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Scandal amoros cu o fostă șefă din PNL. Liberala își acuză iubitul milionar că a bătut-o, el susține că a cunoscut-o pe un site de escorte: „Era plătită să mă însoțească în vacanțe!”

Scandal amoros cu o fostă șefă din PNL. Liberala își acuză iubitul milionar că a bătut-o, el susține că a cunoscut-o pe un site de escorte: „Era plătită să mă însoțească în vacanțe!”
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Un scandal amoros cu acuzații de violență, amenințări cu moartea, gelozie și dezvăluiri intime a ajuns pe masa judecătorilor din București. Mihaela Beciu, fosta președinte a organizației PNL Sector 3 și fostul său partener, Liviu Luca Gabriel, un om de afaceri cu investiții de zeci de milioane de dolari, au ajuns în fața instanței după o noapte în care lucrurile ar fi degenerat violent.

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Ea susține că milionarul a lovit-o cu pumnii și picioarele și a amenințat-o cu moartea. El neagă acuzațiile și vine cu o versiune complet diferită a poveștii lor de dragoste: pretinde că ar fi cunoscut-o pe un „site de specialitate” și că o plătea pentru a-l însoți în vacanțe și călătorii peste hotare.

Două versiuni care se bat cap în cap

Totul a ajuns în atenția Judecătoriei Sectorului 3 București la începutul lunii septembrie 2026, când Parchetul a solicitat emiterea unui ordin de protecție împotriva omului de afaceri, în urma unui incident petrecut în noaptea de 1 spre 2 septembrie.

În fața magistraților, cei doi au prezentat versiuni radical diferite ale relației lor, începută, potrivit Mihaelei Beciu, angajată a Agenției Naționale pentru Sport și membră PNL, în anul 2020. Dacă ea a descris o poveste de iubire transformată într-un coșmar, fostul partener a susținut că nici măcar nu ar fi existat un concubinaj în adevăratul sens al cuvântului.

„Au avut o relație comercială”

Una dintre cele mai controversate declarații a venit chiar din partea afaceristului Liviu Luca Gabriel, care a încercat să demonteze, în fața judecătorilor, versiunea fostei partenere despre cei aproximativ șase ani petrecuți împreună.

Bărbatul a negat existența unei relații de concubinaj și a susținut că întâlnirile lor ar fi avut o cu totul altă natură.

Mihaela Beciu este membră PNL și simpatizantă a lui Ilie Bolojan

„Nu a avut o relație de concubinaj cu reclamanta, aceasta a petrecut nopți sau weekend-uri la el, fiind plătită să îl însoțească în diverse vacanțe și în diverse călătorii externe”, este poziția apărării milionarului, consemnată în hotărârea Judecătoriei Sectorului 3.

Mai mult, avocatul său a susținut că cei doi s-ar fi cunoscut pe „site-uri de specialitate” și că între ei ar fi existat o relație comercială, nu una sentimentală.

„Reclamanta și pârâtul cunoscându-se pe site-uri de specialitate (…) au avut o relație comercială, nu este vorba sub nicio formă despre o relație de concubinaj”, se mai arată în susținerile apărării.

În aceeași intervenție, avocatul a precizat că bărbatul este căsătorit, are un copil și deține cetățenie canadiană.

De cealaltă parte, femeia a susținut că au format un cuplu timp de aproximativ șase ani, au locuit împreună, au călătorit și au participat la evenimente alături de familie și prieteni.

Afirmațiile privind presupusele plăți pentru companie au rămas simple susțineri ale pârâtului, nefiind stabilite ca adevărate de instanță.

Ultima lor întâlnire s-ar fi transformat într-un coșmar

Potrivit declarațiilor femeii, totul ar fi început atunci când fostul partener a contactat-o și i-a propus să se întâlnească pentru a purta o ultimă discuție și pentru a pune capăt relației în mod amiabil.

După programul de lucru, aceasta s-a prezentat la locul stabilit, unde o aștepta într-o mașină. El i-ar fi spus că nu se simte bine și că dorește să meargă la locuința ei pentru a-și recupera lucrurile personale.

Odată ajunși în apartament, discuția ar fi luat însă o turnură neașteptată. Conform declarației femeii, bărbatul i-ar fi povestit că suferise un accident vascular cerebral și că totul ar fi pornit după ce ar fi apelat la un prieten IT-ist pentru a-i verifica mesajele și conturile de pe rețelele sociale.

Femeia a susținut că acesta i-ar fi luat telefonul și i-ar fi cerut parola, amenințând-o că o va lovi dacă refuză.

„Pârâtul i-a aplicat lovituri cu pumnul în ochi și în cap”, se consemnează în hotărâre, cu referire la declarația reclamantei.

După ce ar fi obținut parola, bărbatul ar fi început să-i verifice conversațiile și fotografiile, reproșându-i că plecase în vacanțe și își continuase viața în perioada în care el avea probleme de sănătate.

Femeia a relatat că, după primul episod violent, ar fi mers la baie pentru a se spăla pe față, întrucât îi curgea sânge din nas. Atunci, susține ea, agresiunile ar fi continuat. Potrivit declarației sale, fostul partener ar fi împins-o pe podea și ar fi lovit-o cu picioarele în zona coastelor și a genunchilor, amenințând-o inclusiv cu moartea.

În cele din urmă, femeia a reușit să iasă din apartament, lăsându-l pe bărbat încuiat în interior. Acesta a apelat la poliție, susținând că fusese sechestrat.

Milionarul neagă bătaia: „Nu mai îmi amintesc dacă ea a căzut sau eu am căzut peste ea”

În fața judecătorilor, omul de afaceri a respins acuzațiile de violență și a susținut că întâlnirea ar fi avut drept scop recuperarea unor bunuri de valoare. Potrivit versiunii sale, fosta parteneră ar fi încercat să îl împiedice să plece, l-ar fi prins de cămașă și i-ar fi rupt nasturii. În timpul altercației, cei doi s-ar fi dezechilibrat și ar fi căzut.

Bărbatul a negat că ar fi lovit-o sau amenințat-o, invocând inclusiv problemele sale medicale. Tot el le-a spus magistraților că este un om de afaceri respectabil și că, în ultimii 15 ani, ar fi investit zeci de milioane de dolari în diferite societăți.

Numai că explicațiile sale nu i-au convins pe judecători. Instanța a observat că procesul-verbal întocmit de polițiști și fotografiile depuse la dosar indicau existența unor echimoze la nivelul feței și corpului femeii. De asemenea, documentele medicale prezentate erau compatibile cu producerea leziunilor în intervalul în care reclamanta susținea că fusese agresată.

Judecătorul a apreciat că bărbatul nu oferise o explicație plauzibilă pentru aceste leziuni.

Acuzații șocante: amenințări la adresa familiei și o mașină distrusă

În fața instanței, Mihaela Beciu a povestit că problemele nu ar fi început în septembrie 2026. Ea a susținut că, încă din anul 2020, milionarul ar fi ținut-o închisă în casă timp de mai multe zile, i-ar fi confiscat telefonul și ar fi obligat-o să demisioneze de la Agenția Națională pentru Sport.

Mai mult, aceasta a relatat că fostul partener ar fi amenințat că îi omoară familia și că i-ar fi arătat filmări cu persoane aflate în apropierea blocului părinților săi.

Potrivit declarațiilor ei, după un asemenea conflict, mașina tatălui său ar fi fost vandalizată.

Femeia a explicat că a continuat relația din teamă pentru siguranța sa și a părinților, dar și pentru că partenerul și-ar fi cerut scuze în repetate rânduri, promițând că își va schimba comportamentul.

Acuzațiile privind aceste incidente mai vechi nu au fost confirmate distinct de instanță. Judecătorii au analizat cu prioritate pericolul existent la momentul solicitării ordinului de protecție.

Judecătorii au dat verdictul: timp de patru luni nu are voie să se apropie de ea

În urma analizării declarațiilor, a mesajelor și a documentelor medicale, Judecătoria Sectorului 3 a considerat că există suficiente indicii privind exercitarea unor acte de violență fizică și psihologică împotriva reclamantei.

Mai mult, instanța nu a acceptat versiunea bărbatului potrivit căreia relația ar fi fost exclusiv una comercială. Judecătorii au reținut că cei doi au avut o relație de concubinaj, iar mesajele analizate indicau continuitatea legăturii dintre ei.

Prin hotărârea pronunțată pe 4 septembrie 2026, instanța a emis un ordin de protecție pentru patru luni.

Omul de afaceri a fost obligat să păstreze o distanță de minimum 50 de metri față de femeie, locuința și locul ei de muncă, să nu o contacteze sub nicio formă și să urmeze 16 ședințe săptămânale de consiliere psihologică sau psihoterapie.

Hotărârea a fost executorie de drept, însă putea fi atacată cu apel. Documentele disponibile arată că dosarul a ajuns ulterior la Tribunalul București, unde se va judeca pe 12 noiembrie.

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