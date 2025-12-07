23 de morți într-un incendiu pornit într-un club de noapte din India

Cel puțin 23 de oameni au murit, în noaptea de sâmbătă spre duminică, 7 decembrie, în urma unui incendiu pornit într-un club de noapte din statul Goa, India.

Printre victime, și mulți turiști care se aflau în locație la momentul respectiv.

Cum s-a produs incendiul

Potrivit declarațiilor date de ministrul-șef (n.r.- echivalentul Președintelui de Consiliu Județean) al statului Goa, Pramod Sawant, incendiul a izbucnit la scurt timp după miezul nopții, în clubul „Arpora”, popular în regiunea din nord.

În incendiu au murit cel puțin 23 de oameni. Dintre aceștia, trei sau patru erau turiști, iar ceilalți erau angajați în bucătăria localului.

Incendiul a survenit în urma exploziei unui cilindru de gaz. Flăcările au fost stinse, iar cele 23 de cadavre au fost recuperate, potrivit agenției de știri Press Trust India.

Ministrul-șef din Goa a precizat că autoritățile vor demara o anchetă pentru a determina circumstanțele care au dus la explozia cilindrului de gaz și a identifica dacă reprezentanții clubului au respectat normele de siguranță pentru incendii, dar și normele de construcție.

Într-o postare pe rețele sociale, premierul Indiei, Narendra Modi, a transmis că incidentul este unul „foarte trist”. De asemenea, Modi a precizat că „Executivul va oferi toată asistența necesară celor care au fost afectați”, transmițând și condoleanțe familiilor celor 23 de victime care au murit.

Accidentele care implică explozia cilindrilor de gaze au mai fost întâlnite în India și deseori se soldează cu victime.

Coasta vestică a statului Goa este una dintre cele mai populare destinații turistice ale Indiei, datorită plajelor din zonă.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Tragedia din Hong Kong, concluzii preliminare: 128 de morți, victime încă prinse sub dărâmături, mii de apartamente distruse. Filmul celui mai grav incendiu după 1948

Incendiu devastator într-un hotel de lux din TURCIA: 10 morți și 32 de răniți!

UPDATE | INCENDIU la pensiunea „Ferma Dacilor”, din Tohani, Prahova. Bilanțul provizoriu al tragediei: șapte morți (Galerie FOTO)