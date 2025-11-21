21 NOIEMBRIE, calendarul zilei: Goldie Hawn împlinește 80 de ani, Tudor Sișu face 48. România primește invitația de a adera la NATO

Gândul vă prezintă calendarul zilei de vineri, 21 noiembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Goldie Hawn este o actriță americană cunoscută pentru farmecul ei jovial, energia debordantă și talentul comic remarcabil. Născută pe 21 noiembrie 1945 în Washington, D.C., SUA, Hawn a devenit celebră la sfârșitul anilor ‘60 odată cu aparițiile sale în emisiunea Rowan & Martin’s Laugh-In, unde umorul ei spontan și zâmbetul inconfundabil au cucerit rapid publicul. De-a lungul carierei, a interpretat roluri memorabile în filme precum Cactus Flower, care i-a adus Premiul Oscar pentru cea mai bună actriță în rol secundar, Private Benjamin, Overboard și The First Wives Club. În afara ecranului, este apreciată pentru implicarea în proiecte educaționale și pentru MindUP, fundația pe care a creat-o pentru a sprijini dezvoltarea emoțională și mentală a copiilor. De asemenea, este recunoscută pentru relația de lungă durată cu actorul Kurt Russell, cei doi formând unul dintre cele mai stabile și admirate cupluri de la Hollywood.

Tudor Sișu, născut pe 21 noiembrie 1977 în București, este unul dintre artiștii influenți ai hip-hop-ului românesc, remarcat pentru stilul său autentic, versurile introspective și tonul social puternic. În 1994 înființează, alături de trei vecini de bloc, C-Nyk, Dani și George, trupa Il-Egal, una dintre primele trupe de gangsta rap din România. În 1996, datorită lui Tataee de la B.U.G. Mafia, Sișu îl cunoaște pe Puya, iar din colaborarea lor ia naștere La Familia, formație care a marcat scena rap din anii ‘90 și începutul anilor 2000 printr-un limbaj direct și teme legate de viața de cartier, loialitate și supraviețuire. Cariera sa a fost marcată atât de succes artistic, cât și de perioade dificile, inclusiv probleme legale. Revenit în muzică după aceste etape, el a continuat să lanseze proiecte solo în care abordează vulnerabilitatea, greșelile, credința și dorința de evoluție personală. Albumele sale se disting prin sinceritate și o maturizare vizibilă a discursului artistic.

În 2002, România a primit invitația oficială de a adera la NATO, un moment decisiv în procesul de integrare euro-atlantică. Anunțul a fost făcut la Summitul NATO de la Praga, unde alianța a decis să se extindă către Europa Centrală și de Est, recunoscând progresele politico-militare ale României și angajamentul său față de reformele democratice. Invitația a marcat o schimbare strategică majoră pentru România, oferindu-i oportunitatea de a-și consolida securitatea, de a moderniza forțele armate și de a se alinia la standardele occidentale. Totodată, a reprezentat o confirmare a rolului său în stabilitatea regională și în cooperarea internațională. Procesul de aderare a culminat cu intrarea oficială a României în NATO la 29 martie 2004, un pas care a schimbat fundamental orientarea geopolitică a țării și a întărit poziția sa pe scena internațională.

Nașteri 🎂

🎂1694: Voltaire 🇫🇷✒️ Numele adevărat al autorului a fost François-Marie Arouet. A adoptat pseudonimul de Voltaire în 1718, după încarcerarea la Bastilia

🎂1895: Traian Grozăvescu 🇷🇴🎼 tenor. Câștigă stima unor muzicieni celebri precum Richard Strauss, Arturo Toscanini, Pietro Mascagni, Franz Schalk. Pe 10 februarie 1927, a cântat pentru ultima dată pe scena operei din Viena în “Rigoletto”. După doar cinci zile, pe 15 februarie, într-un acces de gelozie, soția sa, Nelly Koveszdy (presa interbelică o numește și Mary), fosta nevastă a unui ofițer de jandarmi de care divorțase pentru tânărul artist, l-a ucis cu un revolver

🎂1919: Mihai Flamaropol 🇷🇴⚽️🥅 jucător de fotbal și hocheist. Mihai Ionescu îl caracterizează în cartea „101 idoli ai gazonului” ca fiind „înalt, subțire, ca înfățișare star de cinema, cu un mers ușor legănat, alură de decatlonist, cu o ținută vestimentară ireproșabilă, mereu în pas cu moda”

🎂1944: Valer Dorneanu 🇷🇴⚖️ în perioada 2016-2022 a ocupat funcția de președinte al Curții Constituționale a României (CCR)

🎂1945: Goldie Hawn 🇺🇸🎬

🎂1957: George Alexandru 🇷🇴🎭🎬

🎂1963: Nicollette Sheridan 🇺🇸🎬

🎂1965: Björk 🇮🇸🎤 cel mai bine cunoscută datorită vocii ei expresive și a stilului muzical divers și eclectic, care refectă inspirații și influențe din multe genuri, incluzând pop, jazz, muzică de ambianță, muzică clasică, electronică, rock alternativ și muzică folk, dar și prin costumele ei excentrice

🎂1977: Tudor Sișu 🇷🇴🎤 În 1994 înființează alături de 3 vecini de bloc C-Nyk, Dani și George, trupa Il-Egal, una din primele trupe de gangsta rap din România. În 1996, prin intermediul lui Tataee de la B.U.G. Mafia, îl întâlnește pe Puya (membru Ghetto Birds la acea vreme), cei doi înființând trupa La Familia

🎂1979: Vincenzo Iaquinta 🇮🇹⚽️ a câștigat Campionatul Mondial de Fotbal 2006

🎂1984: Jena Malone 🇺🇸🎬 Contact (2007), Donnie Darko (2001), Pride & Prejudice (2005), Into the Wild (2007), The Ruins (2008), The Neon Demon (2016), Love Lies Bleeding (2024)

Decese 🕯

🕯️1887: Petre Ispirescu 🇷🇴✒️ culegător de basme populare românești pe care le-a repovestit cu un har remarcabil

🕯️1916: Împăratul Franz Joseph I al Austriei 🇦🇹🇭🇺♛ Domnia sa de 68 de ani a fost a patra ca lungime dintre domniile din Europa, după cea a regelui Ludovic al XIV-lea al Franței, a reginei Elisabeta a II-a a Regatului Unit și a principelui Johann al II-lea al Liechtensteinului

🕯️1991: Dan Merișca 🇷🇴✒️ scriitor de science-fiction, autorul volumului Revoltă în labirint

🕯️1999: Ioan Chirilă 🇷🇴✒️ jurnalist sportiv și scriitor de cărți pe teme sportive

🕯️2012: Șerban Ionescu 🇷🇴🎭🎬 a decedat la 62 de ani de scleroză

Evenimente📋

📋🚭 Ziua internațională fără fumat (a treia zi de joi a lunii noiembrie, începând din 1977)

📋📺 Ziua mondială a televiziunii

📋👋 Ziua mondială a salutului (World Hello Day)

Calendar 🗒

🗒1615: Alexandru Movilă, sprijinit de nobilii polonezi Mihai Wisniowiecki și Samuel Koreki, îl invinge pe Ștefan Tomșa a Tătăreni și se înscăunează domn al Moldovei

🗒1740: Începe construirea monumentului Sfânta Treime de la Timișoara; monumentul a fost ridicat în amintirea epidemiei care a devastat întregul Banat în 1739

🗒1783: La Paris, Jean-François Pilâtre de Rozier și François Laurent d’Arlandes au realizat primul zbor din lume într-un balon cu aer cald; zborul a durat 25 de minute, pe o distanta de 9 km iar altitudinea maximă atinsă a fost de 900 de metri

🗒1784: Împăratul Iosif al II-lea ordonă reprimarea Răscoalei conduse de Horea

🗒1789: Carolina de Nord a devenit cel de-al 12-lea stat american

🗒1877: Thomas Edison anuntă invenția fonografului, o mașină care poate înregistra sunete

🗒1880: Printr-un act semnat la Sigmaringen, prințul Ferdinand de Hohenzollern, nepotul de frate al lui Carol I este desemnat prinț moștenitor al coroanei României

🗒1916: Carol I al Austriei îi succede la tron împăratului Franz Joseph I

🗒1920: Duminica Însângerată: treizeci de demonstranți sunt împușcați de poliție la Dublin

🗒1922: Rebecca Felton este învestită în funcția de prima femeie din SUA senator. Este reprezentanta statului Georgia și are 87 de ani

🗒1933: Ion Mihalache devine președinte al Partidului Național Țărănesc în urma demisiei lui Al. Vaida-Voievod. Va fi arestat în 1947 și condamnat la închisoare de comuniști, unde va și muri, în 1963

🗒1944: Armatele române duc lupte grele în nordul Ungariei pentru cucerirea Munților Bukk

🗒1995: Acordul de la Dayton (SUA). Este consfintit astfel Acordul de pace asupra Bosniei, semnat de către președinții bosniac, Alia Izetbegovici, croat, Franio Tudjman și sârb, Slobodan Milosevici, semnat la 14 dec. 1995, la Paris. Sfârșitul războiului civil din Bosnia

🗒2002: NATO invită Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, România, Slovacia și Slovenia să devină membre, la 1 ianuarie 2004

🗒2019: Primul ministru al Israelului, Benjamin Netanyahu, este acuzat oficial de procurorul general Avichai Mandelblit de luare de mită și abuz de încredere, în trei dosare penale

