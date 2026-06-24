Robert Negoiță susține ca PSD are un parteneriat cu Nicușor Dan și că există o prietenie între Grindeanu și președinte

Primarul Sectorului 3 și liderul PSD Sector 3, Robert Negoiță, a declarat în emisiunea Ai Aflat, că PSD are un parteneriat cu Nicușor Dan și că există o prietenie între Grindeanu și președinte.

„Atât cât cunosc eu personajul Nicușor Dan. Deci n-aveți nici cea mai mică idee, probabil, de capacitatea dumnealui de a-i împăca cu un zâmbet și cu două brațe deschise: «sunteți prietenii mei, veniți încoace». Am construit o chestie de mult, nici nu mai există această etapă. Domnul Nicușor avea o problemă dacă erau alegeri mâine. nu, n-avem alegeri anul ăsta, mai e mult până atunci, are tot timpul din lume”, a declarat Robert Negoiță.

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