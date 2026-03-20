20 Martie, calendarul zilei: Ziua Internațională a Fericirii. Echinocţiul de primăvară

Gândul vă prezintă calendarul zilei de vineri, 20 martie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Ziua Internațională a Fericirii este sărbătorită anual pe 20 martie și are rolul de a sublinia importanța bunăstării în viața oamenilor din întreaga lume. Această zi a fost instituită de Organizația Națiunilor Unite în 2012, ca recunoaștere a faptului că dezvoltarea nu trebuie măsurată doar prin indicatori economici, ci și prin nivelul de satisfacție și echilibru al populației. Fericirea este influențată de factori precum sănătatea, relațiile sociale, siguranța financiară și libertatea personală. De Ziua Internațională a Fericirii sunt organizate diverse evenimente, campanii și activități care încurajează oamenii să aprecieze lucrurile simple, să fie recunoscători și să contribuie la binele celor din jur. Într-o lume adesea grăbită și stresantă, această zi amintește că fericirea nu este un lux, ci o nevoie esențială pentru o viață împlinită.

Echinocțiul de primăvară marchează momentul în care ziua și noaptea sunt aproape egale în toată lumea și are loc, de obicei, în jurul datei de 20 martie. Acest fenomen astronomic semnalează începutul primăverii în emisfera nordică și al toamnei în emisfera sudică. Echinocțiul apare atunci când Soarele traversează ecuatorul ceresc, iar razele sale cad perpendicular pe suprafața Pământului. Din acest moment, zilele devin treptat mai lungi decât nopțile, aducând mai multă lumină și căldură. De-a lungul timpului, echinocțiul de primăvară a fost asociat cu renașterea naturii, fertilitatea și noi începuturi. Multe culturi din întreaga lume au celebrat acest moment prin tradiții și ritualuri dedicate reînnoirii și speranței. În prezent, echinocțiul rămâne un simbol al echilibrului și armoniei în natură, dar și un prilej de reflecție asupra ciclurilor vieții și asupra legăturii dintre om și mediul înconjurător.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂43 î.Hr.: Ovidiu, poet latin🧾

🎂1820: Alexandru Ioan Cuza 🇷🇴📯

🎂1831: Theodor Aman 🇷🇴🎨

🎂1886: George Topîrceanu 🇷🇴✒️

🎂1949: Anca Petrescu 🇷🇴📐 autor unic al proiectului Casa Poporului, actualmente Palatului Parlamentului, precum și al altor proiecte în Cuba, SUA, Franța, Maroc. A murit după o lună de comă, urmare a unui accident rutier

🎂1950: William Hurt 🇺🇸🎬

🎂1958: Holly Hunter 🇺🇸🎬

🎂1959: Felicia Filip 🇷🇴🎵

🎂1970: Michael Rapaport 🇺🇸🎬 True Romance (1993), Cop Land (1997), Metro (1997),Deep Blue Sea (1999), Men of Honor (2000), Prison Break (2005 – 2017), Sully: Miracle on the Hudson (2016)

🎂1976: Chester Bennington (Linkin Park) 🇺🇸🎤

Decese 🕯

🕯️1727: Isaac Newton 🇬🇧🔭 savantul aflat la originea teoriilor științifice care vor revoluționa domeniul opticii, matematicii și în special al mecanicii. În 1687 a publicat lucrarea Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, în care a descris Legea atracției universale și, prin studierea legilor mișcării corpurilor, a creat bazele mecanicii clasice

🕯️1871: Alexandru Hurmuzachi 🇷🇴🗣

🕯️2001: Ilie Verdeț 🇷🇴🗣 lider comunist, prim-ministru al României

🕯️2020: Kenny Rogers 🇺🇸🎤

🕯️2025: Eddie Jordan 🇮🇪🏎 a fondat echipa de F1 Jordan, cu care a debutat Michael Shumacher, în 1991

Evenimente📋

📋🇫🇷 Ziua Internațională a Francofoniei

📋😆 Ziua Internațională a Fericirii

📋🌍 Echinocţiul de primăvară

📋🧐Ziua internaţională de combatere a insomniei este marcată, la iniţiativa OMS, în ziua echinocţiului de primăvară, când ziua este egală cu noaptea, pentru a sugera faptul că trebuie să existe un echilibru între activităţile din timpul zilei şi odihna proprie timpului nopţii

📋🪐Ziua Internaţională a astrologiei este marcată în ziua Echinocţiului de primăvară

📋🎭Ziua internaţională a teatrului pentru copii şi tineret

📋🗣Ziua Mondială a Povestitului

📋🐦Ziua Mondială a Vrabiei. A fost marcată pentru prima dată în 2010, în India, ca urmare a scăderii numărului de vrăbii în țară. Ulterior, Nature Forever Society din India și Eco-Sys Action Foundation din Franța au venit cu ideea de a sărbători Ziua Mondială a Vrabiei pentru conștientizarea de către publicul larg a diversității și importanței speciilor de păsări urbane și pentru atragerea atenției asupra factorilor care periclitează existența acestor specii

Calendar 🗒

🗒1476: Scrisoarea de mulțumire trimisă de papa Sixt al IV-lea către Ștefan cel Mare, în urma Bătăliei de la Vaslui

🗒1781: Pierre Méchain este primul care a observat galaxiile Messier 95 și Messier 96 în constelația Leul.

🗒1800: Alessandro Volta a scris Societății Regale din Londra despre o sursă de energie pe care a inventat-o, al cărei principiu a devenit cunoscut sub numele de pilă voltaică

🗒1815: Napoleon I intră în Paris, după ce evadează de pe insula Elba, cu o armată de 140.000 și în jur de 200.000 de voluntari, începând cele „100 de zile”

🗒1848: Revoluția de la 1848 în Germania: Regele Ludwig I al Bavariei abdică.

🗒1916: Albert Einstein publică articolul „Bazele teoriei generale a relativității”, în revista Annalen der Physik

🗒1958: La TVR se difuzează prima emisiune informativă de știri, care se va numi „Jurnalul Televiziunii”, ulterior redenumită „Telejurnal”

🗒1966: Trofeul Cupei Mondiale la Fotbal este furat din Central Hall, Londra

🗒1990: La Târgu Mureș au avut loc conflicte de stradă între grupuri de naționaliști maghiari și români

🗒1995: A avut loc atentatul terorist din metroul din Tokio, organizat de secta Aum, soldat cu 12 morți și 5.500 de răniți. A fost primul atentat terorist cu armă chimică înregistrat în lume

🗒1996: Începe scandalul „vacii nebune”, odată cu anunțul că bovinele atinse de ESB pot transmite omului maladia Kreutzfeldt-Jakob

🗒1998: Este înființat Batalionul Mixt Româno-Ungar de Menținere a Păcii, cu unități la Arad și Hódmezővásárhely

🗒2000: A fost inaugurat la Spitalul Clinic Fundeni primul centru de transplant medular din România, după 32 de ani de la realizarea primului transplant de măduvă din lume

🗒2003: Invazia Irakului din 2003

