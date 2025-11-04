Prima pagină » Știri » Noi vești de la meteorologi. ANM a transmis, pentru Gândul, cât de rece va fi azi și unde va ploua. Ce ne așteaptă în București

Cristian Lisandru
04 nov. 2025, 09:30, Știri
Meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) au anunțat că vremea se răcește în toate regiunile. În această dimineață de noiembrie, ceața și-a făcut, din nou, simțită prezența, iar ANM a emis coduri galbene pentru județele Tulcea și Mehedinți.

Ce ne așteaptă astăzi – 4 noiembrie 2025 – a transmis, în exclusivitate pentru Gândul, meteorologul de serviciu al Administrației Naționale de Meterologie, chiar la ora 09:00.

Astăzi, vremea se va răci față de ieri în toate regiunile. Valorile termice se vor situa în jurul celor specifice datei.

  • Cerul va deveni variabil în vestul și nord-vestul teritoriului, iar în celelalte regiuni mai mult noros. Temporar va ploua în Muntenia, Dobrogea, local în Oltenia și izolat în Moldova și Transilvania.
  • La munte, la altitudini mari, de peste 1.800 de metri, vor fi și precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Vântul va sufla slab și moderat – 40-50 km/h. Temperaturile maxime se vor încadra între 9 și 18 grade.

În București, vremea se va răci față de ieri. Valorile termice se vor apropia de cele specifice acestei perioade. Temperatura maximă – 13-14 grade. Cerul va fi noros și temporar va ploua”, a transmis meteorologul de serviciu al ANM, în exclusivitate pentru Gândul.

Unde s-a înregistrat cea mai scăzută temperatură în această dimineață

Iată cum se prezenta harta temperaturilor din România, înregistrate marți la ora 07:00.

Au fost 0 grade la Iezer și cer acoperit, în timp ce în sud-estul țării, la aceeași oră, au fost 14 grade la Sulina și 12 grade la Constanța. La Sulina a fost ceață, iar la Constanța cer parțial noros.

  • Au fost 10 grade la Botoșani și 9 grade la Suceava, iar cerul a fost acoperit de nori.
  • La Oradea s-au înregistrat 7 grade, la fel ca la Timișoara, în timp ce la Arad mercurul din termometre arăta 6 grade Celsius.

Harta temperaturilor din România, la ora 07:00

În zona de sud a României, la ora 7, erau 10 grade la Craiova și ploua, iar la București s-au înregisrat 11 grade Celsius, bătea ușor vântul, iar cerul era acoperit de nori.

Au fost 12 grade la Drobeta-Turnu Severin și doar 8 grade la Ploiești și Brașov, acolo unde și ceața și-a făcut simțită prezența.

