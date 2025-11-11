Meteorologii Ease Weather anunță cum va fi vremea de 1 DECEMBRIE 2025. Ce haine vom purta de Ziua Națională.

Cu doar două zile de ninsoare în decembrie 2025, potrivit meteorologilor Ease Weather, copiii doar vor prinde „gustul” zăpezii și cam atât, pentru început.

În general, temperatura medie în Capitală va fi la începutul lui decembrie de 7.1 grade Celsius.

Pe măsură ce luna înaintează spre finele anului, temperaturile vor crește moderat, ajungând chiar și la 8.6 grade la sfârșitul lunii decembrie.

În decembrie, la București va ploua destul de des, cu 17 zile de precipitații.

Cum va fi vremea de 1 Decembrie 2025

Potrivit Ease Weather, de 1 Decembrie 2025, când sărbătorim Ziua națională a României, temperaturile în București vor fi de 8 grade Celsius.

Prima săptămână din decembrie va urma același trend, deși spre final, în week-end, va ploua.

De Crăciun, ne vom bucura chiar și de 10 grade, ca și de Anul Nou.

Ce este Ease Weather

Ease Weather este cea mai sigură sursă pentru prognozele meteo. Indiferent dacă vă planificați ziua, săptămâna sau doar să rămâneți informat, vă furnizează date meteo actualizate și precise. Misiunea companiei este să vă ofere toate informațiile de care aveți nevoie pentru a vă menține orizontul clar și pentru a anticipa schimbările vremii.

Platforma este ușor de utilizat și oferă acces ușor la prognoze detaliate, inclusiv previziuni zilnice și pe termen lung, precum și date istorice despre vreme. Analiza cuprinzătoare a vremii acoperă totul, de la temperatură, vânt și precipitații până la zăpadă și indicele UV. Utilizează cele mai noi tehnologii pentru a asigura acuratețea datelor furnizate, deoarece informațiile fiabile sunt cruciale.

Pe lângă prognozele detaliate, oferă hărți și diagrame interactive pentru o înțelegere vizuală a tendințelor vremii. Indiferent dacă sunteți interesat de vremea de astăzi sau de modelele climatice istorice, avem instrumentele și informațiile de care aveți nevoie. Echipa de meteorologi experimentați se angajează să vă ofere informații actualizate și exacte despre vreme.

