20 NOIEMBRIE, calendarul zilei: Joe Biden împlinește 83 de ani. Michael Jackson este arestat. Mihail Sebastian este premiat postum la München

Elena Stănică-Ezeanu
20 nov. 2025, 07:15, Actualitate
Sursa foto/Caracter ilustrativ: Wikipedia, Mediafaxfoto

Gândul vă prezintă calendarul zilei de joi, 20 noiembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Joe Biden (Joseph Robinette Biden Jr.) este un politician american, născut pe 20 noiembrie 1942, în Scranton, Pennsylvania. După ce a obținut diploma în drept de la Syracuse University în 1968, a început o carieră politică care l-a purtat de la consiliul județean din Delaware la Senatul SUA. În 2009, a devenit vicepreședinte al Statelor Unite, în administrația Barack Obama, rol pe care l-a deținut două mandate (2009–2017). În 2020, a câștigat alegerile prezidențiale și a devenit al 46-lea președinte al Statelor Unite, instalându-se în funcție pe 20 ianuarie 2021. În timpul președinției, s-a concentrat pe redresarea economică post-COVID, pe infrastructură și pe schimbări în politici climatice și sociale. În iulie 2024, acesta a anunțat că nu va candida pentru un nou mandat prezidențial. Viaţa lui Joe Biden a fost marcată de tragedii personale: în 1972, soția sa Neilia și fiica lor au murit într-un accident de mașină, iar în 2015, fiul său Beau a murit din cauza unui cancer. În prezent, este căsătorit cu Jill Biden și au împreună o fiică.

În 2003, Michael Jackson a fost arestat sub acuzația de molestare a unui minor, un moment care a declanșat unul dintre cele mai mediatizate scandaluri din industria muzicii. După ce s-a predat autorităților, artistul a petrecut aproximativ o oră în închisoare, fiind eliberat ulterior în schimbul unei cauțiuni de 3 milioane de dolari. Procesul, desfășurat în 2005, a atras atenție globală și a implicat zeci de martori și luni de audieri. La final, juriul l-a achitat de toate acuzațiile, concluzionând că nu existau suficiente dovezi pentru condamnare. Deși a fost declarat nevinovat, episodul a afectat profund imaginea publică a starului, marcând una dintre cele mai controversate perioade din viața sa.

Mihail Sebastian a fost un scriitor și dramaturg român de origine evreiască, cunoscut pentru romanele sale și pentru Jurnalul în care a consemnat experiențele sale personale, opiniile despre societate și reflecțiile asupra antisemitismului din România interbelică. Moartea sa, pe 29 mai 1945, a survenit în urma unui accident rutier în București, la doar 38 de ani. În 2006, scriitorului român i s-a conferit postum prestigiosul premiu de carte “Geschwister Scholl” la München. Acest premiu, acordat anual începând din 1985 de către Börsenverein des Deutschen Buchhandels, onorează opere literare care promovează libertatea de gândire, curajul civic și reflecția morală. Distincția acordată lui Sebastian evidenţiază relevanța internațională a operei sale, mai ales pentru contribuția sa la înțelegerea impactului intoleranței și a totalitarismului asupra individului. Decernarea la München subliniază recunoașterea scriitorului în afara României, ca o voce europeană semnificativă a reflecției morale și a literaturii de rezistență spirituală.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1889: Edwin Hubble 🇺🇸🔭 fondatorul astronomiei extragalactice
🎂1922: Valentin Stănescu 🇷🇴⚽️ a jucat la Echipa națională de fotbal. A fost poreclit Zimbrul
🎂1925: Robert F. Kennedy 🇺🇸🗣 asasinat, senator de New York, fratele președintelui John F. Kennedy
🎂1925: Maia Plisețkaia 🇷🇺🇪🇸🇩🇪🇱🇹🩰 considerată cea mai bună balerină rusă și una din cele mai bune balerine ale secolului al XX-lea. A dansat în aceeași perioadă cu renumita balerină Galina Ulanova și în 1960 a preluat titlul de prima ballerina assoluta a Teatrulul Bolșoi, în detrimentul Galinei
🎂1942: Joe Biden 🇺🇸🗣 al 46-lea președinte al SUA
🎂1959: Sean Young 🇺🇸🎬 cunoscută în special pentru rolurile sale din Blade Runner (1982), Dune (1984), No Way Out (1987), Wall Street (1987), Cousins (1989), Ace Ventura (1994)

Decese 🕯

🕯️1910: Lev Tolstoi 🇷🇺✒️ unul dintre cei mai importanți romancieri ai lumii. Alături de Fiodor Dostoievski, este unul dintre scriitorii de seamă din timpul perioadei cunoscută ca vârsta de aur a literaturii ruse (începută în 1820 cu primele opere ale lui Pușkin și terminată în 1880 cu ultimele lucrări ale lui Dostoievski). Operele sale Război și pace și Anna Karenina au avut o influență hotărâtoare asupra dezvoltării romanului mondial
🕯️1975: Francisco Franco 🇪🇸✯ dictator al Spaniei (1939-1975)
🕯️2006: Robert Altman 🇺🇸🎥 MASH (1970)
🕯️2006: Zoia Ceaușescu 🇷🇴 fiica lui Nicolae Ceaușescu

Evenimente📋

📋👶🏻 Ziua universală a copiilor

Calendar 🗒

🗒1224: Prima mențiune a bisericii „Sf. Mihail” din Cisnădioara, germ. „Michelsberg”, (județul Sibiu), monument în stil romanic
🗒1805: Singura operă a lui Beethoven, Fidelio, are premiera la Viena
🗒1820: Scufundarea vasului-balenieră Essex, în apele Americii Latine, după ce a fost lovit în mod repetat de un cașalot. Se presupune că acest eveniment ar fi inspirat capodopera lui Herman Melville, Moby Dick
🗒1852: Începe construcția clădirii Școlii Centrale din București, care se va numi „Pensionatul Domnesc de fete”. Din 1890, școala funcționează în localul construit de arhitectul Ion Mincu, lângă Grădina Icoanei; după 1948 și până în 2012 instituția se va numi „Liceul Zoia Kosmodemianskaia”
🗒1861: Poarta Otomană emite „Firmanul de organizare administrativă a Moldovei și Valahiei” care admitea unirea administrativă și politică a Principatelor de la 24 ianuarie 1859, însă prevedea că unirea va înceta la sfârșitul domniei lui Al. I. Cuza
🗒1916: Guvernul României se retrage din Muntenia ocupată, la Iași, noua capitală a țării
🗒1917: Are loc prima mare bătălie de tancuri, la Cambrai în Franța, unde aproape 400 de tancuri, atacând pe un front de 16 km, au străpuns apărarea trupelor germane
🗒1917: Ucraina este declarată republică
🗒1922: Conferința internațională de la Lausanne, în problema strâmtorilor Bosfor și Dardanele. Se discută și semnează tratatul de pace cu Turcia, care recunoștea drepturile României asupra insulei Ada-Kaleh. Insula nu mai există, fiind inundată la construirea barajului Porțile de Fier
🗒1940: România, Ungaria și Slovacia se alătură Axei
🗒1942: Alaska Highway se deschide oficial. Construcția drumului a fost accelerată după atacul japonez de la Pearl Harbor. Drumul face legătura între Dawson Creek, situat în provincia canadiană Columbia Britanică și Delta Junction în statul american Alaska
🗒1945: Încep la Palatul de Justiție de la Nürnberg procesele împotriva a 24 de foști lideri germani, pentru crime de război
🗒1947: Prințesa Elisabeta (viitoarea regina Elisabeta a II) s-a căsătorit cu ducele de Ediburgh, Philip Mountbatten
🗒1952: Rudolf Slánský, Secretarul General al Partidului Cehoslovac și alți 13 lideri comuniști sau funcționari de rang înalt au fost acuzați și condamnați că ar fi participat la o conspirație troțkisto-titoisto-sionistă. Procesul a fost orchestrat la ordinul Moscovei prin intermediul consilierilor sovietici aflați în țară. Slánský va fi spânzurat la 3 decembrie 1952
🗒1962: John F. Kennedy a acceptat să ridice blocada din Cuba
🗒1989: Convenția ONU cu privire la Drepturile Copilului a fost adoptată de Adunarea Generală a ONU
🗒2003: Michael Jackson este arestat sub acuzația de molestare a unui copil. O oră a petrecut în închisoare după care s-a plătit o cauțiune de 3 milioane $. A fost achitat în 2005
🗒2006: Lui Mihail Sebastian i s-a conferit postum la München importantul premiu de carte „Geschwister Scholl” pe anul 2006, premiu ce este conferit în fiecare an începând din 1985 de către „Börsenverein des Deutschen Buchhandels”
🗒2019: Prințul Andrew, Duce de York, al doilea fiu al reginei Elisabeta a II-a, se retrage din toate atribuțiile publice în lumina acuzațiilor de viol, afirmând că asocierea sa cu miliardarul american Jeffrey Epstein care s-a sinucis în contextul în care era inculpat pentru agresiuni sexuale, a cauzat perturbări majore în activitatea familiei regale

