Noi vești de la meteorologi. ANM a transmis, pentru Gândul, cât de rece va fi azi și unde va ploua. Ce ne așteaptă în București

Meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) au anunțat că vremea se răcește în toate regiunile. În această dimineață de noiembrie, ceața și-a făcut, din nou, simțită prezența, iar ANM a emis coduri galbene pentru județele Tulcea și Mehedinți.

Ce ne așteaptă astăzi – 4 noiembrie 2025 – a transmis, în exclusivitate pentru Gândul, meteorologul de serviciu al Administrației Naționale de Meterologie, chiar la ora 09:00.

„Astăzi, vremea se va răci față de ieri în toate regiunile. Valorile termice se vor situa în jurul celor specifice datei.

Cerul va deveni variabil în vestul și nord-vestul teritoriului, iar în celelalte regiuni mai mult noros. Temporar va ploua în Muntenia, Dobrogea, local în Oltenia și izolat în Moldova și Transilvania.

La munte, la altitudini mari, de peste 1.800 de metri, vor fi și precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Vântul va sufla slab și moderat – 40-50 km/h. Temperaturile maxime se vor încadra între 9 și 18 grade.

În București, vremea se va răci față de ieri. Valorile termice se vor apropia de cele specifice acestei perioade. Temperatura maximă – 13-14 grade. Cerul va fi noros și temporar va ploua”, a transmis meteorologul de serviciu al ANM, în exclusivitate pentru Gândul.

Unde s-a înregistrat cea mai scăzută temperatură în această dimineață

Iată cum se prezenta harta temperaturilor din România, înregistrate marți la ora 07:00.

Au fost 0 grade la Iezer și cer acoperit, în timp ce în sud-estul țării, la aceeași oră, au fost 14 grade la Sulina și 12 grade la Constanța. La Sulina a fost ceață, iar la Constanța cer parțial noros.

Au fost 10 grade la Botoșani și 9 grade la Suceava, iar cerul a fost acoperit de nori.

La Oradea s-au înregistrat 7 grade, la fel ca la Timișoara, în timp ce la Arad mercurul din termometre arăta 6 grade Celsius.

În zona de sud a României, la ora 7, erau 10 grade la Craiova și ploua, iar la București s-au înregisrat 11 grade Celsius, bătea ușor vântul, iar cerul era acoperit de nori.

Au fost 12 grade la Drobeta-Turnu Severin și doar 8 grade la Ploiești și Brașov, acolo unde și ceața și-a făcut simțită prezența.

