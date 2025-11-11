Prima pagină » Actualitate » Meteorologii Ease Weather anunță cum va fi vremea de 1 DECEMBRIE 2025. Ce haine vom purta de Ziua Națională

Meteorologii Ease Weather anunță cum va fi vremea de 1 DECEMBRIE 2025. Ce haine vom purta de Ziua Națională

11 nov. 2025, 12:18, Actualitate
Meteorologii Ease Weather anunță cum va fi vremea de 1 DECEMBRIE 2025. Ce haine vom purta de Ziua Națională

Meteorologii Ease Weather anunță cum va fi vremea de 1 DECEMBRIE 2025. Ce haine vom purta de Ziua Națională.

Meteorologii Ease Weather anunță cum va fi vremea de 1 DECEMBRIE 2025

Cu doar două zile de ninsoare în decembrie 2025, potrivit meteorologilor Ease Weather, copiii doar vor prinde „gustul” zăpezii și cam atât, pentru început.

În general, temperatura medie în Capitală va fi la începutul lui decembrie de 7.1 grade Celsius.

Pe măsură ce luna înaintează spre finele anului, temperaturile vor crește moderat, ajungând chiar și la 8.6 grade la sfârșitul lunii decembrie.

În decembrie, la București va ploua destul de des, cu 17 zile de precipitații.

Cum va fi vremea de 1 Decembrie 2025

Potrivit Ease Weather, de 1 Decembrie 2025, când sărbătorim Ziua națională a României, temperaturile în București vor fi de 8 grade Celsius.

Prima săptămână din decembrie va urma același trend, deși spre final, în week-end, va ploua.

De Crăciun, ne vom bucura chiar și de 10 grade, ca și de Anul Nou.

Ce este Ease Weather

Ease Weather este cea mai sigură sursă pentru prognozele meteo. Indiferent dacă vă planificați ziua, săptămâna sau doar să rămâneți informat, vă furnizează date meteo actualizate și precise. Misiunea companiei este să vă ofere toate informațiile de care aveți nevoie pentru a vă menține orizontul clar și pentru a anticipa schimbările vremii.

Platforma este ușor de utilizat și oferă acces ușor la prognoze detaliate, inclusiv previziuni zilnice și pe termen lung, precum și date istorice despre vreme. Analiza cuprinzătoare a vremii acoperă totul, de la temperatură, vânt și precipitații până la zăpadă și indicele UV. Utilizează cele mai noi tehnologii pentru a asigura acuratețea datelor furnizate, deoarece informațiile fiabile sunt cruciale.

Pe lângă prognozele detaliate, oferă hărți și diagrame interactive pentru o înțelegere vizuală a tendințelor vremii. Indiferent dacă sunteți interesat de vremea de astăzi sau de modelele climatice istorice, avem instrumentele și informațiile de care aveți nevoie. Echipa de meteorologi experimentați se angajează să vă ofere informații actualizate și exacte despre vreme.

Sursa foto colaj: Profimedia (ilustrativ)/ Alexandra Pandrea, Gândul / captură Ease Weather

Autorul recomandă:

Citește și

EXTERNE Lovitură pe Wall Street: se retrage o legendă a lumii afacerilor, unul dintre cei mai mari miliardari ai lumii. A fost supranumit „ORACOLUL din Omaha”
13:57
Lovitură pe Wall Street: se retrage o legendă a lumii afacerilor, unul dintre cei mai mari miliardari ai lumii. A fost supranumit „ORACOLUL din Omaha”
ANCHETĂ EPPO anunță soluționarea unui nou dosar de fraudă: subvenții deturnate de fermieri din Vâlcea în valoare de 1,2 milioane de euro
13:47
EPPO anunță soluționarea unui nou dosar de fraudă: subvenții deturnate de fermieri din Vâlcea în valoare de 1,2 milioane de euro
DRAMĂ Imagini de la înmormântarea femeii din Teleorman, ucisă de fostul soț. Primarul comunei: „Îi cunoșteam, erau niște apropiați ai mei”
13:44
Imagini de la înmormântarea femeii din Teleorman, ucisă de fostul soț. Primarul comunei: „Îi cunoșteam, erau niște apropiați ai mei”
VIDEO Ferocitate ieșită din comun pe o stradă din București. Bărbat ÎNJUNGHIAT de 33 de ori. Cine este agresorul. Imagini cu puternic impact emoțional
13:40
Ferocitate ieșită din comun pe o stradă din București. Bărbat ÎNJUNGHIAT de 33 de ori. Cine este agresorul. Imagini cu puternic impact emoțional
ULTIMA ORĂ Un jurnalist îl acuză pe Nicușor Dan de „cea mai gravă imixtiune in justiția post-decembristă”. Președintele a anunțat că va bloca orice anchetă în cazul vicepremierului Gheorghiu
13:36
Un jurnalist îl acuză pe Nicușor Dan de „cea mai gravă imixtiune in justiția post-decembristă”. Președintele a anunțat că va bloca orice anchetă în cazul vicepremierului Gheorghiu
Mediafax
Horoscop 11 noiembrie 2025. Zodiile care găsesc soluții la probleme vechi
Digi24
O nouă cortină de fier. Reacțiile rușilor la interdicția UE privind vizele multiple Schengen. „La naiba cu Europa voastră”
Cancan.ro
Greșeala care i-a fost fatală Mihaelei Cum ar fi putut să se salveze mămică din Teleorman. Tatăl spune tot adevărul!
Prosport.ro
FOTO. Tânăra de 22 de ani arată spectaculos, dar milionarul de 59 de ani a părăsit-o
Adevarul
Europa în fața Rusiei: „Domeniul terestru e călcâiul lui Ahile” – avertismentul experților francezi
Mediafax
Țara din Europa care trimite scrisori tinerilor de 17 ani, invitându-i să facă serviciul militar voluntar în 2026
Click
Cu cine și-ar fi înșelat dr. Cristian Andrei prima soție: „L-am filmat în patul nostru”
Digi24
Primar din Argeș, mașină de 150.000 de euro, cadou pentru fiică la majorat. Edilul a declarat venituri doar din salariu Citește mai mul
Cancan.ro
Cum arată Nando și Dani Mocanu după ce au fost prinși în Italia! Ce urmează să se întâmple acum
Ce se întâmplă doctore
Imagini RARE cu Monica Gabor după ce a revenit în România! Ce a făcut în orașul natal?
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Cele patru tipuri de alerte Poliție din Waze, explicate pe înțelesul tuturor
Descopera.ro
Un robot aproape UMAN tocmai a fost dezvăluit în China
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă vrea tatuaj într-un loc intim: - Numele iubitei mele acolo, jos!
Descopera.ro
Test de cultură generală. Ce este constanta lui Planck?
VIDEO România, sub protectorat francez? Cristoiu: „Avem un comisar francez, Cioloș”
14:02
România, sub protectorat francez? Cristoiu: „Avem un comisar francez, Cioloș”
EXTERNE Întâlnire istorică la Casa Albă între Donald Trump și președintele Siriei, al-Sharaa. Care sunt concluziile întâlnirii
14:02
Întâlnire istorică la Casa Albă între Donald Trump și președintele Siriei, al-Sharaa. Care sunt concluziile întâlnirii
EXTERNE A fost lansat primul trailer al filmului „Vrăjitorul de la Kremlin”. Jude Law, asemănare remarcabilă cu Vladimir Putin
13:35
A fost lansat primul trailer al filmului „Vrăjitorul de la Kremlin”. Jude Law, asemănare remarcabilă cu Vladimir Putin
VIDEO Congresul PSD, cântecul de lebădă al social-democraților? Cristoiu: „A fost o povară pentru toată lumea”
13:12
Congresul PSD, cântecul de lebădă al social-democraților? Cristoiu: „A fost o povară pentru toată lumea”
ULTIMA ORĂ Ioana Dogioiu sare în apărarea vicepremierului lui Bolojan, după acuzațiile lui Uscatu: „Din punct de vedere legal, nu știu să existe vreo incompatibilitate”
13:07
Ioana Dogioiu sare în apărarea vicepremierului lui Bolojan, după acuzațiile lui Uscatu: „Din punct de vedere legal, nu știu să existe vreo incompatibilitate”