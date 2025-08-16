16 AUGUST, calendarul zilei: Madonna împlinește 67 de ani/ Se naște Charles Bukowski/ Se stinge Elvis Presley

Gândul vă prezintă calendarul zilei de sâmbătă, 16 august. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Madonna Louise Ciccone, născută pe 16 august 1958 în Bay City, Michigan, este una dintre cele mai influente artiste din istorie. Supranumită adesea “Regina muzicii pop”, și-a început cariera în anii ‘80, impunându-se rapid prin hituri precum Like a Virgin, Material Girl și Like a Prayer. Stilul ei provocator, reinventarea constantă și controlul creativ asupra muzicii și imaginii au transformat-o într-un simbol al libertății artistice și al emancipării feminine. Pe lângă succesul muzical, cu peste 300 de milioane de discuri vândute, Madonna a avut și o carieră în actorie, modă și afaceri. De-a lungul timpului, a câștigat numeroase premii, inclusiv Grammy și Globuri de Aur, și a intrat în Rock and Roll Hall of Fame în 2008. Pe plan personal, Madonna a fost căsătorită de două ori, cu actorul Sean Penn și cu regizorul Guy Ritchie. Are șase copii, doi biologici și patru adoptați din Malawi. Este cunoscută pentru activismul său în domeniul drepturilor omului, susținerea comunității LGBTQ+ și implicarea în cauze caritabile, în special prin organizația Raising Malawi.

Charles Bukowski, pe numele real Heinrich Karl Bukowski, a fost un poet, romancier și eseist american de origine germană, cunoscut pentru stilul său direct, crud și adesea cinic. Născut pe 16 august 1920 în Andernach, Germania, a emigrat în copilărie cu familia în Statele Unite, stabilindu-se în Los Angeles, oraș care avea să devină decorul principal al operei sale. Influențat de viața de stradă, munca necalificată și lumea marginală a barurilor, Bukowski a scris despre singurătate, alcool, relații dificile și lupta individului cu societatea. Cărțile sale cele mai cunoscute includ romanele Factotum, Poșta și Femei, precum și numeroase volume de poezie. Deseori asociat cu curentul “dirty realism” și considerat un “poet al oamenilor simpli”, Bukowski a reușit să transforme experiențele dure în literatură cu umor amar și sinceritate brutală. Moare în 1994, lăsând în urmă o influență puternică asupra literaturii americane contemporane.

Elvis Presley, supranumit “Regele rock ’n’ roll-ului”, a fost unul dintre cei mai influenți și carismatici artiști ai secolului XX. Născut pe 8 ianuarie 1935 în Tupelo, Mississippi, și crescut în Memphis, Tennessee, Elvis a îmbinat elemente de muzică gospel, country și R&B, creând un sunet nou care a revoluționat scena muzicală. Debutând în 1954 la Sun Records, a cucerit rapid publicul cu vocea sa unică și cu energia scenică provocatoare, lansând hituri precum Heartbreak Hotel, Hound Dog și Jailhouse Rock. Pe lângă cariera muzicală, a jucat în numeroase filme, devenind un simbol cultural global. A murit pe 16 august 1977, la 42 de ani, la reședința sa din Graceland, oficial din cauza unui stop cardiac. Totuși, investigațiile medicale au arătat că starea lui de sănătate era grav afectată de abuzul de medicamente prescrise. În anii dinaintea morții, Elvis suferea și de obezitate, insomnii și epuizare cronică, iar viața sa extrem de solicitantă pe scenă, combinată cu stresul personal, au contribuit la degradarea rapidă a sănătății.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1821: Arthur Cayley 🇬🇧🧮 matematician, creator al calculului matricial

🎂1823: Alexandru Hurmuzachi 🇷🇴🇦🇹✒️ publicist, om politic român, membru fondator al Societății Academice Române, originar din Bucovina, Cernăuca, Cernăuți. A fost ales deputat din partea Bucovinei în Parlamentul austriac. Familia a avut un rol important în timpul revoluției de la 1848. La moșia Cernăuca s-au adunat: Alexandru Ioan Cuza, Gheorghe Sion, Vasile Alecsandri. Tot aici, în sânul acestei familii a redactat Mihail Kogălniceanu faimoasa lui petiție

🎂1840: Alexandru N. Lahovari 🇷🇴🗣 politician și ministru de externe

🎂1876: Ion Nistor 🇷🇴🇦🇹✒️ istoric și militant unionist bucovinean, membru al comitetului de organizare a Adunării Naționale de la Cernăuți, care a hotărât unirea Bucovinei austro-ungare cu România, în cadrul căruia a redactat „Actul Unirii”

🎂1920: Charles Bukowski 🇺🇸✒️ poet, nuvelist și romancier, adesea cunoscut sub pseudonime ca: Hank, Buk, Henry Chinasky, acesta din urmă fiind un alter-ego în numeroase romane autobiografice. Opera sa vorbește despre viața obișnuită a americanilor bogați, despre scris, alcool, relații și corvoada muncii. Este considerat unul dintre cei mai influenți scriitori americani ai secolului al XX-lea

🎂1929: Helmut Rahn 🇩🇪⚽️ a marcat golul victoriei în finala Campionatului Mondial de Fotbal din 1954 (Germania de Vest 3-2 Ungaria)

🎂1930: Robert Culp 🇺🇸🎬 Bonanza, Spy Hard, Columbo

🎂1946: Lesley Ann Warren 🇺🇸🎬 Clue (1985)

🎂1948: Barry Hay 🇮🇳🇳🇱🎤 Golden Earring: Radar Love (1973), Twilight Zone (1982)

🎂1954: James Cameron 🇨🇦🎥 Printre creațiile sale cinematografice se numără Terminatorul (1984), Aliens (1986), The Abyss (1989), Terminatorul 2: Ziua Judecății (1991), Minciuni adevărate (1994), Titanic (1997) și Avatar (2009)

🎂1958: Angela Bassett 🇺🇸🎬

🎂1958: Madonna 🇺🇸🎤🎬 a stabilit un record la premiile MTV Video Music Awards, câștigând 20 de premii și 67 de nominalizări, mai multe decât oricare alt artist

🎂1962: Steve Carell 🇺🇸🎬 și-a găsit faima în anii 2000 cu rolul Michael Scott în remake-ul american The Office. Versiunea americană este bazată pe sitcomul britanic cu același nume, creat de Ricky Gervais și Stephen Merchant. Episodul pilot al versiunii americane este de fapt un remake aproape identic al primului episod din serialul britanic

🎂1985: Cristin Milioti 🇺🇸🎬 The Penguin (2024)

Decese 🕯

🕯️1888: John Pemberton 🇺🇸🥤 farmacist, inventatorul Coca-Cola. A murit de cancer stomacal

🕯️1938: Robert Johnson 🇺🇸🎤🎸 Considerat primul rock-star din istorie, reprezentant însemnat al muzicii blues, mai ales în stilul country blues și „blues din Delta fluviului Mississipi”. Moartea sa la numai 27 de ani (cu el a început celebrul „Club 27”) s-a petrecut în circumstanțe neclare. După unii, ar fi murit otrăvit cu whiskey amestecat cu stricnină de către un soț gelos, proprietarul unui bar în care era angajat. După alte surse, ar fi murit de pneumonie sau de sifilis. O legendă renumită zice că într-o bună zi, la răscrucea șoselelor 61 și 49 la Clarksdale, Mississipi, Johnson și-ar fi vândut sufletul Satanei, în schimbul capacității de neîntrecut ca virtuoz al chitarei

🕯️1949: Margaret Mitchell 🇺🇸✒️ cunoscută pentru unicul său roman, Pe aripile vântului (1936, Gone with the Wind), care a devenit un succes imediat cu 180.000 de copii vândute în doar patru săptămâni. A fost urmată de numeroase premii și de o largă recunoaștere națională și internațională. În seara de 11 august 1949, în Atlanta, un taximetrist beat o lovește cu mașina. Se stinge din viață după cinci zile de comă. Avea 48 de ani

🕯️1956: Béla Lugosi 🇭🇺🇺🇸🎬 celebru mai ales pentru rolul său ca Dracula, mai întâi pe Broadway, apoi în prima ecranizare a povestirii clasice despre vampiri a lui Bram Stoker

🕯️1956: Theodor Pallady 🇷🇴🎨 În 2012 a fost declarat membru post-mortem al Academiei Române

🕯️1973: Selman Abraham Waksman 🇷🇺🇺🇸🧫 biochimist ajuns celebru datorită cercetărilor sale cu privire la substanțe organice și la descompunerea acestora, cercetări care au dus, în 1943, la descoperirea streptomicinei. În 1952 a primit Premiul Nobel pentru fiziologie/medicină

🕯️1977: Elvis Presley 🇺🇸🎤 Timp de 22 de ani a produs 31 de filme și 2 documentare, 64 de albume de studio sau live, 149 de single-uri și nenumărate concerte. A decedat la 42 de ani, în urma unui infarct miocardic

🕯️2018: Aretha Franklin 🇺🇸🎤 Succesul său fulminant i-a adus până la finele anilor 1960 titlul de „Regină a muzicii soul”

🕯️2019: Peter Fonda 🇺🇸🎬

Calendar 🗒

🗒1856: Congresul SUA aprobă Legea Insulele Guano, act ce dădea dreptul oricărui cetățean american să cucerească în numele SUA orice insulă pe care se găsea guano (acumulări de excremente produse de păsări și lilieci, un îngrășământ eficient și poate sta la baza realizării prafului de pușcă datorită nivelului ridicat în fosfor și azot) cu condiția ca acestea să nu facă parte din teritoriul altei națiuni și să nu fie locuită. Comercianții americani au cucerit astfel peste 100 de insule și atoli, dintre care 9 sunt și astăzi sub controlul SUA

🗒1858: Regina Victoria transmite primul mesaj oficial peste Oceanul Atlantic, din Londra către SUA

🗒1906: Cutremur catastrofal la Valparaíso, Chile. Magnitudinea de 8,6 pe scara Richter, 20.000 de victime

🗒1925: Premiera filmului „Goana după aur”, al 72-lea film al lui Charlie Chaplin

🗒1936: S-au încheiat Jocurile Olimpice de la Berlin, transformate de guvernul german în propagandă politică profascistă

🗒1940: Începerea tratativelor româno-maghiare de la Turnu Severin. Eșecul acestora, previzibil, a dus la Dictatul de la Viena din 30 august 1940

🗒1945: Pu Yi, ultimul împărat al Chinei și conducător al Manchukuo, este capturat de trupele sovietice

🗒1954: A văzut lumina tiparului primul număr al revistei Sports Illustrated

🗒1960: Cipru a obținut independența față de Regatul Unit

🗒1995: Este lansat filmul The Usual Suspects

🗒2004: Sonda Cassini-Huygens a descoperit două luni ale lui Saturn

🗒2008: Trump International Hotel and Tower din Chicago este finalizat. Are 415 metri înălțime și 98 de etaje, ceea ce îl face cea mai înaltă reședință din lume

CITEȘTE ȘI:

15 AUGUST, calendarul zilei: Ziua Marinei Române/ Jennifer Lawrence împlinește 35 de ani/ Moare Gerd Müller

14 AUGUST, calendarul zilei: Halle Berry împlinește 59 de ani, Mila Kunis 42/ Franța devine prima țară care introduce numere de înmatriculare auto

13 AUGUST, calendarul zilei: Sebastian Stan împlinește 43 de ani/ Se naște Alfred Hitchcock/ Ziua internaţională a stângacilor