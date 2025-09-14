Prima pagină » Actualitate » Vânt puternic și ploi torențiale în mai multe zone din țară/ANM a dat prognoza meteo pentru luni, 15 septembrie, în București

Vânt puternic și ploi torențiale în mai multe zone din țară/ANM a dat prognoza meteo pentru luni, 15 septembrie, în București

14 sept. 2025, 15:55, Actualitate
Vânt puternic și ploi torențiale în mai multe zone din țară/ANM a dat prognoza meteo pentru luni, 15 septembrie, în București

Administrația Națională de Meteorologie a emis, duminică, 14 septembrie, o atenționare tip cod galben de intensificări ale vântului valabilă în mai multe județe din vestul și nord-estul țării.

De asemenea, a fost emisă o informare de averse și descărcări electrice.

Cum va fi vremea în București

Potrivit ANM, duminică, până la ora 20:00, în județele Caraș-Severin, Timiș, Arad, Botoșani, în zonele joase din Suceava și Neamț, dar și în vestul Carpaților Meridionali, va fi instituit un Cod galben de intensificări ale vântului. Rafalele vor bate cu 50-70 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m, rafalele pot atinge 90-100 km/h.

În plus, de duminică până luni dimineață, la ora 10:00, este în vigoare o informare meteorologică de averse moderate. Precipitațiile vor debuta în Banat, Crișana și Maramureș, urmând să se extindă treptat în Transilvania. Cantitățile de apă vor ajunge local la 15-20 l/mp și izolat la 30-40 l/mp.

În ceea ce privește Capitala, ANM anunță o perioadă cu temperaturi normale pentru această perioadă a anului. Cerul va fi variabil și vântul va sufla moderat. Nu sunt avertizări de vreme severă în București.

Potrivit prognozei speciale emise, maximele termice vor ajunge la 26-27 de grade Celsius, iar minimele vor fi de 12-13 grade.

Cerul va fi variabil în mare parte, urmând să fie înnorări mai accentuate în a doua parte a zilei. Vântul va sufla moderat pe tot parcursul zilei, cu ușoare intensificări de până la 40 km/h.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Meteorologii Accuweather au actualizat prognoza pentru 12-21 septembrie 2025. Când se răcește vremea în România

Vremea se înrăutățește din cauza unui vortex: Zonele din România în care vor fi averse torențiale cu descărcări electrice

Meteorologii Accuweather au actualizat prognoza meteo. Cât mai țin ploile în București

Meteorologii Accuweather anunță când încep ploile de toamnă în România. Prognoza meteo atipică pentru septembrie, octombrie și noiembrie 2025

Vin ninsorile mai repede decât ne așteptam! Pe ce dată ninge în București, potrivit meteorologilor Accuweather

Citește și

POLITICĂ Țoiu cere „adoptarea rapidă” a celui de-al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, după ce o dronă rusească a intrat în spațiul aerian românesc
15:45
Țoiu cere „adoptarea rapidă” a celui de-al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, după ce o dronă rusească a intrat în spațiul aerian românesc
EXTERNE Donald Trump merge la înmormântarea lui CHARLIE KIRK, pe 21 septembrie/60.000 de oameni așteptați la funeralii
14:47
Donald Trump merge la înmormântarea lui CHARLIE KIRK, pe 21 septembrie/60.000 de oameni așteptați la funeralii
ULTIMA ORĂ Zeci de mascați au împânzit zona în care s-a desfășurat războiul în toată regula dintre clanurile interlope din Craiova
14:32
Zeci de mascați au împânzit zona în care s-a desfășurat războiul în toată regula dintre clanurile interlope din Craiova
HOROSCOP Cea mai NOROCOASĂ zi pentru fiecare zodie în săptămâna 15-21 septembrie 2025. Cine are parte de succes deplin
14:12
Cea mai NOROCOASĂ zi pentru fiecare zodie în săptămâna 15-21 septembrie 2025. Cine are parte de succes deplin
ACTUALITATE Relatările presei internaționale despre drona rusească din spațiul aerian românesc: „România, cel mai recent stat NATO care a raportat o incursiune”
13:25
Relatările presei internaționale despre drona rusească din spațiul aerian românesc: „România, cel mai recent stat NATO care a raportat o incursiune”
ACTUALITATE RĂZBOIUL de la Radio. După sondajul de la Digi FM “A primit Kirk ce a meritat?”, Mihai Dobrovolschi, de la Guerrila, lansează sondajul: ”Este Florin Negruțiu…?”
13:14
RĂZBOIUL de la Radio. După sondajul de la Digi FM “A primit Kirk ce a meritat?”, Mihai Dobrovolschi, de la Guerrila, lansează sondajul: ”Este Florin Negruțiu…?”
Mediafax
Donald Trump: Asasinul lui Charlie Kirk a fost capturat
Digi24
Avertismentul lui Traian Băsescu: „Pe 28 Septembrie, seara, Putin şi ai lui pot fi la graniţa României!”
Cancan.ro
Ce i-a spus asasinul lui Charlie Kirk tatălui său înainte să se predea. Tyler Robinson era mormon!
Prosport.ro
FOTO. Imagini în costum de baie cu femeia care a construit un imperiu din nimic
Adevarul
Luptă pe muchie de cuțit în PSD. „Cel mai prost moment al partidului”
Mediafax
Trump: Soţia lui Charlie Kirk este „devastată” după moartea fondatorului Turning Point
Click
Dezamăgirile unei românce după întoarcerea din Statele Unite: „Regret că m-am întors. O să vă expun unele lucruri pe care le-am experimentat”
Wowbiz
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Antena 3
Un doctor a întreținut relații intime cu o asistentă la mijlocul unei intervenții chirurgicale, în timp ce pacientul era sedat
Digi24
Marco Rubio avertizează: Dacă va fi dovedit că dronele rusești au pătruns intenționat în Polonia, conflictul va escalada
Cancan.ro
El este ucigașul lui Charlie Kirk: Tyler are doar 22 de ani! IREAL cine l-a convins să se predea
Ce se întâmplă doctore
Cum arată în prezent Alina Vidican, fosta soție a lui Cristi Borcea. Operațiile estetice au schimbat-o complet
observatornews.ro
Oameni carbonizați sau aruncați pe șosea, după ce o dubă cu muncitori a izbit un TIR şi a luat foc, în Mexic
StirileKanalD
(P) Ghidul rebelului energetic: cum să îți reduci factura fără să renunți la Netflix și aer condiționat
KanalD
Un bărbat a fost desfigurat de o ursoaică, în Mureș! Mărturiile tulburătoare ale fratelui său: „Era desfoliată toată faţa”
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
România renunță la cele 400 de radare fixe. Motivul e IREAL
Descopera.ro
Trucul prin care poți să contracarezi efectele STRESULUI FINANCIAR
Capital.ro
Elena Udrea e cea mai fericită. Decizia luată după ce a ieșit din închisoare: Nu mai pierd timpul
Evz.ro
Creșterea punctului de pensie, amânată. Impactul pentru milioane de români
A1
Cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express Drumul Eroilor. Concurentul se mândrește cu fiicele sale
Stirile Kanal D
Mărturia tulburătoare a iubitului Irynei Zarutska, ucraineanca înjunghiată într-un tren din SUA. A primit un mesaj de la ea chiar înainte ca tânăra să fie ucisă
Kfetele
Ce se întâmplă cu tatăl celor 3 copii care și-au pierdut viața în tragicul accident din Spania! Vestea i-a făcut pe toți să plângă în hohote
RadioImpuls
Breaking news: A murit un NUME URIAȘ al muzicii. Fanii sunt sfâșiați de durere: "Nu îmi vine să cred! Ai venit să cânți în cadrul emisiunii mele, erai plin de emoții, un om blând și cu un caracter frumos..Off"
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă intră într-un magazin erotic: Vreau o păpușă gonflabilă, domnișoară!
Descopera.ro
Cât de dureroasă este înțepătura unui ornitorinc?