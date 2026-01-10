10 Ianuarie, calendarul zilei: Rod Stewart împlinește 81 de ani, Remy Bonjasky 50. Anna Lesko face 47 de ani

Gândul vă prezintă calendarul zilei de sâmbătă, 10 ianuarie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Rod Stewart este un cântăreț și compozitor britanic legendar, cunoscut pentru vocea sa inconfundabilă și pentru cariera sa impresionantă care se întinde pe mai bine de cinci decenii. Născut pe 10 ianuarie 1945, la Londra, el a devenit celebru la sfârșitul anilor ‘60 ca membru al formațiilor The Jeff Beck Group și Faces, înainte de a se lansa cu succes într-o carieră solo. De-a lungul timpului, a abordat o varietate de stiluri muzicale, de la rock și pop la soul și jazz, lansând hituri memorabile precum Maggie May, Sailing și Do Ya Think I’m Sexy?. Artistul a vândut peste 100 de milioane de discuri la nivel mondial și a fost inclus în Rock and Roll Hall of Fame. Prin stilul său carismatic și muzica sa atemporală, Rod Stewart rămâne una dintre cele mai influente figuri din istoria muzicii moderne.

Remy Bonjasky este un fost kickboxer olandez de renume mondial, cunoscut pentru stilul său spectaculos și tehnica impecabilă. Născut pe 10 ianuarie 1976, în Paramaribo, Surinam, el a devenit celebru în circuitul K-1, unde a fost supranumit “The Flying Gentleman” datorită loviturilor sale aeriene impresionante și atitudinii sportive din ring. Bonjasky a câștigat de trei ori titlul K-1 World Grand Prix (2003, 2004 și 2008), performanță care îl plasează printre cei mai mari luptători din istoria kickboxingului. După retragerea din competiții, s-a concentrat pe rolul de antrenor și mentor, deschizând propria sală de sport și implicându-se activ în formarea tinerilor sportivi. El susține frecvent că succesul său nu se datorează doar talentului, ci mai ales muncii constante, disciplinei și sprijinului primit de la cei apropiați.

Anna Lesko este o cântăreață și compozitoare de origine ucraineană, stabilită în România, apreciată pentru stilul său exotic și prezența scenică energică. Născută pe 10 ianuarie 1979, la Cernăuți, ea și-a început cariera muzicală la începutul anilor 2000, devenind rapid cunoscută datorită piesei Ard în flăcări, care a propulsat-o în topurile muzicale românești. Au urmat alte piese cunoscute precum Inseparabili, Anicyka Maya sau 24, care i-au consolidat popularitatea. Anna Lesko s-a remarcat printr-o combinație de pop, dance și influențe etno-orientale, dar și prin spectacolele sale vizuale elaborate. De-a lungul carierei, a lansat mai multe albume și a fost nominalizată sau premiată la diverse gale muzicale. Pe lângă muzică, a avut apariții în televiziune și a participat la emisiuni de divertisment. În plan personal, este o persoană discretă, dar a vorbit deschis despre rolul important al familiei și al maternității în viața sa, fiind mama unui băiat.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1799: Petrache Poenaru 🇷🇴🖋 brevetează primul toc rezervor din lume, mai întâi la Viena, apoi la Paris (brevet 3208, din 25 mai 1827), cu titlul Condeiul portăreț fără sfârșit, alimentându-se însuși cu cerneală (plume portable sans fin, qui s’alimente elle-même avec de l’encre). Invenția nu a fost, însă, produsă în serie, de aceea, titlul de inventator al stiloului este atribuit lui Lewis Edson Waterman. Este, de asemenea, primul român care a călătorit cu trenul (1831, Anglia)

🎂1883: Alexei Tolstoi 🇷🇺✒️ a părăsit Rusia în 1917, în timpul revoluției bolșevice, și a emigrat în Europa Occidentală. În 1923 a revenit în țară și a acceptat regimul sovietic, devenind unul dintre cei mai populari scriitori și susținător de nădejde al partidului comunist. A scris povestiri în care îl elogia pe Stalin

🎂1906: Grigore Moisil 🇷🇴🧮 matematician, considerat părintele informaticii românești

🎂1945: Rod Stewart 🇬🇧🎤 a vândut peste 100 de milioane de discuri în întreaga lume

🎂1949: George Foreman 🇺🇸🥊 a concurat între 1969 și 1977 și 1987-1997, fost campion mondial, în 1974 a fost detronat de Muhammad Ali în „The Rumble in the Jungle”; în 1994, la vârsta de 45 de ani, a recăpătat centura grea, învingându-l pe Michael Moorer, de 27 de ani, pentru a câștiga titlurile unificate WBA, IBF

🎂1976: Remy Bonjasky 🇳🇱🇸🇷🥊 „The Flying Gentleman”; triplu câștigător al circuitului de lupte K-1

🎂1979: Anna Lesko 🇷🇴🇲🇩🎤

🎂1980: Sarah Shahi 🇺🇸🎬

Decese 🕯

🕯️1951: Sinclair Lewis 🇺🇸✒️ primul american care a luat Premiul Nobel pentru Literatură, în 1930

🕯️1971: Coco Chanel 🇫🇷👗👡 considerată una dintre cele mai mari creatoare de modă ale secolului al XX-lea, alături de nume precum Paul Poiret, Christian Dior, Christian Lacroix, Guy Laroche, Nina Ricci sau Hubert de Givenchy. Publicația Time a considerat-o una dintre cele mai influente femei ale secolului al XX-lea

🕯️2016: David Bowie 🇬🇧🎤 influent inovator, în special datorită lucrărilor sale din anii 1970. Bowie s-a inspirat dintr-o vastă paletă de subiecte din artă, filozofie și literatură. A murit la 69 de ani, de cancer de ficat

🕯️2023: Jeff Beck 🇬🇧🎸 Unul dintre cei trei chitariști cunoscuți care au cântat cu The Yardbirds, ceilalți doi fiind Eric Clapton și Jimmy Page. A fost trecut pe locul 14 de către Rolling Stone pe lista celor mai buni 100 de chitariști ai tuturor timpurilor

Calendar 🗒

🗒49 î.Hr.: Iuliu Cezar traversează Rubiconul, ocupă Roma și îl alungă pe Pompeius

🗒1475: Bătălia de la Podul Înalt: Victoria de la Vaslui prin care Ștefan cel Mare, domnul Moldovei, a zdrobit armatele otomane conduse de Suleiman Pașa

🗒1661: Nicolae Milescu a tradus, din grecește, „Cartea cu multe întrebări”

🗒1810: Napoleon Bonaparte divorțează de prima lui soție, Joséphine

🗒1839: Gheorghe Asachi publică la Iași, în tipografia Albinei Românești, lucrarea „Atlas românesc geografic”, format din 8 hărți, primul de acest gen în literatura de specialitate

🗒1863: Metropolitan Railway, cea mai veche cale ferată subterană din lume, se deschide între Paddington și Farringdon, marcând începutul metroului londonez

🗒1920: Tratatul de la Versailles intră în vigoare, punând capăt oficial Primului Război Mondial

🗒1920: Liga Națiunilor ia naștere în mod oficial, odată cu intrarea în vigoare a Convenției Ligii Națiunilor, ratificată de 42 de state în 1919

🗒1946: Are loc prima Adunare Generală a ONU, la Central Hall Westminster, Londra

🗒1949: Au fost lansate discurile de vinilin de către CBC (45 rpm) și Columbia (33,3 rpm)

🗒1966: A avut loc premiera filmului „Duminica la ora 6”, în regia lui Lucian Pintilie, care a câștigat Premiul special al juriului la Festivalul de la Mar del Plata

🗒1966: Semnarea, în Tașkent, a „Declarației privind reglementarea conflictului indo-pakistanez”

🗒1984: SUA și Vatican restabilesc relațiile diplomatice depline după aproape 117 ani, anulând interdicția Congresului Statelor Unite din 1867 privind finanțarea publică pentru un astfel de trimis diplomatic

🗒1997: Miron Cozma, liderului minerilor din Valea Jiului, a fost arestat pentru mineriada din septembrie 1991. El a fost acuzat și trimis în judecată pentru subminarea puterii de stat, infracțiuni la legea siguranței pe calea ferata și pentru port ilegal de armă

🗒2005: A intrat in vigoare, în Italia, legea ce interzice fumatul în public

🗒2005: Coreea de Nord a declarat că posedă arme nucleare

🗒2019: La Ateneul Român a avut loc ceremonia oficială de lansare a președinției române a Consiliului Uniunii Europene, prin vizita președintelui Consiliului European Donald Tusk, președintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, și a Colegiului comisarilor. Discursul în limba română ținut de Donald Tusk a impresionat mai multă lume

