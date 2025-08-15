15 AUGUST, calendarul zilei: Ziua Marinei Române/ Jennifer Lawrence împlinește 35 de ani/ Moare Gerd Müller

Gândul vă prezintă calendarul zilei de vineri, 15 august. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

În fiecare an, pe 15 august, România sărbătorește Ziua Marinei Române, o dată cu dublă semnificație: sărbătoarea creștină a Adormirii Maicii Domnului, considerată ocrotitoarea marinarilor, și celebrarea tradițiilor și eroismului Forțelor Navale Române. Această zi a fost consacrată oficial prin Legea nr. 382 din 28 septembrie 2004, iar din 2009 a fost declarată sărbătoare națională. Manifestările au loc în porturile militare și civile de la Marea Neagră, pe Dunăre și pe lacurile interioare, incluzând ceremonii militare, parade navale, exerciții demonstrative și momente de reculegere în memoria marinarilor căzuți la datorie. Ziua Marinei nu este doar un omagiu adus tradiției navale românești, ci și un prilej de a reafirma legătura profundă dintre marinari, credință și marea pe care o slujesc.

Jennifer Lawrence, născută pe 15 august 1990 în Louisville, Kentucky (SUA), este una dintre cele mai apreciate actrițe ale generației sale. A crescut în mediul rural, jucând fotbal, baschet și softball, și s-a remarcat de mică prin energia și umorul său. Și-a făcut debutul în televiziune, dar consacrarea internațională a venit odată cu rolul Katniss Everdeen în seria The Hunger Games. A câștigat Premiul Oscar pentru Cea mai bună actriță, pentru interpretarea din Silver Linings Playbook, devenind la 22 de ani una dintre cele mai tinere laureate ale trofeului. Alte filme de succes includ American Hustle, Joy și seria X-Men. Lawrence este cunoscută și pentru implicarea sa în campanii caritabile, în special în sprijinul copiilor bolnavi și al drepturilor femeilor. În 2019, s-a căsătorit cu Cooke Maroney, director de galerie de artă, iar împreună au doi copii.

Născut pe 3 noiembrie 1945, Gerd Müller a fost unul dintre cei mai mari atacanți din istoria fotbalului mondial, cunoscut sub porecla “Bombardierul Națiunii”. A jucat cea mai mare parte a carierei la Bayern München (1964–1979), unde a marcat peste 500 de goluri și a câștigat multiple titluri naționale și internaționale, inclusiv Cupa Campionilor Europeni (1974, 1975, 1976). La echipa națională a Germaniei de Vest, Müller a înscris 68 de goluri în 62 de meciuri, contribuind decisiv la câștigarea Campionatului Mondial din 1974 și a Campionatului European din 1972. Recordurile sale impresionante, instinctul de gol și eficiența în fața porții l-au transformat într-o legendă a fotbalului. Gerd Müller a murit pe 15 august 2021, la vârsta de 75 de ani, după o lungă luptă cu boala Alzheimer.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1769: Napoleon Bonaparte 🇫🇷♛ general, om de stat și împărat al Franței

🎂1807: Jules Grévy 🇫🇷🗣 al 3-lea președinte al Republicii Franceze

🎂1858: Michael Hainisch 🇦🇹🗣 primul președinte al Austriei din 1920 până în 1928, după căderea monarhiei la sfârșitul Primului Război Mondial

🎂1909: Ecaterina Ciorănescu-Nenițescu 🇷🇴🧪 personalitate a chimiei românești, membră a Academiei Române

🎂1910: Zoe Băicoianu 🇷🇴🔨 sculptoriță și ceramistă, de afiliație modernistă târzie și postmodernistă

🎂1912: Grigore Gheba 🇷🇴🧮 general de armată și profesor de matematică. A scris peste 30 de culegeri de probleme de matematică, tipărite în peste 6 milioane de exemplare

🎂1954: Stieg Larsson 🇸🇪✒️ jurnalist și scriitor suedez de romane polițiste

🎂1963: Alejandro González Iñárritu 🇲🇽🎥 Toate cele cinci filme ale sale lansate până în 2014, Amores perros (2000), 21 Grams (2003), Babel (2006), Biutiful (2010) și Birdman (2014), au fost apreciate de critici și au fost nominalizate la Oscar

🎂1970: Chris Byrd 🇺🇸🥊 activ între 1993 și 2009. Este de două ori campion mondial la categoria grea, câștigând primul titlu WBO în 2000, învingându-l pe Vitali Klitschko

🎂1972: Ben Affleck 🇺🇸🎬 Premiu Oscar pentru cel mai bun scenariu, scris în colaborare cu bunul său prieten Matt Damon pentru Good Will Hunting (1997)

🎂1974: Natasha Henstridge 🇨🇦🎬 Species (1995), Maximum Risk (1996)

🎂1976: Denis Ștefan 🇷🇴🎬 cunoscut pentru aparitiile in Păcală se întoarce și Inimă de țigan

🎂1986: Bogdan Dinu 🇷🇴🥊

🎂1990: Jennifer Lawrence 🇺🇸🎬 La vârsta de 20 de ani, devenise a doua cea mai tânără actriță vreodată nominalizată pentru Premiul Oscar pentru cea mai bună actriță. La 22 de ani, a primit Premiul Oscar pentru rolul principal din Silver Linings Playbook (2012)

🎂1993: Diana Chelaru 🇷🇴🤸🏻

🎂1996: Iulia Dumanska 🇺🇦🇷🇴🤾🏻‍♀️ handbalistă ucraineană și română

Decese 🕯

🕯️1057: Macbeth al Scoției 🇬🇧♛ rege al scoțienilor, cunoscut ca subiect al tragediei lui William Shakespeare Macbeth și din multele opere care s-au inspirat din ea, deși piesa prezintă un portret inexact al domniei și personalității sale

🕯️1714: Constantin Brâncoveanu 🇷🇴♛ a fost domnul Țării Românești între anii 1688 și 1714, având una din cele mai lungi domnii din istoria principatelor române. Decapitat la Constantinopol

🕯️1895: Dimitrie Brândză 🇷🇴🌿 medic, naturalist și botanist, membru al Academiei Române și fondator al Grădinii Botanice din București

🕯️1944: Ștefania Mărăcineanu 🇷🇴☢️ chimistă și fiziciană de renume internațional, a formulat teorii despre radioactivitate, radioactivitatea artificială și procedeul de declanșare artificială a ploii

🕯️1992: Anda Călugăreanu 🇷🇴🎬🎤 cântăreață și actriță

🕯️2021: Gerd Müller 🇩🇪⚽️ a cucerit 3 Cupe ale Campionilor Europeni consecutiv cu Bayern München, 1974, 1975 și 1976. Cu echipa Germaniei a câștigat Campionatul Mondial din 1974 și Campionatul European din 1972

Evenimente📋

📋🇷🇴 Ziua Marinei Române 🚢⚓️ coincide cu sărbătoarea creștină a Adormirii Macii Domnului, considerată ocrotitoarea marinarilor. Ziua Marinei Române a fost marcată prin Legea nr. 382 din 28 septembrie 2004, iar începând cu 2009 a fost declarată sărbătoare națională

📋🇮🇳 India: Independența față de Marea Britanie (1947)

📋🇰🇷 Ziua naţională a Republicii Coreea; eliberarea de sub dominaţia colonială japoneză (1945)

📋🇺🇸 SUA: Ziua Victoriei asupra Japoniei

📋🇨🇬 Ziua naţională a Republicii Congo; aniversarea proclamării independenţei (1960)

Calendar 🗒

🗒1248: Este pusă piatra de temelie a Domului din Köln

🗒1530: Este terminată construcția Mănăstirii Humor

🗒1534: Ignațiu de Loyola întemeiază Ordinul iezuit

🗒1595: Oastea otomană ocupă Bucureștii. Unele biserici sunt transformate în moschei, iar mănăstirea lui Alexandru Vodă este fortificată

🗒1795: În Franța, livrele sunt înlocuite în mod oficial de franci

🗒1806: Este pusă piatra de temelie a Arcului de Triumf din Paris, cu ocazia zilei de naștere a lui Napoleon I

🗒1888: A apărut la București cotidianul „Adevărul”. Primul director a fost Alexandru V. Beldiman

🗒1914: Este inaugurat Canalul Panama (79,6 km lungime, 30-300 m lățime și 14 m adâncime). O ceremonie oficială de deschidere este omisă din cauza izbucnirii Primului Război Mondial în Europa

🗒1931: A apărut primul număr al ziarului „Scânteia”

🗒1945: Împăratul Hirohito anunță la radio capitularea necondiționată a Japoniei

🗒1947: Proclamarea independenței Indiei. Sărbătoare națională

🗒1947: În România se adoptă o nouă reformă monetară. În sume limitate, în funcție de profesia deținătorilor, schimbarea banilor s-a făcut la raportul de 20.000 lei vechi pentru 1 leu nou

🗒1948: În partea de sud a Peninsulei Coreene, este fondată Republica Coreea

🗒1969: Se deschide festivalul Woodstock

🗒1993: În Paraguay, dictatura militară a generalului Andrés Rodríguez se termină. Juan Carlos Wasmosy devine primul președinte al țării ales democratic

🗒2007: Un cutremur puternic de magnitudine 8 a lovit coasta Pacificului devastând Ica și diferite regiuni ale Peru omorând 514 oameni și rănind 1090

🗒2013: Institutul Smithsonian anunță descoperirea bassaricyon neblina, un mamifer din familia ratonilor, prima specie nouă de carnivore găsită în America în 35 de ani

🗒2021: Talibanii afgani capturează capitala Kabul; guvernul afgan se predă talibanilor

CITEȘTE ȘI:

14 AUGUST, calendarul zilei: Halle Berry împlinește 59 de ani, Mila Kunis 42/ Franța devine prima țară care introduce numere de înmatriculare auto

13 AUGUST, calendarul zilei: Sebastian Stan împlinește 43 de ani/ Se naște Alfred Hitchcock/ Ziua internaţională a stângacilor

12 AUGUST, calendarul zilei: Pete Sampras împlinește 54 de ani, Mario Balotelli 35/ Moare Florin Halagian