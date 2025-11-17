Ion Cristoiu: „De ce cred că e un eveniment candidatura lui Marcel Ciolacu la șefia Consiliului Județean Buzău”

În ultima pastilă jurnalistică, reputatul Ion Cristoiu analizează candidatura lui Marcel Ciolacu la șefia Consiliului Județean Buzău, despre care spune că este un adevărat eveniment politic.

„În jurnalul meu video de duminică seara, de aseară, am considerat drept un eveniment al sfârșitului de an și al actualei campanii electorale depunerea candidaturii la funcția de președinte al Consiliului Județean Buzău de către Marcel Ciolacu. Și urmăritorii, telespectatorii au rămas surprinși”, spune Cristoiu.

„Ciolacu a distrus țara”

Mai departe, Ion Cristoiu remarcă o serie de „teorii” care se rostogolesc în spațiul public:

„Marcel Ciolacu, nu știu, care a distrus țara și care i-a lăsat lui Ilie Bolojan și lui Nicușor Dan o moștenire dezastroasă, deficit bugetar… Și eu le răspund tuturor cu mai multă sau mai puțină amabilitate că se înșală.

Pe Ciolacu, la vremea când era premier, chiar și candidat la președinție, când era mare și tare, l-am criticat așa, după bunul meu obicei de a ține sub focul mitralierei publicistice puterea și a proteja opoziția, pentru că o democrație nu poate funcționa decât cu o presă care ține sub supraveghere puterea și este aliată a opoziției în această critică a puterii. Este, cum spunea Caragiale, benefic pentru orice putere să aibă o opoziție puternică.

Însă, noi nu putem acum rescrie chiar așa de primitiv, de gheorțănește, istoria recentă, doar ca să iasă jocurilui Ilie Bolojan și gașca lui.

Inclusiv Guvernarea Ciucă și, apoi, guvernarea cu precădere, cu deosebire, guvernarea lui Marcel Ciolacu, au fost pentru România o perioadă benefică. Să nu uităm că în această perioadă au început, în sfârșit, să se construiască în Români.

Partidul Social-Democrat, sub conducerea lui Marcel Ciolacu, s-a apucat, în premieră, să construiască. Și toate alea, până la urmă, le rămân. Eu spun că în istorie rămâne și dacă construiești o piscină, că ea rămâne. Asta e deosebirea dintre Occident și Imperiul Otoman – în afără de moschee, n-a rămas nimic; adică, construcții, drumuri, cum făceau romanii, poduri, palate. Noi suntem civilizații de chirpici. Occidentul e civilizație de piatră.

Catedrala aia construită în Franța, în Anglia, rămâne. E acolo. Până și palatele corupților au rămas. Deci, această perioadă a fost o perioadă benefică.

„O chestiune onorabilă”

Eu cred că trebuie să avem o perspectivă obiectivă. În plus, Marcel Ciolacu a ieșit brusc din funcția de președinte al PSD și din funcția de premier, fără să fi fost un scandal. Eu vreau să vă atrag atenția că în post-decembrism au fost politicieni demnitari care au trebuit să fie scoși din guvern sau din fruntea unui partid, cum să zic, cu harponul.

Ciolacu se întoarce acasă și, poate, o ia de la capăt. Deci, din punctul acesta de vedere, este o chestiune onorabilă și ar trebui urmărită de politicieni care se omoară ca să rămână într-o funcție și pentru asta fac pagube uriașe”.