Prima pagină » Actualitate » Alexandru Chirilă la „Pastila Financiară”: „Tinerii trebuie să înțeleagă că trebuie să investească în bunuri care produc valoare”

Ruxandra Radulescu
12 aug. 2025, 10:12, Video
Alexandru Chirilă, CEO Profit Point și acționar la SAI Capital Point, a vorbit, în cadrul emisiunii „Pastila Financiară by Mediafax”, despre importanța educației financiare în rândul tinerilor, chiar de la vârsta adolescenței. Expertul a subliniat că este esențial ca adolescenții să învețe să investească în bunuri care produc valoare, ci nu în produse care, în timp, își pierd valoarea. Puteți urmări aici întreaga emisiune

Alexandru Chirilă a discutat cu jurnalistul Adrian Artene despre cum educația financiară în timpul adolescenței îi ajută pe tineri să învețe să investească în propriul lor viitor, în loc să se limiteze la bunuri care oferă satisfacție pe moment, dar își pierd valoarea imediat ce au fost scoase din cutie.

Expertul a explicat când nu este o decizie bună pentru un tânăr să-și achiziționeze un model de telefon foarte scump.

„Dacă nu poate să îl plătească cu bani cash și trebuie să-și facă un credit pe doi ani de zile pentru a-și permite telefonul, face o greșeală fundamentală. Telefonul ăla din start își pierde din valoare imediat ce a fost scos din cutie. Vei plăti dobânzi, vei plăti costuri de întreținere ale telefonului, iar valoarea acelui bun scade.

Tinerii trebuie să înțeleagă că trebuie să investească în bunuri care produc valoarea. Tocmai pentru asta există companii publice care produc bunuri de valoare, există Johnson and Johnson, Procter and Gamble, există Tesla, Apple, Microsoft, există bunuri tangibile sau software care aduc valoare în lumea asta. Și în primul rând trebuie să știi că vin din spate generații mult mai preocupate de subiectul banilor decât am fost noi.”, a precizat Alexandru Chirilă.

Alexandru Chirilă, despre lecțiile de educație financiară cu liceeni

„Țin cursuri de educație financiară cu tineri din liceu, în Brașov și, spre surprinderea mea, într-o perioadă de 12 săptămâni, cu o întâlnire lunară, au început să facă pași concreți spre a investi primii bani în indicele BET. Cu ei am reușit să facem diferența între nevoi și dorințe și am reușit să construim împreună o afacere care se duce într-un IPO.

Am făcut propria brutărie și au început să se îndrăgostească de mentalitatea care se formează odată ce conștientizez niște lucruri. Au început să vadă valoarea banului și ce produce un ban pus lună de lună într-un instrument financiar, care produce un randament prin puterea dobânzii compuse și au văzut matematic cum a-și satisface o dorință un telefon pe termen scurt care într-un final ce face acumulează niște selfie-uri 128 de giga, în condițiile în care, de fapt, investind aceeași sumă de bani, produc valoare și produc securitate pentru viitorul meu.”, a adăugat expertul.

Foto: captură Mediafax

