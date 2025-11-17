Prima pagină » Pastila lui Cristoiu » Ion Cristoiu: „De ce cred că e un eveniment candidatura lui Marcel Ciolacu la șefia Consiliului Județean Buzău”

Ion Cristoiu: „De ce cred că e un eveniment candidatura lui Marcel Ciolacu la șefia Consiliului Județean Buzău”

17 nov. 2025, 11:26, Pastila lui Cristoiu
Ion Cristoiu: „De ce cred că e un eveniment candidatura lui Marcel Ciolacu la șefia Consiliului Județean Buzău” / Sursa FOTO: screenshot video

În ultima pastilă jurnalistică, reputatul Ion Cristoiu analizează candidatura lui Marcel Ciolacu la șefia Consiliului Județean Buzău, despre care spune că este un adevărat eveniment politic.

„În jurnalul meu video de duminică seara, de aseară, am considerat drept un eveniment al sfârșitului de an și al actualei campanii electorale depunerea candidaturii la funcția de președinte al Consiliului Județean Buzău de către Marcel Ciolacu. Și urmăritorii, telespectatorii au rămas surprinși”, spune Cristoiu.

„Ciolacu a distrus țara”

Mai departe, Ion Cristoiu remarcă o serie de „teorii” care se rostogolesc în spațiul public:

„Marcel Ciolacu, nu știu, care a distrus țara și care i-a lăsat lui Ilie Bolojan și lui Nicușor Dan o moștenire dezastroasă, deficit bugetar… Și eu le răspund tuturor cu mai multă sau mai puțină amabilitate că se înșală.

Pe Ciolacu, la vremea când era premier, chiar și candidat la președinție, când era mare și tare, l-am criticat așa, după bunul meu obicei de a ține sub focul mitralierei publicistice puterea și a proteja opoziția, pentru că o democrație nu poate funcționa decât cu o presă care ține sub supraveghere puterea și este aliată a opoziției în această critică a puterii. Este, cum spunea Caragiale, benefic pentru orice putere să aibă o opoziție puternică.

Însă, noi nu putem acum rescrie chiar așa de primitiv, de gheorțănește, istoria recentă, doar ca să iasă jocurilui Ilie Bolojan și gașca lui.

Inclusiv Guvernarea Ciucă și, apoi, guvernarea cu precădere, cu deosebire, guvernarea lui Marcel Ciolacu, au fost pentru România o perioadă benefică. Să nu uităm că în această perioadă au început, în sfârșit, să se construiască în Români.

Partidul Social-Democrat, sub conducerea lui Marcel Ciolacu, s-a apucat, în premieră, să construiască. Și toate alea, până la urmă, le rămân. Eu spun că în istorie rămâne și dacă construiești o piscină, că ea rămâne. Asta e deosebirea dintre Occident și Imperiul Otoman – în afără de moschee, n-a rămas nimic; adică, construcții, drumuri, cum făceau romanii, poduri, palate. Noi suntem civilizații de chirpici. Occidentul e civilizație de piatră.

Catedrala aia construită în Franța, în Anglia, rămâne. E acolo. Până și palatele corupților au rămas. Deci, această perioadă a fost o perioadă benefică.

„O chestiune onorabilă”

Eu cred că trebuie să avem o perspectivă obiectivă. În plus, Marcel Ciolacu a ieșit brusc din funcția de președinte al PSD și din funcția de premier, fără să fi fost un scandal. Eu vreau să vă atrag atenția că în post-decembrism au fost politicieni demnitari care au trebuit să fie scoși din guvern sau din fruntea unui partid, cum să zic, cu harponul.

Ciolacu se întoarce acasă și, poate, o ia de la capăt. Deci, din punctul acesta de vedere, este o chestiune onorabilă și ar trebui urmărită de politicieni care se omoară ca să rămână într-o funcție și pentru asta fac pagube uriașe”.

Citește și

VIDEO Ion Cristoiu: De ce se leapădă Nicușor Dan de Cătălin Drulă? Ca să se disocieze de dezastrul electoral al candidatului USR
11:51
Ion Cristoiu: De ce se leapădă Nicușor Dan de Cătălin Drulă? Ca să se disocieze de dezastrul electoral al candidatului USR
VIDEO Ion Cristoiu: Nicușor Dan ar trebui să exemplifice Războiul hibrid dus de Rusia împotriva României prin protestele USR-iste împotriva ÎCCJ
11:22, 15 Nov 2025
Ion Cristoiu: Nicușor Dan ar trebui să exemplifice Războiul hibrid dus de Rusia împotriva României prin protestele USR-iste împotriva ÎCCJ
VIDEO Ion Cristoiu: Războiul ruso-ucrainean e în Ucraina paravanul unor mari afaceri de corupție. Așa cum la noi e ajutorul militar dat Ucrainei
11:21, 14 Nov 2025
Ion Cristoiu: Războiul ruso-ucrainean e în Ucraina paravanul unor mari afaceri de corupție. Așa cum la noi e ajutorul militar dat Ucrainei
VIDEO Ion Cristoiu: O nouă năzbâtie periculoasă: Nicușor Dan vrea ca o știre să fie interzisă în 15 minute
10:49, 13 Nov 2025
Ion Cristoiu: O nouă năzbâtie periculoasă: Nicușor Dan vrea ca o știre să fie interzisă în 15 minute
VIDEO Ion Cristoiu: Carmen Uscatu versus Oana Gheorghiu: Nu e o simplă păruială, e ditamai războiul în lumea TeFeLiștilor
11:30, 12 Nov 2025
Ion Cristoiu: Carmen Uscatu versus Oana Gheorghiu: Nu e o simplă păruială, e ditamai războiul în lumea TeFeLiștilor
VIDEO Ion Cristoiu: Oana Gheorghiu n-a realizat că nu mai e fetișcană, ci nevastă
11:08, 11 Nov 2025
Ion Cristoiu: Oana Gheorghiu n-a realizat că nu mai e fetișcană, ci nevastă
Mediafax
O navă care transporta GPL, lovită de dronă în timp ce trecea pe Dunăre. O localitate din România este evacuată
Digi24
Pokrovsk a căzut, practic, în mâinile rușilor. Ce mesaj a vrut să-i transmită Putin lui Trump și ce opțiuni mai are Ucraina
Cancan.ro
Dan Bittman și-a tras medic personal! Cât noroc să ai?! Bruneta cu ochii verzi îi “reglează” pulsul
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatoare TV, imagini îndrăznețe din sala de forță
Adevarul
Dinți scoși cu patentul și tămâieri în loc de tratamente. Disperarea românilor fără acces la stomatolog
Mediafax
Catedrala Mântuirii Neamului se închide! Intervalul în care nu va fi accesibilă: Program special de sărbători
Click
Angela Similea, apariție rară! Artista, transfigurată și vizibil schimbată: „Ce a îmbătrânit” Cum s-a afișat la înmormântarea lui Horia Moculescu FOTO
Digi24
Concedierile de la stat, scandal național. Soluția de compromis vehiculată în Coaliție împarte bugetarii în două tabere
Cancan.ro
Pavel Bartoș a promovat clinica în care a murit Sara! Ce spune acum, după ce micuța a fost înmormântată
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Gabriela Firea, după ce a apelat la medicul estetician. Schimbările pe care le-a făcut la față! Nu o mai recunoști
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
SUV-ul chinezesc ce provoca BMW X3 și Volvo XC60, testat în România
Descopera.ro
Trebuie SĂ ȘTII dacă îți place mâncarea picantă
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Iepurașul la restaurant: – Aveți mici de cal?
Descopera.ro
Neurotehnologia avansează rapid, însă „visurile prea futuriste” ale marilor investitori riscă să afecteze realitatea
METEO ANM a emis o prognoză specială pentru București. Vremea se schimbă radical, în Capitală: ploi și vânt puternic
12:20
ANM a emis o prognoză specială pentru București. Vremea se schimbă radical, în Capitală: ploi și vânt puternic
LIFESTYLE Plantele rezistente la frig. Cum poți avea o grădină verde chiar și iarna
12:18
Plantele rezistente la frig. Cum poți avea o grădină verde chiar și iarna
JUSTIȚIE După Procurorul General, și șeful Poliției Române anunță măsuri dure în cazul crimei din Teleorman. 14 polițiști vor fi supuși cercetării prealabile
12:14
După Procurorul General, și șeful Poliției Române anunță măsuri dure în cazul crimei din Teleorman. 14 polițiști vor fi supuși cercetării prealabile
NEWS ALERT „Ucraina nu are nicio șansă să câștige războiul cu Rusia. Sprijinul continuu pentru Kiev este pur și simplu o nebunie, ucide UE”, spune Viktor Orban
12:09
„Ucraina nu are nicio șansă să câștige războiul cu Rusia. Sprijinul continuu pentru Kiev este pur și simplu o nebunie, ucide UE”, spune Viktor Orban
JUSTIȚIE Cazul femeii ucise de soț în Teleorman. 14 POLIȚIȘTI, dintre care 6 cu funcții de conducere, sunt cercetați. Anunțul Șefului Poliției
12:02
Cazul femeii ucise de soț în Teleorman. 14 POLIȚIȘTI, dintre care 6 cu funcții de conducere, sunt cercetați. Anunțul Șefului Poliției
EXTERNE Tom Cruise a primit mult râvnitul Oscar. Premiul i-a fost înmânat în ovațiile elitelor de la Hollywood și vine după o carieră de peste patru decenii
11:52
Tom Cruise a primit mult râvnitul Oscar. Premiul i-a fost înmânat în ovațiile elitelor de la Hollywood și vine după o carieră de peste patru decenii