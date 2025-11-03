Meteorologii Accuweather fac anunțul. Când vin ninsorile în Capitală.

Meteorologii Accuweather fac anunțul

Chiar dacă luna noiembrie va fi una relativ blândă, ca temperaturi, în prima jumătate, surpriza survine în zilele de 23-24 noiembrie, când vom înregistra primele ninsori în Capitală.

Temperaturile vor scădea atunci până la 5-6 grade Celsius și cu siguranță șoferii trebuie să-și schimbe cauciucurile de vară cu cele de iarnă, deoarece vor avea parte de un carosabil afectat de ploile înghețate.

Prima săptămână din luna noiembrie, potrivit meteorologilor Accuweather, va fi marcată de ploi, în zilele de 4 și 8 noiembrie.

Ploi vom avea în București și în data de 10 noiembrie, când temperatura va fi însă ridicată: 14 grade.

Accuweather are o istorie de 63 de ani

Accuweather este un site specializat în prognoze meteo și care oferă informații cu privire la starea vremii pe întreg cuprinsul Pământului.

AccuWeather Inc. este o companie media americană din sectorul privat care furnizează servicii comerciale de prognoză meteo în întreaga lume.

Accuweather a fost fondată în 1962 de Joel N. Myers, pe atunci un student absolvent al Universității de Stat din Pennsylvania, care lucra la un master în meteorologie. Primul său client a fost o companie de gaze din Pennsylvania. În timp ce își conducea compania, Myers a lucrat și ca membru al facultății de meteorologie din Penn State. Compania a adoptat numele „Accuweather” în 1971.

Accuweather are sediul în Ferguson Township, chiar în afara State College, Pennsylvania, cu birouri la 80 Pine Street din districtul financiar din Manhattan, pe lângă Wichita, Kansas și Oklahoma City, Oklahoma. La nivel internațional, Accuweather are birouri în Montreal, Tokyo, Beijing, Seul și Mumbai.

