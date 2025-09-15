15 SEPTEMBRIE, calendarul zilei: Tommy Lee Jones și Oliver Stone împlinesc 79 de ani, David Popovici face 21

Gândul vă prezintă calendarul zilei de luni, 15 septembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Tommy Lee Jones, născut pe 15 septembrie 1946, San Saba, Texas, este un actor și regizor american renumit pentru rolurile sale memorabile în filme de acțiune, dramă și comedie. Cunoscut pentru vocea sa gravă și prezența impunătoare, Jones a interpretat personaje complexe și adesea autoritare, devenind un simbol al Hollywood-ului contemporan. Printre cele mai cunoscute filme se numără The Fugitive (1993), pentru care a câștigat Premiul Oscar pentru Cel Mai Bun Actor în Rol Secundar, Men in Black (1997) și No Country for Old Men (2007). Pe lângă cariera de actor, Tommy Lee Jones a regizat câteva filme și a fost apreciat pentru profesionalismul și rigurozitatea sa artistică. A fost căsătorit de două ori şi este pasionat de arte, literatură și sporturi, inclusiv fotbal american și baschet.

Născut pe 15 septembrie 1946 în New York, Oliver Stone este un regizor, scenarist și producător de film american, cunoscut pentru stilul său provocator și abordarea critică a evenimentelor istorice și politice. Filmele sale adesea combină realismul cu dramatizarea intensă, atrăgând atenția asupra problemelor sociale și politice ale Americii. Printre cele mai cunoscute filme regizate de el se numără Platoon (1986), pentru care a câștigat Premiul Oscar pentru Cel Mai Bun Regizor, Wall Street (1987), JFK (1991) şi Natural Born Killers (1994). A fost în Războiul din Vietnam ca analist militar, experiență care i-a influențat profund cariera. Stilul său cinematografic este recunoscut pentru tehnici vizuale inovatoare și pentru narative complexe care provoacă spectatorul să reflecteze asupra realității și moralității.

David Popovici, născut pe 15 septembrie 2004 în București, este un înotător român de elită, care a devenit un simbol al excelenței sportive naționale și internaționale. Specializat pe probele de 100 m și 200 m liber, Popovici a cucerit medalii importante la Campionatele Europene și Campionatele Mondiale, stabilind recorduri atât la juniori, cât şi la seniori. Este primul campion olimpic al natației masculine din România, obținând această performanță la Jocurile Olimpice de la Paris 2024, unde a câştigat medalia de aur la 200 m liber. În prezent, este student la Universitatea din București, la Facultatea de Psihologie. David este cunoscut pentru modestia și maturitatea sa. În 2023, a donat una dintre medaliile sale de aur pentru a fi transformată în panglici de aur, oferite copiilor bolnavi de cancer. De asemenea, este ambasador al organizației Hope and Homes for Children România.

Nașteri 🎂

🎂1254: Marco Polo 🇮🇹🌏 comerciant venețian, s-a făcut cunoscut prin relatările sale despre o călătorie în China

🎂1881: Ettore Bugatti 🇮🇹🇫🇷🏁 constructor de automobile italian, care a realizat cele mai cunoscute modele ale sale în Franța

🎂1890: Agatha Christie 🇬🇧✒️ Operele sale, în principal cele ce au ca personaje principale pe Hercule Poirot sau Miss Jane Marple, au făcut ca Agatha Christie să fie numită „Regina Crimei”, fiind considerată ca unul dintre cei mai importanți și inovativi autori ai genului. A fost numită de către Guinness Book of World Records ca cel mai vândut scriitor al tuturor timpurilor, împreună cu William Shakespeare. UNESCO o consideră autorul individual tradus în cele mai multe limbi (cel puțin 56)

🎂1894: Jean Renoir 🇫🇷🎥 a realizat mai mult de 40 de filme din epoca filmului mut și până la sfârșitul anilor 1960. Filmele sale Iluzia cea mare (1937) și Regula jocului (1939) sunt citate adesea de critici printre cele mai bune filme făcute vreodată. A fost fiul pictorului Pierre-Auguste Renoir

🎂1899: Elena Lupescu 🇷🇴 a treia soție a regelui Carol al II-lea al României

🎂1901: Elie Carafoli 🇷🇴🛩 de origine aromână, constructor de avioane, membru al Academiei Române din 1948, considerat unul dintre pionierii aeronauticii, în particular al domeniului aerodinamicii

🎂1946: Tommy Lee Jones 🇺🇸🎬 Oscar rol secundar, The Fugitive (1993)

🎂1946: Oliver Stone 🇺🇸🎥 Platoon (1986), Wall Street (1987), Born on the Fourth of July (1989), JFK (1991), The Doors (1991), Natural Born Killers (1994), Nixon (1995), Any Given Sunday (1999), Alexander (2004), Savages (2012)

🎂1955: Tiberiu-Ovidiu Mușetescu 🇷🇴🗣 ministru al Privatizării în Guvernul Năstase, în perioada 2001-2003

🎂1963: Jean-Pierre Papin 🇫🇷⚽️ a câștigat Balonul de Aur în 1991. A obținut cele mai mari succese pe vremea când juca pentru Olympique Marseille, între 1986 și 1992. Mai târziu a jucat pentru AC Milan, Bayern München, Bordeaux și Guingamp

🎂1972: Regina Letizia 🇪🇸♛ soția Regelui Filip al VI-lea al Spaniei

🎂1976: Alexandru Tomescu 🇷🇴🎻 violonist. Pentru măiestria lui, i-a fost acordat de către statul român privilegiul de a cânta pe vioara Stradivarius care fusese anterior în posesia muzicianului Ion Voicu

🎂1977: Tom Hardy 🇬🇧🎬

🎂1979: Ovidiu Raețchi 🇷🇴🗣 ambasadorul României în Japonia

🎂1984: Prințul Harry 🇬🇧♛ Duce de Sussex, al doilea fiu al Prințului Charles de Wales

🎂2004: David Popovici 🇷🇴🏊🏻 primul campion olimpic al natației masculine din România

Decese 🕯

🕯️1521: Neagoe Basarab 🇷🇴♛ În timpul domniei sale a fost construită Mănăstirea Curtea de Argeș, în jurul căreia s-a născut legenda Meșterului Manole. Este autorul uneia dintre cele mai vechi capodopere ale literaturii vechi sud-est europene, Învățăturile lui Neagoe Basarab către fiul sau Teodosie, scrisă în slavonă, dar tradusă după cum s-a speculat de Udriște Năsturel în română, pe la jumătatea secolului al XVII-lea

🕯️1885: Jumbo 🇪🇷🇫🇷🇬🇧🇺🇸🐘 primul animal de circ celebru la nivel internațional. A fost adus din Africa la menajeria de pe lângă Grădina Botanică din Paris. Din 1865 a fost ținut în Grădina Zoologică din Londra, de unde a fost cumpărat în 1882 de antreprenorul și showman-ul american Phineas Taylor Barnum. A murit lovit de tren. De la sfârșitul secolului al XIX-lea și până în prezent este talismanul Universității Tufts din SUA

🕯️2004: Johnny Ramone 🇺🇸🎸 membru fondator al trupei punk Ramones

🕯️2008: Richard Wright 🇬🇧🎹 membru fondator Pink Floyd

🕯️2009: Nicu Constantin 🇷🇴🎬 În palmaresul înregistrărilor sale se află peste 30 de filme de scurt și lung metraj, 600 de emisiuni de radio și peste 300 de televiziune

🕯️2015: Dan Nasta 🇷🇴🎭 actor și regizor de teatru și film. A fost și unul dintre cei mai mari colecționari români de opere de artă

🕯️2017: Violet Brown 🇯🇲👩🏾‍🦳 supercentenară jamaicană, care, timp de cinci luni, a deținut titlul de cea mai în vârstă persoană din lume în viață (117 ani)

🕯️2017: Mircea Ionescu-Quintus 🇷🇴🗣 președinte al PNL în perioada 1993-2001. A trăit 100 de ani

🕯️2024: Tito Jackson 🇺🇸🎤 membru original al The Jackson 5

🕯️2024: Gheorghe Multescu 🇷🇴⚽️

Evenimente📋

📋Ziua internaţională a democraţiei

📋🆘 Ziua europeană a prostatei pentru a sensibiliza opinia publică în legătură cu frecvenţa bolilor urologice

Calendar 🗒

🗒1521: Domnitorul Țării Românești Neagoe Basarab moare și este urmat de fiul său, Teodosie

🗒1538: Instaurarea dominației otomane asupra Moldovei. Ștefan Lăcustă a fost numit domn de către sultan

🗒1774: A început prima domnie a lui Alexandru Ipsilanti în Țara Românească

🗒1806: Armatele franceze predau Bavariei orașul liber imperial Nürnberg

🗒1812: Trupele ruse, în retragere, incendiază Moscova, în fața armatei lui Napoleon

🗒1821: Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua și Costa Rica își declară independența față de Spania

🗒1830: Este inaugurată în Anglia linia de cale ferată Liverpool-Manchester, prima cale ferată interorășenească din lume

🗒1831: În New Jersey, a circulat pentru prima oară locomotiva John Bull, cea mai veche locomotivă cu abur din lume încă în funcțiune

🗒1835: Charles Darwin a ajuns în insulele Galápagos

🗒1872: Teatrul din Viena se deschide cu piesa Demetrius de Schiller

🗒1885: Probabil din cauza unei defecțiuni a comutatorului, faimosul elefant de circ Jumbo al showman-ul american Phineas Taylor Barnum, este lovit de o locomotivă în timp ce era transbordat la St. Thomas, Ontario

🗒1890: Ample lucrări de regularizare a cursului Dunării la Porțile de Fier

🗒1894: Primul Război Chino-Japonez: Japonia învinge China în Bătălia de la Pyongyang

🗒1905: 100.000 de oameni au demonstrat la Budapesta pentru introducerea votului universal. În Ungaria, doar un milion din 20 de milioane de cetățeni aveau drept de vot

🗒1916: Tancurile sunt folosite pentru prima dată în bătălie – Bătălia de pe Somme, 49 de tancuri britanice

🗒1924: Începe Răscoala de la Tatarbunar. O revoltă țărănească armată de inspirație bolșevică din Bugeac (Basarabia de Sud), care făcea pe atunci parte din România, iar în prezent este parte a Regiunii Odesa din Ucraina. Răscoala a fost condusă de un comitet revoluționar prosovietic care a cerut unificarea cu RSS Ucraineană și sfârșitul presupusei „ocupații românești în Basarabia”. Ca urmare a eșecului tentativei de lovitură de stat din Basarabia, conducerea URSS a hotărât la 12 octombrie 1924 înființarea pe malul stâng al Nistrului a unui stat artificial denumit Republica Autonomă Sovietică Socialistă Moldovenească, cu capitala în orașul Balta. Noua republică autonomă făcea parte din RSS Ucraineană și avea 210 km lungime și 95 km lățime

🗒1935: Svastica este utilizată, în loc de steagul negru-roșu-auriu, ca drapel național al Imperiului German

🗒1946: Abolirea monarhiei și proclamarea Republicii Populare Bulgare

🗒1949: Konrad Adenauer devine primul cancelar federal al Germaniei

🗒1959: La Brașov se încheie procesul scriitorilor germani. Cinci scriitori transilvăneni de limbă germană, Andreas Birkner, Wolf von Aichelburg, Georg Scherg, Hans Bergel și Harald Siegmund sunt condamnați pentru „infracțiunea de instigare împotriva ordinii sociale și agitație” la un total de 95 de ani de muncă silnică

🗒1959: Nikita Hrușciov devine primul lider sovietic care vizitează SUA. Se întâlnește cu președintele american Dwight D. Eisenhower

🗒1973: Carl XVI Gustaf devine rege al Suediei

🗒2005: Seara de vis a fotbalului românesc: Steaua învinge cu 3-0 pe Valerenga, în deplasare. Dinamo învinge cu 5-1 pe Everton, acasă. Rapid București face 1-1 cu Feyenoord

🗒2008: Corporația americană Lehman Brothers, grav lovită de criza bancară și financiară globală, depune faliment, listând datorii de circa 613 miliarde $, cea mai mare declarație de faliment din istoria SUA

🗒2012: Se închide TVR Cultural

🗒2013: București: a 15-a zi consecutivă de proteste; 10.000 de protestatari au cerut retragerea proiectului de lege care reglementează exploatarea minereurilor din perimetrul Roșia Montană. Proteste împotriva proiectului au avut loc în mai multe orașe mari ale României și în diaspora

