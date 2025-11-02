Vremea de azi, 2 noiembrie. Temperaturi în scădere, în majoritatea regiunilor. Maxime de 20 de grade în București

Ziua de duminică aduce vreme schimbătoare și temperaturi scăzute în majoritatea regiunilor, dar mai puțin în sudul țării. Precipitațiile apar mai ales în zonele montane, iar vântul are intensificări în est, sud-est și sud-vest, de asemenea, la munte.

Valorile maxime pornesc de la 11…12 grade în nord-vestul țării și ajung la 20-21 de grade C în ținuturile sudice. În Dobrogea și Bărăgan, soarele se arată trecător, iar vântul are intensificări, mai susținute în zona Dobrogei. Tot pe acolo este posibil să vină și câțiva stropi de ploaie. După prânz, temperaturile ajung la 18 grade C.

Mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei vor fi ceva înnorări, dar nu lipsesc și perioadele însorite. Vântul agită atmosfera în toată regiunea. Cele mai mari viteze, de 120 de km/h, le va atinge pe crestele Carpaților de Curbură. Maximele termice ajung la 19 grade C, o valoare apropiată de normalul perioadei.

Norii se înmulțesc mai ales în jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina. Precipitațiile apar în special în zona montană: zonele joase au ploi, iar la altitudini mari vor fi lapoviță și ninsoare. Aici, temperaturile se opresc la 16 grade C.

În Transilvania sunt condiții de ceață, la primele ore, apoi se adună nori și o să plouă în anumite zone. Vântul are intensificări și suflă cu peste 70 de km/h în sud-estul provinciei. Pe crestele Meridionalilor, vor fi rafale de 120 de km/h. În ce privește temperaturile, acestea rămân scăzute pentru acest moment al anului.

Și în Oltenoa se înnorează și e posibil să plouă. După prânz, termometrele vor indica în jur de 19…20 de grade. La fel o să fie și în ținuturile sudice: înnorări, un pic de soare, poate și o ploaie slabă, de scurtă durată. Maximele se opresc pe la 20 grade în Lunca Dunării.

Vremea în București

În Capitală sunt ceva înnorări în primele ore, când e posibil să plouă slab. Apoi iese soarele, iar amiaza aduce atmosferă plăcută și o maximă de 20 de grade. Noaptea aduce vreme bună, iar mâine, în zorii zilei, temperatura coboară până la 9 grade.

Vremea la munte

O vreme rece pentru data din calendar. Norii se înmulțesc, va ploua, iar pe creste va ninge sau va cădea lapoviță. Vântul va prinde putere mai ales în Carpații Meridionali și de Curbură, pe unde va sufla cu 90…120 de km/h.

