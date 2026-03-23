Categoria de pensionari români care primesc 800 lei în plus, la pensie. Cine se încadrează

Pensionarii care primesc 800 lei în plus

Pensionarii cu venituri reduse primesc o serie de ajutoare financiare suplimentare, conform unei decizii luate de coaliția de guvernare. Se dau 800 de lei în plus la pensie pentru o anumită categorie, iar acești bani vin pe parcursul întregului an 2026, urmând a fi acordați în două tranșe.

Cum era de așteptat, valoarea sumelor oferite ca ajutor diferă în funcție de nivelul veniturilor lunare ale pensionarilor.

Casa de Pensii, în „alertă”

De exemplu, seniorii care au venituri lunare de până în 1.500 de lei inclusiv vor primi un ajutor în valoare de 1.000 de lei. Iar cei care câștigă între 1.501 lei și 2.000 de lei inclusiv vor mai lua 800 de lei în plus la pensie. În fine, 600 de lei vor fi dați celor cu pensii cuprinse între 2.001 lei și 3.000 de lei inclusiv.

Banii sunt pe tot anul 2026 și se plătesc în două tranșe, prima dintre acestea (50%) urmând să fie acordată în aprilie.

Deja la nivelul Casei Naționale de Pensii Publice lucrurile încep să se miște, acolo unde s-a început procesul de pregătire pentru implementarea acestor plăți. Potrivit Newsweek, instituția lucrează la tipărirea cupoanelor necesare pentru ca seniorii să primească în același timp atât pensia, cât și ajutorul suplimentar oferit de stat.

De obicei, tipărirea cupoanelor se încheie cel târziu până în data de 22 a fiecărei luni, termen necesar pentru a permite distribuirea la timp a pensiilor. Ca să respecte calendarul ales, angajații CNPP sunt pregătiți să lucreze contracronometru, chiar în regim prelungit.

Când se plătesc pensiile în aprilie, luna Paștelui

În 2026, deoarece Paștele pică în data de 12, calendarul de plată al pensiilor pentru luna aprilie a fost modificat. În mod normal, 2,6 milioane de pensii se virează pe card în ziua de 12 a fiecărei luni, dar pentru acest an termenul a fost schimbat, pentru a nu se suprapune cu Paștele.

Astfel, ca să evite eventualele întârzieri, autoritățile au hotărât ca pensiile să fie virate mai devreme, respectiv în ziua de vineri, 10 aprilie.

Totodată, angajații Poștei Române vor depune toate eforturile pentru ca pensiile să fie distribuite beneficiarilor până la aceeași dată. Termenul limită oficial pentru livrare este 15 aprilie, dar în 2026 banii vor veni mai devreme, pentru ca vârstinicii să beneficieze de ei înainte de Paște.

Bine de știut: ajutoarele financiare se dau în același timp cu pensiile, așa că de sărbătorile pascale câteva categorii de români vor primi bani mai mulți.

Sprijin pentru copiii cu handicap

Guvernul vine și în ajutorul copiilor cu handicap, precum și familiilor cu venituri mici. Vor fi majorări și pentru ajutoarele acordate acestor categorii sociale defavorizate, dar încă nu se știe care este data când aceste creșteri vor intra în vigoare.

Pentru copiii cu handicap grav, indemnizația ar urma să crească de la 463 de lei la 548 de lei, iar pentru cei cu handicap accentuat, va ajunge la 397 de lei (232 de lei în prezent). Și copiii cu handicap mediu beneficiază de sprijin – de la 80 de lei la 199 de lei.

În schimb, familiile monoparentale cu venituri reduse (de până la 366 de lei), primesc o majorare de 31%, de la 161 de lei la 211 lei. Dacă vorbim de familiile cu doi copii, ajutorul va crește la 420 de lei, iar pentru trei copii, la 629 de lei. Familiile monoparentale cu patru sau mai mulți copii ar putea primi 838 de lei.

