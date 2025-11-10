Prima pagină » Z » Denunțătorul din dosarul „Mită la MApN”, Octavian Berceanu, urma să primească o sumă colosală: „Mi s-au oferit 10 milioane de euro”

Denunțătorul din dosarul „Mită la MApN", Octavian Berceanu, urma să primească o sumă colosală: „Mi s-au oferit 10 milioane de euro"

Ruxandra Radulescu
10 nov. 2025, 19:30, Z
Octavian Berceanu, denunţătorul din dosarul „Mită la MApN”, a declarat că a colaborat cu procurorii pentru a expune o schemă prin care o structură externă urmărea să introducă în Europa muniţie rusească, care ar fi urmat apoi să fie vândută către Ucraina. Acesta a precizat că i s-au oferit 10 milioane de euro pentru implicare.

Octavian Berceanu dezvăluit detalii din schema de amploare pe care a contribuit să o scoată la lumină.

„10 milioane de euro a fost promisiunea care mi-a fost făcută ca să fac parte din structura în spatele căreia, foarte probabil, sunt actori statali ostili României.
Ascultați ca să înțelegeți ceea ce se întâmplă după cortina dezinformării și de ce cazul este despre actori într-un război hibrid și siguranța natională, iar cazul șpăgii e doar o secvență.
Am făcut declarații privind cazul „Mită la MApN” la începutul emisiunii România în Direct. Declarațiile mele publice sunt limitate de calitatea de denunțător în dosar”, a declarat acesta, pe pagina personală de Facebook.

„Au găsit un punct slab pe teritoriul României ca membru NATO”

Berceanu a precizat că cei aflați în spatele afacerii nu erau doar persoane izolate, ci o „structură din afară a României” care ar fi încercat să introducă în Europa muniţie fabricată în Rusia sau „de tip rusesc”. Muniția urma a fi achiziționată de România cu bani din fonduri SAFE şi ulterior urma să pună în vânzare în Ucraina.

„Au găsit un punct slab pe teritoriul României ca membru NATO şi s-au gândit că aceasta este o oportunitate de a introduce acest armament prin România, să-l revopsească pentru a dispărea provenienţa şi să fie revândută”, a afirmat denunţătorul, în cadrul unei intervenții la Europa FM.

Despre recompensele propuse de suspecţi pentru a-i facilita operaţiunile, Berceanu a relatat o diferenţă între ceea ce apare în stenograme şi oferta reală transmisă lui:

„Banii care mi-au fost oferiţi mie în propunerea lor au fost de 10 milioane de euro. (…) În stenograme scrie un milion în referire la domnul ministru”

Berceanu a insistat că a ales să meargă „până la capăt” şi să devoaleze „oamenii, intenţiile şi modul lor de business”, arătând că a sesizat succesiv DNA şi a participat la construirea strategiei de anchetă.

„Eu am colaborat, eu am denunţat fapta la toate organele de urmărire penală, am mers de la DNA, cu ei am construit strategia şi în multele variante care le-am avut, am ales operaţia de a merge mai departe şi de a devoala tot ce se află în spatele acestei structuri”, a spus el.

Marius Isăilă a fost arestat, vineri, pentru cumpărare de influență la MApN. Acesta a promis 1 milion de euro pentru ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, susțin procurorii. În această situație, ministrul Apărării are calitatea de martor în dosar.

FOTO: Facebook/Octavian Berceanu

