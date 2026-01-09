9 Ianuarie, calendarul zilei: Jimmy Page împlinește 82 de ani, Cristi Minculescu 67. Se stinge Lia Manoliu

Gândul vă prezintă calendarul zilei de vineri, 9 ianuarie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Jimmy Page este un muzician britanic legendar, cunoscut mai ales ca şi chitarist și fondator al trupei Led Zeppelin, una dintre cele mai influente formații rock din toate timpurile. Născut la 9 ianuarie 1944, în Heston, Anglia, a început să cânte la chitară în adolescență, fiind influențat de blues-ul american, rock’n’roll și folk. La începutul anilor ‘60, a devenit rapid unul dintre cei mai căutați muzicieni de studio din Londra, colaborând cu artiști celebri precum The Who, The Kinks, Donovan, Rolling Stones și mulți alții. Stilul său de chitară este recunoscut pentru combinația dintre blues, hard rock și elemente experimentale, folosind tehnici inovatoare precum arcușul de vioară pe chitară și efecte sonore neobișnuite. Ca producător al Led Zeppelin, Jimmy Page a avut un rol esențial în crearea unor albume clasice precum Led Zeppelin IV, care include celebra piesă Stairway to Heaven. A primit numeroase distincții și este frecvent clasat în topurile celor mai mari chitariști din toate timpurile.

Cristi Minculescu este unul dintre cei mai importanți artiști ai muzicii rock românești, cunoscut mai ales ca solist vocal și imagine emblematică a trupei Iris. Născut pe 9 ianuarie 1959, la București, Minculescu s-a remarcat prin vocea sa puternică, timbrul inconfundabil și prezența scenică impresionantă. S-a alăturat trupei Iris în anii ‘80, contribuind decisiv la succesul acesteia într-o perioadă dificilă pentru muzica rock din România, marcată de cenzura regimului comunist. A lansat albume și piese devenite clasice, precum Strada ta, Floare de Iris sau Somn bizar, care au marcat generații de fani. A trecut și prin momente dificile, inclusiv probleme grave de sănătate, pe care le-a depășit cu determinare, revenind pe scenă. Prin cariera sa de peste patru decenii, Cristi Minculescu a devenit un simbol al rockului românesc, apreciat pentru autenticitate, perseverență și influența majoră asupra muzicii autohtone.

Lia Manoliu a fost una dintre cele mai mari sportive din istoria României și o figură legendară a atletismului mondial. Născută la 25 aprilie 1932, la Chișinău, ea s-a remarcat ca excepțională aruncătoare a discului. Lia Manoliu a participat la șase ediții consecutive ale Jocurilor Olimpice (1952–1972), o performanță unică la vremea respectivă. Cea mai mare realizare a carierei sale a fost medalia de aur la Jocurile Olimpice din 1968, de la Ciudad de México, unde a câștigat proba de aruncare a discului. De-a lungul carierei, a obținut numeroase medalii la competiții internaționale și a stabilit mai multe recorduri. După retragerea din activitatea sportivă, Lia Manoliu a avut un rol important în viața sportivă românească, fiind președinte al Comitetului Olimpic Român. Lia Manoliu a murit pe 9 ianuarie 1998, la vârsta de 65 de ani. Moștenirea sa rămâne una de excepție, ea fiind considerată un model de dedicare, profesionalism și excelență în sport.

Nașteri 🎂

🎂1913: Richard Nixon 🇺🇸🗣 al 37-lea președinte SUA

🎂1941: Joan Baez 🇺🇸🎤 cunoscută în special pentru hitul Diamonds and Rust. Este deseori numită „conștiința și vocea anilor ’60”. Multe cântece au o tematică socială

🎂1944: Jimmy Page 🇬🇧🎸 Led Zeppelin unul dintre cei mai importanți chitariști din istorie, influențând mulți alții de excepție. A ocupat locul 3 în topul celor mai buni 100 de chitariști, realizat de revista Rolling Stone

🎂1959: Cristi Minculescu 🇷🇴🎤 de peste 40 de ani vocalist al trupei Iris

🎂1970: Lara Fabian 🇧🇪🇨🇦🎤 cea mai bine vândută artistă de origine belgiană din toate timpurile

🎂1978: Gennaro Gattuso 🇮🇹⚽️ unul dintre cei mai agresivi, dar și unul dintre cei mai buni mijlocași defensivi din lume

🎂1989: Nina Dobrev 🇧🇬🇨🇦🎬

🎂1996: Oana Gregory (născută Oana Grigoruț) 🇷🇴🇺🇸🎬 cunoscută pentru rolurile sale din serialele Disney

Decese 🕯

🕯️1873: Napoleon al III-lea al Franței 🇫🇷♛ președinte al celei de a 2-a Republici Franceze și al doilea Împărat al francezilor

🕯️1918: Charles-Émile Reynaud 🇫🇷🎞 responsabil pentru prima proiecție a unui film de animație. De asemenea, este primul care a folosit film perforat

🕯️1998: Lia Manoliu 🥇🇷🇴🇲🇩 născută la Chișinău, laureată cu aur la Jocurile Olimpice de vară din Mexico 1968 și cu bronz la JO din Roma 1960 și JO din Tokyo 1964, la proba de aruncare a discului

🕯️2007: Ion Dincă 🇷🇴🗣 general de armată, politician comunist

🕯️2011: Liana Alexandra 🇷🇴🎼 considerată drept cel mai important compozitor român al generației ei

🕯️2020: Mike Resnick 🇺🇸✒️ autorul a peste 40 de romane SF, 12 colecții și 130 povestiri scurte, editând totodată peste 25 antologii

🕯️2022: Bob Saget 🇺🇸🎬comedian. A murit în somn, după ce s-a lovit la cap, în urma unei căzături în camera de hotel, la 65 de ani

Calendar 🗒

🗒1431: La Rouen începe procesul Ioanei d’Arc

🗒1788: Connecticut devine cel de-al cincilea stat american care a ratificat Constituția

🗒1792: Tratatul de la Iași încheie războiul dintre Rusia și Imperiul Otoman. Rusia obține Crimeea, Oceakov și litoralul Mării Negre până la Nistru

🗒1822: Prințul portughez Pedro I al Braziliei decide să rămână în Brazilia împotriva ordinelor regelui portughez João al VI-lea, demarând procesul de independență al Braziliei

🗒1858: Anson Jones, ultimul președinte al Republicii Texas, se sinucide la vârsta de 59 de ani

🗒1878: Umberto I devine rege al Italiei

🗒1900: S-a înființat clubul de fotbal SS Lazio. Primul club de fotbal din capitala Italiei

🗒1909: Ernest Shackleton, care conduce expediția Nimrod la Polul Sud, plantează steagul britanic la 97 de mile marine (180 km) de Polul Sud, cel mai îndepărtat punct unde a ajuns vreodată cineva la acel moment

🗒1916: Primul Război Mondial: Bătălia de la Gallipoli se încheie cu o victorie a Imperiului Otoman, când ultimele forțe aliate sunt evacuate din peninsulă

🗒1923: Franța anunță public că Germania nu și-a îndeplinit obligația de cărbune datorată

🗒1927: Un incendiu la cinematograful Laurier Palace din Montreal, Quebec, Canada, a ucis 78 de copii

🗒1937: Primul număr al revistei Look este scos pe piață în SUA

🗒1941: Bombardierul britanic Avro Lancaster este testat în primul său zbor. Aeronava va fi produsă în număr mare pentru Royal Air Force

🗒1954: Inaugurarea Teatrului de Operă și Balet din București, azi Opera Națională Română

🗒1964: În zona canalului Panama a fost identificată una dintre cele mai ample mișcări anti-americane

🗒1968: Crearea „Organizației Țărilor arabe Exportatoare de Petrol” (OPEC)

🗒1992: Primele descoperiri de planete extrasolare sunt anunțate de astronomii Aleksander Wolszczan și Dale Frail. Ei au descoperit două planete care orbitează pulsarul PSR 1257+12

🗒2006: Un elicopter aparținând SMURD s-a prăbușit în apropierea aeroportului din Iași; patru persoane și-au pierdut viața

🗒2007: CEO-ul Apple, Steve Jobs, anunță apariția iPhone-ului la o conferință în San Francisco; lansarea va fi pe 29 iunie

🗒2021: Zborul Sriwijaya Air 182 se prăbușește la nord de Jakarta, Indonezia, ucigând toate cele 62 de persoane de la bord

