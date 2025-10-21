Bucureștenii ar putea avea parte de zăpadă de Anul Nou. Meteorologii de la Accuweather estimează șanse de 60% să ningă în prima zi a anului 2026.

În ultima zi a anului 2025, în București, cerul va fi parțial însorit (înnorat în proporție de 49%), iar valorile termice maxime vor fi de 3 grade Celsius. Probabilitatea de precipitații este scăzută (24%), iar rafalele de vânt vor atinge 15 km/oră.

Vremea în noaptea de Revelion: Ploaie înghețată

În noaptea de Anul Nou, temperatura minimă va atinge -6 grade Celsius. Meteorologii estimează ploaie înghețată (3,2 mm) pe unele suprafețe în Capitală, cu o probabilitate crescută (63%) pentru 5 ore, precum și rafale de vânt de 19 km/oră. Cerul va fi înnorat în proporție de 80%.

Vremea în prima zi a anului: Probabilitate crescută să ningă

Meteorologii de la Accuweather estimează că temperatura maximă din prima zi a anului 2026 va fi de 2 grade Celsius, precum și o probabilitate crescută de precipitații (61%): sub formă de ploaie înghețată, lapoviță sau chiar ninsoare (2,7 mm), cu o durată de 7 ore. Rafalele de vânt ar putea bate cu 19 km/oră, iar cerul va fi înnorat în proporție de 93%.

La noapte, când temperatura va scădea la -6 grade Celsius, este probabilitate crescută (621%) de precipitații sub formă de ninsoare (1,5 mm). Cerul va fi înnorat în proporție de 91%, iar rafalele de vânt vor atinge 15 km/oră.

Vremea de Crăciun

Meteorologii prognozează o lună decembrie foarte rece, cu episoade de ploaie înghețată sau ninsori. Sunt anunțate valori negative în majoritatea regiunilor din țară. În Ajunul Crăciunului, temperaturile maxime vor urca cel mult până la 8 grade Celsius. În zilele 25 și 26 decembrie se vor înregistra valori cuprinse între 2 și 4 grade Celsius.

Pe timpul nopții, termometrele vor indica valori minime de până la minus 4 grade Celsius. Senzația de frig va fi amplificată de rafalele de vânt din nord și din centru. Românii vor avea parte de o atmosferă de sărbătoare autentică, cu peisaj înzăpezit.

Sursa Foto: Shutterstock

