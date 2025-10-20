Ne așteptă un Crăciun cu ninsori. Cum va fi vremea de sărbători în România

După mai mulți ani cu ierni blânde și temperaturi peste media normal, Crăciunul 2025 înseamnă o revenire la atmosfera autentică de sărbătoare. Astfel, meteorologii prognozează o lună decembrie rece, cu ninsori, episode de ploaie înghețată și valori negative în majoritatea regiunilor din țară. Așadar, România se pregătește de un Crăciun adevărat de iarnă.

Luna decembrie 2025 va aduce o schimbare bruscă față de iernile blânde din ultimii ani. Valorile termice vor coborî constant sub zero grade C, iar aerul rece se va instala treptat încă din prima jumătate de lună.

În Ajunul Crăciunului, temperaturile maxime vor urca cel mult până la 8 grade C, dar în zilele de 25 și 26 decembrie se vor înregistra valori cuprinse între 2 și 4 grade C. Pe timpul nopții, termometrele vor indica valori minime de până la minus 4 grade C, iar senzația de frig va fi amplificată de rafalele de vânt din nord și din centru.

Deci, românii vor avea parte de o atmosferă de sărbătoare autentică, cu miros de iarnă, iar în unele regiuni vor fi și primele zăpezi consistente ale sezonului.

Potrivit estimărilor meteorologice, ninsorile sunt anunțate în special în zonele de deal și de munte, dar și în nordul și centrul țării. Transilvania se va afla deci printre regiunile cele mai friguroase, cu valori maxime de -1 grad C și minime de până la -7 grade C.

De asemenea, în Ajunul Crăciunului sunt așteptate ninsori ușoare, ce ar putea să acopere orașele cu un strat subțire de zăpadă, numai bun pentru o atmosferă festivă.

În sud și în est, chiar și în București, șansele de ninsoare sunt moderate, dar este posibil ca să apară și niște fulgi răzleți în a doua zi de Crăciun. Iar până la finalul lunii decembrie, Capitala ar putea avea temperaturi maxime de numai 2-3 grade C, semn că frigul se va înteți treptat.

Autorul recomandă:

România, în cea mai caldă toamnă din ultimii ani: Valorile termice vor urca până la 26 grade Celsius. ANM anunță și ploi însemnate cantitativ

ANM a înregistrat cea mai rece dimineaţă de 20 octombrie din istoria măsurătorilor meteorologice. A fost ger năprasnic într-o zonă din România