29 OCTOMBRIE, calendarul zilei: Richard Dreyfuss împlinește 78 de ani, Winona Ryder 54. 6 ani de la decesul lui Mihai Constantinescu

Gândul vă prezintă calendarul zilei de miercuri, 29 octombrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Richard Dreyfuss, născut la 29 octombrie 1947 în Brooklyn, New York, este un actor american apreciat pentru profunzimea și energia interpretărilor sale. A devenit cunoscut în anii ‘70, odată cu rolurile din filmele de succes American Graffiti (1973) și Jaws (1975), regizat de Steven Spielberg. Apogeul carierei sale a venit cu filmul The Goodbye Girl (1977), pentru care a câștigat Premiul Oscar pentru cel mai bun actor, devenind, la acea vreme, cel mai tânăr actor din istorie care a obținut această distincție. De-a lungul anilor, a continuat să impresioneze prin roluri variate, combinând dramatismul cu umorul inteligent. Suferă de tulburare bipolară, despre care a vorbit deschis în interviuri, militând pentru conștientizarea sănătății mintale. În afara scenei, este cunoscut pentru implicarea sa în educația civică prin “The Dreyfuss Civics Initiative”, o organizație pe care a fondat-o pentru a promova responsabilitatea civică în rândul tinerilor americani.

Născută la 29 octombrie 1971 în Winona, Minnesota (SUA), Winona Ryder este o actriță americană apreciată pentru talentul, sensibilitatea și carisma sa distinctă. Și-a făcut debutul cinematografic la mijlocul anilor ‘80, dar consacrarea a venit rapid cu roluri memorabile în filme precum Beetlejuice (1988), Heathers (1989) și Edward Scissorhands (1990). În anii ‘90, a devenit una dintre cele mai reprezentative figuri ale generației sale, remarcându-se în producții de succes precum Little Women (1994), pentru care a primit o nominalizare la Oscar, și The Age of Innocence (1993), care i-a adus un Glob de Aur. După o perioadă mai discretă, Winona Ryder și-a relansat cariera prin rolul lui Joyce Byers în serialul de succes Stranger Things, redescoperindu-se în fața unei noi generații de fani. Este implicată în cauze sociale, sprijinind drepturile femeilor și organizațiile de protecție a animalelor.

Mihai Constantinescu, născut la 4 ianuarie 1946 în București, a fost unul dintre cei mai iubiți cântăreți și compozitori români. Cu o carieră de peste cinci decenii, el a adus publicului melodii pline de optimism, simplitate și bucurie, devenind un simbol al muzicii ușoare românești. A absolvit Institutul de Educație Fizică și Sport, dar pasiunea pentru muzică l-a purtat pe o altă cale. A colaborat cu artiști precum Margareta Pâslaru, Marina Voica și Olympia Pancu, iar piesele sale, precum O lume minunată, Iubiți și câinii vagabonzi, Sus în deal sau Păpușa mică, au rămas profund întipărite în memoria colectivă. S-a stins din viață la 29 octombrie 2019, la București, lăsând în urmă o moștenire muzicală care continuă să bucure generații întregi. La scurt timp după deces, președintele României, Klaus Iohannis, i-a conferit lui Mihai Constantinescu Ordinul Național “Pentru Merit” în grad de Cavaler, în semn de recunoștință pentru contribuția sa excepțională la cultura și muzica românească.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1875: Regina Maria a României 🇬🇧🇷🇴♛ principesă de coroană și a doua regină a României, în calitate de soție a principelui devenit ulterior regele Ferdinand I. A fost mama regelui Carol al II-lea. Născută Marie Alexandra Victoria de Saxa-Coburg și Gotha, a fost prințesă a Marii Britanii și Irlandei, fiind nepoata reginei Victoria

🎂1897: Joseph Goebbels 🇩🇪🗣 Ministrul Propagandei Publice în timpul regimului nazist

🎂1924: Danielle Mitterrand 🇫🇷✒️ politiciană și scriitoare, soția lui François Mitterrand

🎂1947: Richard Dreyfuss 🇺🇸🎬

🎂1957: Principesa Sofia a României 🇷🇴♛ fiica Regelui Mihai I al României

🎂1967: Rufus Sewell 🇬🇧🎬

🎂1971: Bogdan Olteanu 🇷🇴🗣

🎂1971: Winona Ryder 🇺🇸🎬

🎂1973: Robert Pirès 🇫🇷⚽️

🎂1980: Ben Foster 🇺🇸🎬

🎂1988: Florin Gardoș 🇷🇴⚽️

Decese 🕯

🕯️1911: Joseph Pulitzer 🇭🇺🇺🇸📸 publicist, fondatorul Premiului Pulitzer

🕯️2019: Mihai Constantinescu 🇷🇴🎤 decorat post-mortem de președintele Klaus Iohannis cu Ordinul Național „Pentru Merit” în grad de Cavaler

Evenimente📋

📋🌐 Ziua internațională a internetului

📋🇹🇷 Ziua națională a Turciei; Kemal Atatürk devine primul preşedinte (1923)

Calendar 🗒

🗒1497: Lupta de la Lențești. Un corp de oaste moldovenească de circa 3.000 de călăreți, condus de vornicul Boldur, zdrobește o grupare de cavalerie mazoviană compusă din circa 600 de lăncieri, sosită în ajutorul oștilor regale polone

🗒1675: Leibniz folosește pentru prima dată semnul ∫, ca simbol al integralei în calcule

🗒1787: Premiera operei Don Giovanni a lui Wolfgang Amadeus Mozart, la Teatrul Stărilor (Ständetheater) din Praga

🗒1814: A fost lansat, la New York, „USS Fulton”, primul vas de război cu aburi

🗒1863: Reprezentanți a 18 țări s-au întâlnit la Geneva și au căzut de acord pentru înființarea Comitetul Internațional al Crucii Roșii

🗒1918: Semnarea Armistițiului de la Compiegne, între Puterile Antantei și Germania, în urma căruia ostilitățile încetează pe toate fronturile. Germania recunoaște, între altele, caducitatea Tratatului de pace de la Buftea-București și se obligă să-și retragă armata din România

🗒1918: În localitatea Wilhelmshaven, din Germania, începe Revoluția Germană (Novemberrevolution)

🗒1923: Turcia devine republică în urma dizolvării Imperiului Otoman

🗒1929: La cinci zile după prima scădere a prețurilor, panica a izbucnit la Bursa de Valori din New York în Marțea Neagră, ceea ce a făcut ca prețurile să scadă și mai mult. Începe Marea criză economică

🗒1942: Submarinul german U 575 a scufundat linia britanică de pasageri Abosso în Atlanticul de Nord. Au murit 362 de oameni din cei 393 prezenți la bord

🗒1944: Începe „Operațiunea Budapesta” la care participă Fronturile 2 și 3 ucrainene și trupele române

🗒1947: Are loc, la București, în sala de festivități a Școlii Superioare de Război, procesul intentat conducătorilor Partidului Național-Țărănesc, în frunte cu Iuliu Maniu

🗒1956: Armata israeliană atacă Egiptul pe peninsula Sinai pentru a câștiga controlul asupra zonei canalului Suez

🗒1958: F. Mason Sones Jr, medic cardiolog la clinica din Cleveland, realizează prima angiogramă coronariană

🗒1967: S-a inaugurat Stadionul Central din Craiova, cu ocazia meciului internațional de fotbal dintre echipele secunde ale României și Poloniei, scor 2-2. Vechiul „Central” a fost martorul unor goluri şi meciuri de legendă, inclusiv al parcursului european al Universităţii Craiova din sezonul 1982-1983 până în semifinalele Cupei UEFA

🗒1991: Sonda americană Galileo se apropie de 951 Gaspra, devenind prima sondă care vizitează un asteroid. Galileo fotografiază asteroidul de la o distanță de 16.200 km

🗒2015: China a anunțat că renunță la controversata politică a copilului unic după 36 de ani. Tuturor cuplurilor li se va permite sa aibă doi copii

🗒2022: Cel puțin 156 de persoane au murit și alte 152 au fost rănite într-o busculadă în timpul festivităților de Halloween din Seul, Coreea de Sud. Aproximativ 100.000 de oameni, majoritatea tineri, au participat la festivitățile din cartierul Itaewon, o zonă caracterizată prin străzi sau alei foarte înguste și fără căi de evacuare

