Prognoza meteo până la finalul anului în România. ANM anunță o lună decembrie „mediteraniană” în toată țara

Mihai Tănase
28 nov. 2025, 09:32, Vremea
Prognoza meteo până la finalul anului în România. ANM anunță o lună decembrie
Foto: Profimedia images

Meteorologii anunță o lună decembrie mai caldă decât în mod obișnuit, potrivit prognozei ANM pentru perioada 1–29 decembrie 2025. Temperaturile vor depăși valorile specifice sezonului în toate regiunile. Precipitațiile vor fi, în general, deficitare, mai ales în zonele intracarpatice și nord-vestice.

Administrația Națională de Meteorologie estimează că luna decembrie 2025 va fi mai caldă decât în mod obișnuit pe întreg teritoriul României, cu un regim pluviometric oscilant, dar în multe zone sub media climatologică.

Prognoza săptămânală pentru intervalul 1–29 decembrie indică o tendință constantă de temperaturi peste valorile normale ale perioadei, scrie Mediafax.ro.

Săptămâna 1 – 8 decembrie 2025

În prima săptămână din decembrie, valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice acestei perioade, mai ales în nord-estul țării.

Foto: ANM

Foto: ANM

Precipitațiile vor fi deficitare la nivel național, în special în regiunile vestice, nord-vestice și centrale.

Foto: ANM

Foto: ANM

Săptămâna 8 – 15 decembrie 2025

Temperaturile rămân peste media normală în toate regiunile.

Foto: ANM

Foto: ANM

Regimul pluviometric va fi ușor excedentar în sud, dar local deficitar în vest și nord-vest. În restul teritoriului, cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale.

Foto: ANM

Foto: ANM

Săptămâna 15- 22 decembrie 2025

Meteorologii anunță temperaturi medii ușor mai ridicate decât cele obișnuite pentru această perioadă în întreaga țară.

Foto: ANM

Foto: ANM

În nord-vest, precipitațiile vor fi deficitare, în timp ce în restul regiunilor se încadrează în limite normale.

Foto: ANM

Foto: ANM

Săptămâna 22 – 29 decembrie 2025

Ultima săptămână din an va menține același trend: temperaturi ușor peste normalul perioadei în toate regiunile.

Foto: ANM

Foto: ANM

Precipitațiile vor fi ușor deficitare în zonele intracarpatice, iar în restul țării vor fi apropiate de mediile climatologice.

Foto: ANM

Foto: ANM

