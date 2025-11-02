Prima pagină » Vremea » Vreme de vară la mare, în noiembrie. Atmosferă de vacanță pentru turiști

Vreme de vară la mare, în noiembrie. Atmosferă de vacanță pentru turiști

02 nov. 2025, 10:07, Vremea
Vreme de vară la mare, în noiembrie. Atmosferă de vacanță pentru turiști
sursa foto: captura video: Antena3

Sunt temperaturi neobișnuit de ridicate pentru această perioadă la care ne aflăm, pe litoral. Astfel, pe faleza Cazionoului din Constanța, și chiar pe plajă, atmosfera a fost una de vacanță. Mulți au ajuns din alte orașe ca să petreacă o zi de relaxare la mare și pentru a se bucura de vremea caldă.

Cu toate că suntem în luna noiembrie, la malul mării, vremea rămâne caldă, iar atmosfera te trimite direct cu gândul la vacanță. Pe litoral s-au înregistrat peste 20 de grade C.

Pe faleza Cazionoului din Constanța, localnicii și turiștii s-au bucurat de o zi ca de început de vară. Unii au venit la mare chiar și din alte orașe, numai ca să se plimbe preț de câteva ore.

Meteorologii susțin, de altfel, că temperaturile înregistrate sunt cu mult peste media normală a perioadei

sursa foto: captura video: Antena3

sursa foto: captura video: Antena3

Vremea va fi predominant frumoasă și caldă față de normalul termic, cu maxime între 15 și 21 de grade, iar mâine și poimâine chiar până la 22 vom avea, deci și mâine și poimâine, luni, inclusiv, niște temperaturi calde sau mai mari sau chiar mult mai mari. Luni, cea mai caldă zi ”, a declarat Ioana Bucșă, meteorolog, potrivit Antena3.

De marți, însă, vremea se va răci, iar temperaturile nu o să mai depășească 15 grade Celsius la malul mării.

