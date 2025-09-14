Vânt puternic și ploi torențiale în mai multe zone din țară/ANM a dat prognoza meteo pentru luni, 15 septembrie, în București

Administrația Națională de Meteorologie a emis, duminică, 14 septembrie, o atenționare tip cod galben de intensificări ale vântului valabilă în mai multe județe din vestul și nord-estul țării.

De asemenea, a fost emisă o informare de averse și descărcări electrice.

Cum va fi vremea în București

Potrivit ANM, duminică, până la ora 20:00, în județele Caraș-Severin, Timiș, Arad, Botoșani, în zonele joase din Suceava și Neamț, dar și în vestul Carpaților Meridionali, va fi instituit un Cod galben de intensificări ale vântului. Rafalele vor bate cu 50-70 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m, rafalele pot atinge 90-100 km/h.

În plus, de duminică până luni dimineață, la ora 10:00, este în vigoare o informare meteorologică de averse moderate. Precipitațiile vor debuta în Banat, Crișana și Maramureș, urmând să se extindă treptat în Transilvania. Cantitățile de apă vor ajunge local la 15-20 l/mp și izolat la 30-40 l/mp.

În ceea ce privește Capitala, ANM anunță o perioadă cu temperaturi normale pentru această perioadă a anului. Cerul va fi variabil și vântul va sufla moderat. Nu sunt avertizări de vreme severă în București.

Potrivit prognozei speciale emise, maximele termice vor ajunge la 26-27 de grade Celsius, iar minimele vor fi de 12-13 grade.

Cerul va fi variabil în mare parte, urmând să fie înnorări mai accentuate în a doua parte a zilei. Vântul va sufla moderat pe tot parcursul zilei, cu ușoare intensificări de până la 40 km/h.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Meteorologii Accuweather au actualizat prognoza pentru 12-21 septembrie 2025. Când se răcește vremea în România

Vremea se înrăutățește din cauza unui vortex: Zonele din România în care vor fi averse torențiale cu descărcări electrice

Meteorologii Accuweather au actualizat prognoza meteo. Cât mai țin ploile în București

Meteorologii Accuweather anunță când încep ploile de toamnă în România. Prognoza meteo atipică pentru septembrie, octombrie și noiembrie 2025

Vin ninsorile mai repede decât ne așteptam! Pe ce dată ninge în București, potrivit meteorologilor Accuweather