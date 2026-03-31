Și în Republica Moldova carburanții sunt mai ieftini decât în România. Cât costă benzina și motorina peste Prut

Chiar și în Republica Moldova carburanții sunt mai ieftini decât în România. După aproape o lună de scumpiri continue, alimentate de tensiunile geopolitice din Orientul Mijlociu, piața carburanților din Republica Moldova înregistrează scădere de prețuri. Respectiv, motorina se ieftinește ușor, în timp ce benzina își menține trendul ascendent. Chiar și în aceste condiții, carburanții din Republica Moldova rămân mai accesibili decât în România. La noi, un litru de motorină standard costă acum între 10,27 și 10,43 lei, iar motorina premium ajunge până la aproape 11 lei per litru. Benzina standard variază între 9,28 și 9,45 lei per litru.

Potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică din Republica Moldova (ANRE), pentru ziua de 31 martie, prețul maxim pentru motorină va fi de 31,93 lei moldovenești per litru (cira 8,03 lei românești), cu 17 bani mai puțin față de nivelul aplicat în weekendul precedent.

Pe de altă parte, benzina continua să se scumpească, ajungând la 29,66 lei moldovenești per litru (circa 7,46 lei românești), în creștere cu 13 bani moldovenești (circa 0,03 bani românești).

În pofida acestei ușoare ieftiniri, evoluția din ultimele săptămâni rămâne una accentuat negativă pentru consumatori. Din 28 februarie până în prezent, motorina s-a scumpit cumulativ cu 11,21 lei moldovenești per litru (circa 2,82 lei românești), iar benzina cu 5,73 lei moldovenești (circa 1,44 lei românești).

În România, preţul pentru un litru de motorină standard a crescut cu până la 17 bani, iar preţul pentru un litru de motorină premium a crescut cu până la 15 bani. Asta înseamnă că un litru de motorină standard a ajuns să coste între 10,27 şi 10,43 lei, iar un litru de motorină premium a ajuns să coste între 10,67 şi 10,99 lei. În schimb, preţul pentru un litru de benzină a crescut cu doar cel mult patru bani. Un litru de benzină standard a ajuns să coste între 9,28 şi 9,45 lei, iar un litru de motorină premium a ajuns să coste între 9,87 şi 10,19 lei.

Importuri și stocuri, presiune pe motorină

Datele Ministerului Energiei din Republica Moldova arată că, în perioada 27–29 martie, au fost importate peste 3.300 de tone de motorină și aproape 24.000 de tone de benzină.

Stocurile existente acoperă aproximativ 16 zile de consum pentru benzină, 13,4 zile pentru gaze petroliere lichefiate și doar 6 zile pentru motorină, ceea ce explică sensibilitatea mai mare a prețului la acest produs.

Autoritățile mențin restricțiile privind comercializarea carburanților în recipiente mobile, limitând vânzarea la maximum 20 de litri per persoană. Totodată, stațiile de alimentare nu au dreptul să refuze alimentarea vehiculelor.

În paralel, Executivul din țara vecină a modificat formula de calcul a prețurilor, astfel încât ANRE să utilizeze media cotațiilor internaționale pentru ultimele 7 zile, și nu pentru 14, în încercarea de a reflecta mai rapid fluctuațiile pieței.

Motorina premium, vândută la preț standard. Chișinăul introduce noi reguli în contextul stării de urgență

Stațiile de alimentare sunt obligate să vândă motorina mai scumpă la prețul celei standard, dacă aceasta lipsește, iar importatorii de produse petroliere trebuie să prezinte planuri de achiziții pentru cinci zile. Măsurile au fost aprobate pe 26 martie, de Guvernul de la Chișinău, în contextul stării de urgență din sectorul energetic.

„Pentru a nu lăsa cetățenii fără carburant, permitem stațiilor de alimentare să vândă alte tipuri de motorină la prețul motorinei standard, în cazul în care aceasta din urmă lipsește temporar de la pompă. Adică, dacă stația arată că nu există motorină de tip standard și încearcă să vândă motorină mai scumpă, va trebui să o vândă la prețul motorinei de tip standard”, se arată în comunicatul Centrului Național de Management al Crizelor din Republica Moldova (CNMC).

