Prima pagină » Social » Școlile se închid într-un important oraș din România din cauza condițiilor meteo extreme. Alerta de vreme rea durează până sâmbătă

Școlile se închid într-un important oraș din România din cauza condițiilor meteo extreme. Alerta de vreme rea durează până sâmbătă

Ruxandra Radulescu
08 ian. 2026, 16:01, Social
Școlile se închid într-un important oraș din România din cauza condițiilor meteo extreme. Alerta de vreme rea durează până sâmbătă
Școlile se închid într-un important oraș din România din cauza condițiilor meteo extreme

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență din Bistrița-Năsăud a decis închiderea școlilor în ziua de vineri, 9 ianuarie, din cauza avertizărilor de ninsoare și vânt valabile până sâmbătă dimineața.

Autoritățile au decis joi închiderea școlilor din Bistrița-Năsăud, în contextul condițiilor meteorologice nefavorabile prognozate pentru următoarele 24–48 de ore.

„În urma analizării situației operative și a evaluării riscurilor generate de evoluția fenomenelor meteorologice, s-a hotărât suspendarea cursurilor cu prezență fizică în toate unitățile de învățământ de pe raza municipiului Bistrița, pentru data de 9 ianuarie 2026”, a anunțat Prefectura Bistrița-Năsăud.

Conform unei avertizări Cod galben, emisă de ANM, sunt anunțate precipitații predominant sub formă de ninsoare, depunerea unui strat de zăpadă, formarea poleiului, intensificări ale vântului, temperaturi scăzute și condiții de ger.

Avertizarea este valabilă în intervalul 8 ianuarie, ora 10:00 – 10 ianuarie, ora 10:00.

Măsura a fost adoptată cu scopul protejării siguranței elevilor, cadrelor didactice și a personalului auxiliar, precum și pentru prevenirea situațiilor de risc generate de condițiile meteo severe, susțin autoritățile.

FOTO: Envato

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Diana Buzoianu a convocat Comitetul pentru situații de urgență, din cauza alertelor meteo. Cod portocaliu în mai multe județe până la miezul-nopții
17:23
Diana Buzoianu a convocat Comitetul pentru situații de urgență, din cauza alertelor meteo. Cod portocaliu în mai multe județe până la miezul-nopții
SĂRBĂTORI Cât costă sărbătorile pe rit vechi? Basarabenii și-au făcut calculele pentru un Crăciun la munte, în România
13:59
Cât costă sărbătorile pe rit vechi? Basarabenii și-au făcut calculele pentru un Crăciun la munte, în România
ENERGIE Complexul Energetic Oltenia trimite acasă 154 de salariați ai Minprest Serv. Lider de sindicat:”Sunt consecințele unui management defectuos”
13:51
Complexul Energetic Oltenia trimite acasă 154 de salariați ai Minprest Serv. Lider de sindicat:”Sunt consecințele unui management defectuos”
VIDEO EXCLUSIV Cum arată acum linia „Tramvaiului pe valuri” din Rahova. STB a reparat șina parțial, dar problema se mută ca un „tsunami” pe un alt segment de rulare
06:30
Cum arată acum linia „Tramvaiului pe valuri” din Rahova. STB a reparat șina parțial, dar problema se mută ca un „tsunami” pe un alt segment de rulare
Mediafax
Ninge în toată România! Trafic în condiții de iarnă: Unde sunt cele mai multe restricții
Digi24
Presa maghiară: Ursula von der Leyen și colegii ei fac România măreață. „Ceva s-a schimbat. Ceea ce s-a întâmplat este fără precedent”
Cancan.ro
S-a aflat! De ce s-au aruncat de pe bloc Alexandru și Sorin Arhire, din Arad, chiar de Bobotează
Prosport.ro
Simona Halep, apariție într-un Lamborghini la Dubai după întâlnirea cu fiul miliardarului din Topul Forbes! Românca a început noul an în stil mare. FOTO
Adevarul
Prima veste bună pentru România de la Casa Albă. Liderul care i-ar putea succede lui Trump: „Este pro-NATO, anti-China, anti-Rusia”
Mediafax
Turiștii sunt penalizați în tot mai multe locuri. Ce destinații vă golesc portofelul
Click
Cea mai avantajată zodie până la vară. Universul îi pregătește surprize majore, succes, bani și împliniri neașteptate
Digi24
„Să scufundăm nave americane”. Duma de Stat cere lovirea Europei cu rachete Oreșnik după confiscarea petrolierului Marinera
Cancan.ro
Meteorologii Accuweather anunță -18 grade Celsius în ianuarie! Cel mai friguros oraș din România în 2026.
Ce se întâmplă doctore
De ce afecțiune secretă suferă Nick de la N&D. Nevasta l-a dat de gol, în timpul filmărilor Power Couple 2026 de la Antena 1
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Primele imagini cu M1E3 Abrams, noua iterație a tancului american după 46 de ani
Descopera.ro
De ce se crede că trifoiul cu patru foi aduce noroc?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Două pițipoance stau de vorbă: – M-ai prins în mijlocul unei partide de amor!
Descopera.ro
Fragilitate la început de an: de ce relațiile par mai vulnerabile în ianuarie
SHOWBIZ Ce țeapă și-a luat magicianul Robert Tudor în vacanța din Dubai: „Ca-n Gara de Nord”
17:12
Ce țeapă și-a luat magicianul Robert Tudor în vacanța din Dubai: „Ca-n Gara de Nord”
EXCLUSIV Ministrul Justiției a declanșat procedura de numire a șefilor marilor parchete. Începe marea bătălie pentru controlul Justiției
16:59
Ministrul Justiției a declanșat procedura de numire a șefilor marilor parchete. Începe marea bătălie pentru controlul Justiției
ACTUALITATE Avertismentul meteorologilor. România intră într-un episod sever de iarnă, cu ger năpraznic, viscol și ninsori
16:57
Avertismentul meteorologilor. România intră într-un episod sever de iarnă, cu ger năpraznic, viscol și ninsori
HOROSCOP Zodia pentru care 2026 va fi cel mai frumos an din viață, potrivit astrologului Camelia Pătrășcanu
16:55
Zodia pentru care 2026 va fi cel mai frumos an din viață, potrivit astrologului Camelia Pătrășcanu
SPORT Recenzia unui turist, cazat la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov, a luat prin surprindere angajații: „Încă nu ne vine să credem”
16:52
Recenzia unui turist, cazat la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov, a luat prin surprindere angajații: „Încă nu ne vine să credem”
ECONOMIE AMEPIP începe controale-fulger la peste 800 de companii de stat. Agenția va verifica dacă sunt respectate procedurile de selecție în instituțiile publice
16:52
AMEPIP începe controale-fulger la peste 800 de companii de stat. Agenția va verifica dacă sunt respectate procedurile de selecție în instituțiile publice

Cele mai noi

Trimite acest link pe