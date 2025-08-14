14 AUGUST, calendarul zilei: Halle Berry împlinește 59 de ani, Mila Kunis 42/ Franța devine prima țară care introduce numere de înmatriculare auto

Gândul vă prezintă calendarul zilei de joi, 14 august. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Halle Berry este o actriță americană de succes, cunoscută pentru frumusețea şi talentul ei. Născută pe 14 august 1966, în Cleveland, Ohio, Berry a început cariera ca model, câștigând titluri la concursuri de frumusețe înainte de a trece la actorie. A devenit cunoscută în anii ‘90, jucând în filme precum Boomerang (1992) și Bulworth (1998). Momentul de vârf al carierei sale a venit în 2002, când a câștigat premiul Oscar pentru cea mai bună actriță pentru rolul din Monster’s Ball, devenind prima femeie afro-americană care a obținut acest trofeu în această categorie. Berry este apreciată și pentru rolurile din filme de acțiune, precum seria X-Men, Die Another Day sau John Wick: Chapter 3 – Parabellum. Este implicată în activități umanitare și în promovarea diversității la Hollywood.

Mila Kunis este o actriță americană de origine ucraineană, cunoscută pentru farmecul său și rolurile variate în comedii și filme dramatice. Născută pe 14 august 1983, în Cernăuți, Ucraina (pe atunci parte a URSS), s-a mutat cu familia în Statele Unite la vârsta de șapte ani. A debutat în televiziune la o vârstă fragedă, iar succesul a venit odată cu rolul lui Jackie Burkhart în serialul de comedie That ‘70s Show (1998–2006). Pe marele ecran, Kunis a atras atenția cu interpretările sale din filme precum Forgetting Sarah Marshall (2008), Black Swan (2010) – pentru care a primit nominalizări la Globul de Aur și Screen Actors Guild – și comedia Bad Moms (2016). Este de asemenea vocea lui Meg Griffin din popularul serial animat Family Guy. Recunoscută pentru naturalețea sa și simțul umorului, Mila Kunis a devenit una dintre cele mai îndrăgite actrițe de la Hollywood, păstrând o imagine modestă, în ciuda succesului internațional.

Pe 14 august 1893, Franța a devenit prima țară din lume care a introdus obligativitatea numerelor de înmatriculare pentru automobile, marcând un moment important în istoria transportului rutier. Măsura a fost instituită printr-un decret al prefectului poliției din Paris, cu scopul de a identifica vehiculele și de a reglementa circulația tot mai numeroaselor automobile pe străzi. Numerele erau inițial simple plăcuțe cu litere și cifre pictate, montate în față și în spatele vehiculului. Sistemul a fost gândit pentru a facilita recunoașterea mașinilor în caz de accidente sau încălcări ale legii. Trei ani mai târziu, în 1896, Germania a adoptat o măsură similară, extinzând practica în Europa și stabilind un precedent pentru reglementările moderne privind înmatricularea autovehiculelor. Această inovație a contribuit semnificativ la dezvoltarea unui trafic rutier mai sigur și mai organizat, reprezentând un pas esențial în adaptarea legislației la noile tehnologii ale epocii.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1945: Steve Martin 🇺🇸🎬 ocupă locul 6 în topul 100 al celor mai buni comedieni

🎂1947: Danielle Steel 🇺🇸✒️ printre cei mai bine vânduți autori, cu peste 800 milioane de exemplare

🎂1948: Lucian Avramescu 🇷🇴✒️ La 8 martie 1991, a fondat la București agenția de știri A.M. PRESS, prima agenție de presă cu capital privat din România postcomunistă

🎂1949: Morten Olsen 🇩🇰⚽️ antrenor

🎂1959: Magic Johnson 🇺🇸🏀 Împreună cu Larry Bird, a fost în anii 1980 printre cei mai buni jucători de baschet din NBA. Medaliat cu aur la Jocurile Olimpice din 1992, Barcelona

🎂1959: Marcia Gay Harden 🇺🇸🎬 A debutat în 1990 în Miller’s Crossing, regizat de frații Coen

🎂1960: Sarah Brightman 🇬🇧🎼 Duetul ei cu tenorul italian Andrea Bocelli, „Time To Say Goodbye”, a depășit topurile din întreaga Europa și a devenit cel mai mare și cel mai rapid single vândut din toate timpurile în Germania

🎂1960: Radu Paraschivescu 🇷🇴✒️

🎂1963: Valentina Cozma 🇷🇴🤾🏻‍♀️ unul din cei mai buni pivoți din istoria handbalului feminin românesc

🎂1964: Andrew Kevin Walker 🇺🇸🎬 cunoscut pentru scenariul filmului Se7en

🎂1966: Halle Berry 🇺🇸🎬 prima și unica femeie de origine afro-americană care a câștigat premiul Oscar pentru rolul principal, Monster’s Ball (2002)

🎂1973: Jay-Jay Okocha 🇳🇬⚽️ cunoscut pentru driblingurile, tehnica și abilitățile sale pe teren

🎂1979: Rudi Stănescu 🇷🇴🤾🏻‍♂️ În 2010, pentru serviciile aduse echipei și orașului, precum și pentru comportamentul sportiv exemplar, a fost declarat Cetățean de onoare al municipiului Constanța

🎂1983: Mila Kunis 🇺🇸🎬 Născută la Cernăuți, RSS Ucraineană, URSS, s-a mutat în Los Angeles împreună cu familia ei, în 1991, pe când avea 7 ani

Decese 🕯

🕯️1958: Frédéric Joliot-Curie 🇫🇷🧪 laureat al Premiului Nobel pentru chimie (1935), împreună cu soția sa, Irène Joliot-Curie. În 1934 a obținut un izotop radioactiv artificial, o formă activată a fosforului

🕯️1988: Enzo Ferrari 🇮🇹🏎 pilot de curse și antreprenor, fondatorul echipei de curse auto de Mare Premiu Scuderia Ferrari, și al mărcii de automobile Ferrari. A trăit 90 de ani

🕯️1996: Sergiu Celibidache 🇷🇴🇩🇪🎼 dirijor. dirijor și compozitor român stabilit în Franța. A murit la 14 august 1996, la reședința sa, o moară veche din comuna La Neuville-sur-Essonne, la 100 de kilometri de Paris. A fost îngropat în micuțul cimitir din localitate

🕯️2002: Dave Williams 🇺🇸🎤 vocalist Drowning Pool, trupă renumită pentru hitul „Bodies” – 2001 (cunoscută și ca Let The Bodies Hit The Floor). A fost găsit mort în autobuzul pentru turneu. Suferea de o boală de inimă. Avea 30 de ani

🕯️2022: Alessia Maria Raiciu 🇷🇴⛹🏻‍♀️ jucătoare de baschet, a murit chiar în ziua în care împlinea 18 ani. Sportiva a fost găsită moartă în propria casă, fără urme de violență pe corp. Potrivit medicilor, cauza decesului este edem pulmonar acut. Cunoscut drept sindromul morții subite, acest fenomen provoacă moartea a peste 200.000 de tineri în fiecare an, în SUA

Calendar 🗒

🗒410: Alaric I, rege vizigot, a ocupat Roma care va fi jefuită timp de trei zile

🗒1880: Se finalizează construcția Catedralei din Köln, cel mai cunoscut reper al orașului

🗒1893: Franța devine prima țară care introduce numere de înmatriculare auto, urmată de Germania trei ani mai târziu

🗒1916: România a declarat război Austro-Ungariei, intrând în Primul Război Mondial, de partea Antantei

🗒1917: China declară război Germaniei

🗒1945: Philippe Pétain, șeful regimului de la Vichy, este condamnat de un tribunal francez la moarte prin împușcare. Charles de Gaulle îi va comuta sentința la închisoare pe viață, datorită vârstei înaintate și a meritelor din timpul Primului Război Mondial

🗒1947: S-a realizat împărțirea Indiei, prin constituirea Pakistanului independent, stat cu majoritate musulmană

🗒1980: Lech Wałęsa conduce greva de la șantierul naval din Gdańsk

🗒1994: Teroristul internațional Ilich Ramírez Sánchez, cunoscut sub numele de Carlos Șacalul, este arestat în Sudan și extrădat în Franța

🗒2015: Ambasada SUA la Havana, Cuba, se redeschide după 54 de ani de pauză în relațiile diplomatice bilaterale

