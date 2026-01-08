8 Ianuarie, calendarul zilei: Adrian Mutu împlinește 47 de ani. David Bowie ar fi împlinit 79 de ani, Elvis Presley 91

Gândul vă prezintă calendarul zilei de joi, 8 ianuarie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Adrian Mutu este unul dintre cei mai talentați fotbaliști români din istorie. Născut la 8 ianuarie 1979, la Călinești, județul Argeș, Mutu s-a remarcat prin talentul ofensiv, tehnica excelentă și instinctul de golgheter. Și-a început cariera la FC Argeș, apoi a evoluat la cluburi importante din Europa, precum Inter Milano, Chelsea, Juventus și Fiorentina. Perioada sa cea mai apreciată a fost la Fiorentina, unde a devenit un adevărat simbol al echipei și unul dintre cei mai buni marcatori ai clubului. A fost un jucător esențial al echipei naționale a României, marcând 35 de goluri în peste 70 de selecții. A fost apreciat pentru creativitate și carismă, dar și criticat pentru decizii controversate. După retragerea din activitate, a urmat o carieră în antrenorat, implicându-se în dezvoltarea fotbalului românesc. A fost căsătorit de mai multe ori și este tatăl a patru copii.

David Bowie a fost unul dintre cei mai influenți artiști ai muzicii moderne, recunoscut pentru capacitatea sa de a se reinventa constant. Născut la 8 ianuarie 1947, la Londra, Bowie a redefinit granițele rockului prin combinații inovatoare de muzică, modă și artă. A devenit celebru la începutul anilor ‘70 odată cu personajul Ziggy Stardust, simbol al rockului glam, iar albume precum The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, Heroes sau Let’s Dance au marcat generații întregi. Stilul său a îmbinat rock, pop, electronică și soul, influențând nenumărați artiști. Pe lângă muzică, David Bowie a avut o carieră notabilă în actorie și arte vizuale. A fost apreciat pentru originalitate, curaj artistic și profunzime lirică. Decedat pe 10 ianuarie 2016, Bowie rămâne o legendă culturală, a cărei moștenire continuă să inspire și astăzi.

Elvis Presley, supranumit “Regele Rock and Roll-ului”, a fost unul dintre cei mai importanți și influenți artiști din istoria muzicii. Născut la 8 ianuarie 1935, în Tupelo, Mississippi, Elvis a schimbat definitiv peisajul muzical. A crescut într-un mediu influențat de muzica gospel, blues și country, stiluri care aveau să-i definească sunetul unic. În anii ‘50, a devenit un fenomen mondial prin stilul său energic, vocea distinctivă și prezența scenică provocatoare pentru acea perioadă. Succesul său fulminant a fost însoțit de controverse, dar și de o popularitate fără precedent. Piese precum Heartbreak Hotel, Jailhouse Rock și Suspicious Minds au devenit simboluri ale culturii pop. Pe lângă muzică, Elvis a avut o carieră cinematografică importantă, jucând în peste 30 de filme. A murit pe 16 august 1977, la Graceland, la doar 42 de ani. Elvis Presley rămâne una dintre cele mai mari icoane culturale ale tuturor timpurilor, fiind considerat un simbol al libertății artistice și al muzicii moderne.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1898: Alexandru Săvulescu 🇷🇴⚽️ a antrenat echipa națională de fotbal a României la Campionatul Mondial de Fotbal din 1934 și din 1938

🎂1788: Pavel Kiseleff 🇷🇺✩ general rus, guvernator al Principatelor Române

🎂1823: Alfred Russel Wallace 🇬🇧🐒 antropolog, biolog, biogeograf, evoluționist și explorator. Este cel mai bine cunoscut pentru prezentarea independentă a unei teorii a selecției naturale, ceea ce l-a făcut pe Charles Darwin să publice propria sa teorie evoluționistă

🎂1870: Miguel Primo de Rivera 🇪🇸🗣 a guvernat Spania ca dictator din 15 septembrie 1923 până pe 30 ianuarie 1930

🎂1873: Iuliu Maniu 🇷🇴🗣 de mai multe ori prim-ministru al României, deținut politic după 1947, decedat în închisoarea Sighet

🎂1910: Galina Ulanova 🇷🇺🩰 una dintre cele mai bune balerine din secolul al XX-lea

🎂1935: Elvis Presley 🇺🇸🎤 Timp de 22 de ani a produs 31 de filme și 2 documentare, 64 de albume de studio sau live, 149 de single-uri și nenumărate concerte. A decedat la 42 de ani, în urma unui infarct miocardic

🎂1941: Graham Chapman 🇬🇧🎬 unul din cei șase membri ai grupului umoristic Monty Python. A murit la 48 de ani, de cancer faringian

🎂1942: Stephen Hawking 🇬🇧🧠 unul dintre cei mai mari cosmologi, profesor la catedra de matematică de la Universitatea Cambridge. S-a născut în ziua în care se împlineau 300 de ani de la moartea lui Galileo Galilei. În 1963, la vârsta de 21 de ani, observă pentru prima dată o slăbiciune a mușchilor. În urma unui examen medical, se constată o boală progresivă de neuron motor (scleroză laterală amiotrofică). I se dau maximum 2 ani de trăit. Paralizia progresează și, cu timpul, devine complet imobilizat, își pierde vocea și este constrâns să comunice cu ajutorul unui computer sofisticat. A trăit 76 de ani

🎂1946: Robby Krieger 🇺🇸🎸 The Doors

🎂1947: David Bowie 🇬🇧🎤 influent inovator, în special datorită lucrărilor sale din anii 1970. Bowie s-a inspirat dintr-o vastă paletă de subiecte din artă, filozofie și literatură. A murit la 69 de ani, de cancer de ficat

🎂1969: R. Kelly 🇺🇸🎤 În 1994 au apărut zvonuri conform cărora Kelly s-a căsătorit cu cântăreața Aaliyah, care la acea vreme avea numai 15 ani. În 2002 Kelly a fost acuzat în 21 de cazuri de relații sexuale cu o minoră. A fost condamnat în 2023 la 31 de ani de închisoare

🎂1979: Adrian Mutu 🇷🇴⚽️

🎂1984: Kim Jong-un 🇰🇵🗣

Decese 🕯

🕯️1324: Marco Polo 🇮🇹🌏 comerciant venețian, s-a făcut cunoscut prin relatările sale despre o călătorie în China

🕯️1642: Galileo Galilei 🇮🇹🔭 a jucat un rol important în Revoluția Științifică. Printre realizările sale se numără îmbunătățirea telescoapelor și observațiile astronomice realizate astfel, precum și suportul pentru heliocentrismul copernican

🕯️1713: Arcangelo Corelli 🇮🇹🎻 unul dintre cei mai de seamă violoniști ai generației sale

🕯️1919: Stan Poetaș 🇷🇴✯ general de armată în timpul Primului Război Mondial, fiind deseori creditat pentru multe victorii ale României din timpul războiului

🕯️1932: Constantin Hamangiu 🇷🇴⚖️ Jurist, specialist în drept civil. A contribuit la realizarea Codului Civil, a Codului General Român și a Codului Comercial; și-a lăsat întreaga avere pentru a se premia, începând cu 1930, „Cel mai bun roman cu subiect din viața românească; cea mai bună piesă de teatru; cele mai bune poezii; cel mai bun critic”

🕯️1941: Robert Baden-Powell 🇬🇧✯ general-locotenent al armatei britanice, scriitor și fondator al Mișcării Cercetașilor

🕯️1996: François Mitterrand 🇫🇷🗣 al 21-lea președinte al Franței

Calendar 🗒

🗒1297: François Grimaldi, deghizat în călugăr franciscan, își conduce oamenii să captureze fortăreața care protejează Stânca Monaco, stabilindu-și familia drept conducătorii Monaco. A deținut cetatea de Monaco timp de patru ani înainte de a fi alungat de către genovezi

🗒1392: Prima mențiune documentară a funcției de „stolnic” și de „paharnic” în Țara Românească. În Moldova ele apar atestate la 18 noiembrie 1393

🗒1835: Președintele american Andrew Jackson anunță o cină de sărbătoare după ce a redus pentru singura dată datoria națională a Statelor Unite la zero

🗒1849: Are loc masacrul de la Aiud, în care revoluționarii români au ucis peste 600 de civili maghiari

🗒1864: Este deschisă școala preparandală din Iași, sub conducerea lui Titu Maiorescu. Printre cursanții înscriși în anul întâi se află și Ion Creangă

🗒1889: Herman Hollerith patentează prima mașină de calculat

🗒1892: Are loc la Sibiu conferința extraordinară a Partidului Național Român, care decide elaborarea unui Memorandum către împăratul Franz Joseph I, cuprinzând toate revendicările românilor ardeleni

🗒1926: Prințul moștenitor Nguyễn Phúc Vĩnh Thuỵ este încoronat rege al Vietnamului, ultimul monarh al țării

🗒1936: Decretul Kashf-e hijab este imediat pus în aplicare de către Reza Shah, șeful statului iranian, interzicând purtarea vălurilor islamice în public

🗒1958: Americanul Bobby Fischer a câștigat primul lui campionat național de șah, la vârsta de 14 ani

🗒1959: Charles de Gaulle este proclamat primul președinte al celei de-a cincea Republici Franceze

🗒1973: Scandalul Watergate: începe procesul a șapte bărbați acuzați de intrare ilegală în sediul Partidului Democrat de la hotelul Watergate

🗒1977: Trei bombe explodează la Moscova, în 37 de minute, ucigând șapte oameni. Atentatele sunt atribuite unui grup separatist armean

🗒1990: Tribunalul Municipiului București autorizează funcționarea primului partid politic din România post-comunistă, PNȚCD, continuator al partidului istoric interzis în 1947

🗒1992: Stabilirea de relații diplomatice între România și Federația Rusă

🗒1994: Cosmonautul rus Valeri Poliakov pe Soyuz TM-18 pleacă spre Mir. El va rămâne pe stația spațială până la 22 martie 1995, pentru un record de 437 de zile în spațiu

🗒1996: Un avion cargo Antonov An-32 se prăbușește într-o piață aglomerată din Kinshasa, Zair, ucigând până la 223 de persoane la sol; doi din șase membri ai echipajului sunt de asemenea uciși

🗒2003: Zborul Turkish Airlines 634 se prăbușește lângă aeroportul Diyarbakır, Turcia, ucigând întregul echipaj și 70 din cei 75 de pasageri

🗒2003: Zborul Air Midwest 5481 se prăbușește pe aeroportul Charlotte-Douglas, în Charlotte, Carolina de Nord, ucigând toate cele 21 de persoane de la bord

🗒2005: Submarinul nuclear USS San Francisco se ciocnește cu viteză maximă de un munte submarin la sud de Guam. Un bărbat este ucis, dar subteranul iese la suprafață și este reparat

🗒2016: Joaquín Guzmán (El Chapo), considerat cel mai puternic traficant de droguri din lume, este recapturat după evadarea sa dintr-o închisoare de maximă securitate din Mexic

🗒2016: Zborul 294 West Air Sweden se prăbușește în apropierea lacului de acumulare suedez Akkajaure; ambii piloți, singurii oameni de la bord, sunt uciși

🗒2020: Zborul Ukraine International Airlines 752 se prăbușește imediat după decolare pe Aeroportul Internațional Imam Khomeini din Teheran; toți cei 176 de la bord sunt uciși. Avionul a fost doborât de o rachetă antiaeriană iraniană

🗒2023: Pandemia de COVID-19: China își redeschide granițele pentru vizitatorii internaționali, marcând sfârșitul restricțiilor de călătorie care au început în martie 2020

