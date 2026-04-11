Lumina Sfântă a ajuns în România de la Ierusalim. Gândul transmite evenimentul în direct, de la Aeroportul Otopeni

Ruxandra Radulescu

Lumina Sfântă este adusă de la Ierusalim cu un zbor privat, care aterizează pe Aeroportul Internațional „Henri Coandă” din București și apoi este împărțită delegaţilor eparhiilor Bisericii Ortdoxe Române prezenți. Gândul vă aduce, în timp real, cele mai importante momente din cadrul acestui eveniment.

UPDATE: 19:06 „În acest an, Sfânta Lumină a fost adusă prin osteneala arhimandritului Meiu Pentru noi, nu este sufiecient să primim această lumină și să o păstrăm pentru noi. Noi înșine trebuie să devenim Lumină și mărturisitori ai Luminii”.

UPDATE: 18:40 Avionul cu lumina sfântă a aterizat la București pe aeroportul Otopeni.

La ora 19:00, Sfânta Lumină va fi primită la Catedrala Patriarhală istorică „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena” de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

Lumina Sfântă, adusă în România cu un zbor al unei companii din Turcia

Potrivit Boarding Pass, în anii trecuți, Lumina Sfântă era adusă cu un zbor, pus la dispoziție de „un milionar român". Anul acesta transportul este asigurat de o companie din Turcia.

„Spre deosebire de anii anteriori, când a fost folosit avionul unui milionar român, de această dată e folosit un avion deținut de o companie aeriană din Turcia. Ulterior, de la București vor fi organizate alte zboruri interne pentru distribuirea Luminii Sfinte spre alte orașe mari din țară, revenim cu detalii”, transmite BoardingPass.

Biserică Ortodoxă, plan de rezervă, pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu

Biserica Ortodoxă Română anunțase recent că, în cazul în care aducerea luminii de la Ierusalim nu va fi posibilă din cauza conflictului în Orientul Mijlociu, există un plan de rezervă. La Catedrala Patriarhală a fost păstrată aprinsă lumină sfântă de anul trecut.

„Ținând cont de situația geopolitică actuală, marcată de escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu, aducerea acesteia poate fi afectată doar într-un caz de forță majoră neprevăzută”, anunța pe 6 aprilie Patriarhia Română.

Tradiţia aducerii Sfintei Lumini de la Ierusalim a fost inaugurată de Patriarhul Daniel în anul 2009.

