06 nov. 2025, 08:31, Vremea
Vești bune de la ANM. Vremea se încălzește în weekend, la București, însă astăzi și mâine temperaturile rămân scăzute

Temperaturile vor rămâne scăzute astăzi și mâine la București, respectiv 6 și 7 noiembrie. În weekend, însă, situația se va schimba.

Joi, 6 noiembrie, cerul va fi mai mult noros, temporar va și ploua, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 11…12 grade, iar cea minimă într 7…8 grade.

Vineri, 7 noiembrie, cerul se va menține înnorat și temporar va mai ploua. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 12…13 grade, iar cea minimă de 7…8 grade.

Cum va fi vremea în Capitală în următoarele zile

Sâmbătă, 8 noiembrie, vremea se încălzește, iar temperaturile se vor situa peste normele perioadei. Cerul va avea parte de înnorări, iar seara și în prima parte a nopții va ploua slab. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 15…16 grade, iar cea minimă de 8…10 grade. În primele ore ale zilei și la finalul intervalului se vor înregistra și condiții de ceață.

Duminică, 9 noiembrie, vremea va fi mult mai caldă decât ar fi normal pentru această dată. Cerul va fi temporar noros, iar vântul va sufla slab până la moderat. În weekend vremea se încălzește, iar temperatura maximă va fi în jurul valorii de 18 grade, iar cea minimă de 7…9 grade.  În a doua parte a nopții va crește probabilitatea de formare a ceții.

În perioada 10-13 noiembrie, regimul termic se va menține peste cel normal în această perioadă din an, îndeosebi în primele două zile. Temporar va ploua, potrivit ANM.

