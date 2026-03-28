Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, sâmbătă dimineață, 28 martie, mai multe avertizări nowcasting pentru zonele montane înalte, unde sunt anunțate ninsori și intensificări puternice ale vântului. Sunt vizate zonele de peste 1.800 de metri din județele Brașov, Argeș, Prahova și Dâmbovița, unde sunt prognozate ninsori însoțite de vânt puternic.

Potrivit meteorologilor, rafalele vor ajunge la 85-120 km/h, iar viscolul va reduce vizibilitatea sub 50 de metri.

Tot sâmbătă dimineață, ANM a emis și două avertizări de Cod galben pentru zonele montane din Maramureș, Bistrița-Năsăud și Cluj, la altitudini de peste 1.800 de metri, valabile până în jurul orei 13:00. În aceste zone, vântul va sufla cu 70–90 km/h, iar ninsoarea va determina scăderea vizibilității sub 100 de metri.

Ninge abundent la Rânca

Un videoclip publicat pe pagina de Facebook Meteoplus arată că în stațiunea Rânca ninge abundent în această dimineață.

Domeniul schiabil din Sinaia este închis în continuare din cauza ninsorii.

