2 SEPTEMBRIE, calendarul zilei: Keanu Reeves împlinește 61 de ani, Salma Hayek 59/ Moare J. R. R. Tolkien

Gândul vă prezintă calendarul zilei de marți, 2 septembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Keanu Reeves este unul dintre cei mai îndrăgiți actori de la Hollywood, cunoscut pentru talentul său, dar și pentru modestia și generozitatea sa. Născut pe 2 septembrie 1964, în Beirut, Liban, Reeves a crescut în Canada și și-a început cariera în anii ‘80. A devenit celebru prin roluri precum Neo în trilogia The Matrix și John Wick în seria cu același nume. Pe lângă cariera de actor, a cochetat și cu muzica, fiind basist în trupa alternativă Dogstar. De asemenea, a fondat o mică editură, “X Artists’ Books”, dedicată proiectelor artistice independente. Keanu Reeves este apreciat pentru natura sa discretă și gesturile de bunătate, fiind adesea descris ca o persoană simplă și altruistă. A donat milioane de dolari pentru spitale și cercetări oncologice, a sprijinit echipele de filmare și adesea călătorește sau trăiește ca un om obișnuit, departe de luxul ostentativ.

Salma Hayek, născută pe 2 septembrie 1966 în Coatzacoalcos, Mexic, este una dintre cele mai de succes actrițe de origine latino din Hollywood. A debutat în telenovelele mexicane la începutul anilor ‘80, dar adevărata consacrare internațională a venit după ce s-a mutat în Statele Unite. Rolul din filmul Desperado (1995), alături de Antonio Banderas, a făcut-o celebră pe plan mondial. Performanța ei remarcabilă în Frida (2002), unde a interpretat-o pe pictorița Frida Kahlo, i-a adus o nominalizare la Oscar pentru cea mai bună actriță. De-a lungul carierei, Salma Hayek a jucat într-o gamă variată de filme, de la comedii romantice la producții de acțiune și drame. Pe lângă cariera artistică, este o promotoare activă a drepturilor femeilor și a diversității culturale la Hollywood. De asemenea, este implicată în acțiuni caritabile, în special pentru sprijinirea femeilor și copiilor din comunități defavorizate.

John Ronald Reuel Tolkien s-a născut pe 3 ianuarie 1892, în Bloemfontein, Africa de Sud, și a crescut în Anglia. Lingvist pasionat și profesor la Universitatea din Oxford, el a devenit celebru ca autor al unor dintre cele mai influente opere de literatură fantastică: Hobbitul (1937) și trilogia Stăpânul Inelelor (1954–1955). Opera lui Tolkien a revoluționat genul fantasy prin universul complex al Pământului de Mijloc, populat cu elfi, hobbiți, vrăjitori și creaturi mitice. Pe lângă poveștile sale, a creat și limbi inventate, demonstrând un talent excepțional de filolog. Pe lângă activitatea literară, Tolkien a participat la Primul Război Mondial, experiență care i-a influențat ulterior scrierile. A fost prieten apropiat cu scriitorul C. S. Lewis și membru al grupului literar “The Inklings”. J. R. R. Tolkien a murit pe 2 septembrie 1973, la vârsta de 81 de ani.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1838: Liliuokalani 🇺🇸♛ ultimul monarh și singura regină a Regatului Hawaii

🎂1861: Mircea Demetriade 🇷🇴✒️ poet, dramaturg și actor, unul dintre primii admiratori și animatori ai mișcării simboliste românești

🎂1951: Mark Harmon 🇺🇸🎬 În 1986 primește din partea revistei People Magazine evidențierea Sexiest Man Alive

🎂1952: Jimmy Connors 🇺🇸🥎 Nr. 1 ATP timp de 268 de săptămâni, dintre care 160 consecutive, între 1974 și 1977. A câștigat 8 turnee de Grand Slam. A adunat în carieră 149 de titluri, între care 109 la simplu în circuitul ATP, ceea ce constituie un record absolut în Era Open a tenisului

🎂1955: Florența Mihai 🇷🇴🥎 A jucat în două finale (simplu și dublu mixt) la Roland Garros în 1977. La simplu a pierdut în fața jucătoarei iugoslave Mima Jaušovec, iar la dublu mixt (împreună cu columbianul Iván Molina) în fața cuplului John McEnroe/ Mary Carillo

🎂1961: Carlos Valderrama 🇨🇴⚽️ Era ușor de recunoscut de spectatori datorită părului blond și creț. A fost căpitanul Columbiei în anii ’90 la campionatele mondiale din 1990, 1994 și 1998. Între 1985 și 1998 a reprezentat Columbia în 111 meciuri și a marcat 11 goluri, devenind astfel cel mai selecționat jucător din istoria acelei țări

🎂1964: Keanu Reeves 🇨🇦🎬 cunoscut pentru interpretarea personajului Neo din trilogia The Matrix. Alte roluri interpretate care l-au consacrat sunt avocatul Kevin Lomax din The Devil’s Advocate, împreună cu Al Pacino, și rolurile din Point Break, Speed, Constantine și John Wick

🎂1965: Lennox Lewis 🇬🇧🇨🇦🥊 unul dintre cei patru pugiliști, care au reușit să câștige de trei ori titlul mondial de box la categoria grea, alături de Muhammad Ali, Evander Holyfield și Vitali Klitschko

🎂1966: Salma Hayek 🇲🇽🇺🇸🎬 În 1991 s-a mutat la Hollywood, consacrându-se prin rolurile din Desperado (1995), Dogma (1999) și Wild Wild West (1999)

🎂1977: Frédéric Kanouté 🇫🇷🇲🇱⚽️ cunoscut pentru ritmul, puterea și tehnica sa. A fost numit Fotbalistul african al anului 2007 și este primul jucător născut în afara Africii care l-a câștigat

🎂2002: Bradley Barcola 🇹🇬🇫🇷⚽️

Decese 🕯

🕯️1937: Pierre de Coubertin 🇫🇷✒️ pedagog și istoric francez, fondatorul CIO și părintele Jocurilor Olimpice moderne

🕯️1969: Ho Chi Minh 🇻🇳🗣 cunoscut mai ales pentru fondarea mișcării de independență Viet Minh în 1941 și pentru stabilirea controlului comunist asupra părții de nord a Vietnamului de Nord în anii 1960

🕯️1973: J. R. R. Tolkien 🇬🇧✒️ cunoscut cel mai bine pentru cărțile fantastice clasice Hobbitul și Stăpânul Inelelor

🕯️1983: Franz Platko 🇭🇺⚽️ legendă timpurie a FC Barcelona. În finala Cupei Spaniei din 1928, a fost bătut atât de brutal de atacanții Real Sociedad încât, însângerat și abia conștient, a trebuit să fie scos de pe teren. S-a întors, purtând un turban de bandaje după ce s-a rănit la cap și curajul lui de portar a fost imortalizat de Rafael Alberti, un scriitor spaniol al generației lui ’27, în poemul dedicat „ursului blond” numit Oda A Platko

🕯️2001: Christiaan Barnard 🇿🇦🇦🇹🩺 La 3 decembrie 1967, conducând o echipă din 31 de specialiști, reușește primul transplant de inimă. După 18 zile pacientul, însă, a murit din cauza unei pneumonii

🕯️2005: Alexandru Paleologu 🇷🇴✒️ scriitor, eseist, critic literar, diplomat și politician

🕯️2022: Frank Drake 🇺🇸📡 astronom, astrofizician, cunoscut mai ales pentru fondarea programului de căutare a vieții SETI

Evenimente📋

📋🇻🇳 Vietnam: Ziua națională. Aniversarea proclamării independenței (1945)

Calendar 🗒

🗒31 î.Hr.: Bătălia de la Actium. Forțele lui Octavian înving trupele conduse de Marc Antoniu și Cleopatra

🗒1192: Convenția de Pace între sultanul Saladin și Richard Inimă de Leu încheie a treia Cruciadă

🗒1442: Bătălia de pe Ialomița, încununată cu victoria lui Ioan (Iancu) de Hunedoara asupra pașei Șehabeddin. Începutul campaniilor ofensive ale lui Ioan de Hunedoara

🗒1666: A izbucnit Marele incendiu din Londra, care, timp de 4 zile și jumătate, a distrus întregul oraș, inclusiv Catedrala Sfântul Paul; în memoria victimelor a fost ridicată o statuie care se afla în centrul Londrei

🗒1752: În Marea Britanie și în coloniile sale, calendarul iulian a fost înlocuit cu calendarul gregorian, diferența de 11 zile dintre cele două calendare fiind rectificată prin faptul că urmatoarea zi, 3 septembrie, a fost datată 14 septembrie

🗒1792: Revoluția franceză: Masacrele din Septembrie; peste 1.200 de deținuți din închisori sunt omorâți fără judecată de mulțimea dezlănțuită, cu concursul autorităților

🗒1829: Semnarea Tratatului de pace ruso-turc, la Adrianopol

🗒1848: A treia Adunare națională de la Blaj (60.000 de participanți) declară că nu recunoaște „uniunea” Transilvaniei cu Ungaria și reafirmă revendicările țărănimii iobage. Se formează oastea populară sub conducerea lui Avram Iancu

🗒1870: Bătălia de la Sedan, desfășurată în cadrul războiului franco-prusac, în urma căreia trupele franceze au fost încercuite și înfrânte de cele prusace, provocând căderea celui de-al doilea imperiu al lui Napoleon al III-lea și proclamarea republicii și a Comunei din Paris

🗒1943: Antonescu și Hitler se întâlnesc în Germania pentru reconfirmarea alianței dintre cele două țări

🗒1945: Semnarea actului privind capitularea necondiționată a Japoniei. Sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial (1939-1945)

🗒1958: A fost inaugurat, la București, Muzeul „George Enescu”

🗒2002: Specialiștii Institutului Clinic Fundeni au realizat, în premieră națională, un transplant de măduvă în cazul leucemiei acute

