113 l/mp, cu 51 l/mp medie peste cantitatea care ar trebui să plouă într-o lună în Capitală. Sunt criterii pe care le luam în funcție de pragurile meteorologice ale valorilor de cantități”.

În ce privește închiderea școlilor, Elena Mateescu a susținut că ANM nu are atribiții decizionale în acest sens:

„Aceste atribuții de a închide școlile aparțin MAI, prefecturilor și comitetelor locale pentru situații de urgență. Rolul nostru este să emitem avertizări meteo, iar autoritățile decid ce măsuri iau”.

Cu toate acestea, în anumite cazuri, reprezentanții autorităților locale sau centrale consultă ANM înainte să ia decizii importante.

„Suntem întrebați de avertizarea respectiv[ de entitati și toate măsurile sunt stabilite de autorități. Prognoza nu este la punct fix, efectele sunt însă vizibile”, a explicat Elena Mateescu la România TV.

Autorul recomandă:

Cod galben de ninsori și viscol de 120 km/h în România. Ce zone sunt vizate

Apele Române anunță că pe mai multe râuri din Constanța au fost depășite cotele de PERICOL. Care este situația în Capitală